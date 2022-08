Las Cimarronas ya tienen el plantel definido para defender la plata en los Juegos Odesur

La selección uruguaya femenina de hockey sobre césped ya tiene plantel para disputar entre el 1º y el 15 de octubre los Juegos Odesur en Asunción. Las Cimarronas defenderán la medalla de plata ganada en la última edición del evento, Cochabamba 2018.

Tres jugadoras defenderán por primera vez a la celeste: Manuela Vidal y Lupe Curutchague, quienes fueron mundialistas sub 21 en marzo de este año, y Agustina Alles, defensora de Biguá.

Agustina Alles, de Biguá al debut en la selección

"Con estas inclusiones buscamos ampliar la base de jugadoras para la selección mayor y darles experiencia internacional pensando en las próximas competencias, sobre todo para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 donde estamos prácticamente clasificados por ranking", dijo a Referí el entrenador Nicolás Tixe.

Con respecto al plantel que disputó en enero la Copa América en Santiago no están Carolina Mutilva, quien se fracturó un dedo y luego sufrió molestias en un tobillo, Iroé Gorozurreta, y Elisa Civetta, otra mundialista junior que se recupera de una operación de meniscos.

"Queremos repetir como mínimo lo que logramos en Cochabamba que fue llegar a la final con Argentina y tratar de buscar la medalla de oro, obviamente que al estar Argentina que es vicecampeón mundial y olímpico es un desafío muy grande. Hay que ver con qué plantel van, pero el objetivo igual es repetir lo logrado hace cuatro años y pelear por esa medalla de oro que sería histórica", manifestó el entrenador.

En la última edición de los Odesur, Cochabamba 2018, Las Cimarronas firmaron su mejor actuación histórica con una medalla de plata.

Camilo Dos Santos

El plantel 2018 de Las Cimarronas

Del 23 al 25 de agosto, la selección se irá a Buenos Aires para jugar tres amistosos contra San Fernando, la selección de Buenos Aires y la selección junior.

En setiembre, Uruguay espera a Las Leonas para inaugurar oficialmente y por todo lo alto la espectacular cancha de césped sintético de agua que se montó en el Parque Lavalleja, en un predio de la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped.

"Esos amistosos nos van a permitir llegar a los Juegos Odesur con ritmo de juego y cinco partidos muy intensos y de buen nivel que nos permitirán ajustar aspectos técnicos y afianzando el sistema de juego".

Nº Jugadora Equipo Puesto 2 Florencia Peñalba Carrasco Polo Defensora 6 Agustina Alles Biguá Defensora 7 Constanza Barrandeguy Woodlands Delantera 8 Cecilia León Náutico Defensora 9 Milagros Algorta Old Girls Medio 10 Manuela Vilar del Valle KHC Dragons (Bélgica) Medio 11 Sol Amadeo Carrasco Polo Delantera 13 Lupe Curutchague Náutico Medio 14 Magdalena Gómez Old Sampa Medio 15 Jimena García Náutico Medio 16 Manuela Vidal Náutico Delantera 17 Teresa Viana Carrasco Polo Delantera 18 Paula Carvalho Old Christians Delantera 19 Belén Barreiro Old Ivy Defensora 28 Kaisuami Dall'Orso Carrasco Polo Medio 32 Victoria Bate Old Christians Arquera

Old Girls líder en el torneo local

Mientras la selección se prepara se sigue disputando el Campeonato Uruguayo femenino donde el domingo Old Girls goleó 7-0 a Biguá, Náutico 2-0 a Old Sampa y Old Christians 2-1 a Woodlands, Además, Carrasco Polo perdió 4-1 con los varones de Northfield y Old Ivy le ganó a la selección masculina de Uruguay 6-3 en un partido donde Pilar Montefiori sufrió una fractura de dedo, producto de un bochazo de un jugador rival.

@OBCyOGC

Old Girls está en una campaña perfecta

Milagros Algorta es la goleadora del certamen con 11 tantos seguida de Lupe Curutchague con 10, contando los goles anotados en los partidos ante varones.

Así está la tabla de posiciones. Los seis primeros jugarán playoffs y los tres de abajo pelearán en un triangular por las dos últimas plazas para los cruces.