Las conmovedoras fotos de la infancia de Furia de Gran Hermano que se hicieron virales

Juliana Furia Sacaglione ha emergido como la participante más polarizante en la presente edición de Gran Hermano 2023, mostrando desde el principio una actitud no solo franca, sino también áspera y en ocasiones agresiva. Sin embargo, su personalidad en el reality de Telefe no siempre fue tan evidente. El fervoroso fandom de la entrenadora y doble de riesgo ha desenterrado las imágenes más tiernas de la infancia de Juliana, las cuales no tardaron en hacerse virales. Estas instantáneas fueron compartidas por la propia Furia hace mucho tiempo en su cuenta de Instagram.

En una de estas imágenes, se la puede ver a los dos años de edad vistiendo un vestido a rayas azul y blanco, luciendo una sonrisa radiante. "How can you not be crazy if you're born in a family of crazies..." ("¿Cómo no estar loco si naciste en una familia de locos..."), escribió Juliana junto a la publicación en inglés.

Las fotos de su infancia

Los recuerdos con su mamá



Pero sin duda, las fotografías más conmovedoras de la infancia de Furia son aquellas en las que está junto a su madre. Como aquella que compartió en 2019, donde aparece en brazos de ella, disfrazada de dama antigua en un evento escolar. "Hoy es tu cumpleaños! Y escucho como una tormenta en los oídos y vi esta foto y me emocione! Porque siempre dependí de alguien, nunca quise actuar, bailar o exponerme en publico, siempre corría a tus brazos y lloraba como una idiota!", expresó al recordar a su madre, quien falleció hace 5 años después de una lucha contra el cáncer.

La foto con su mamá

Añadió: "Siempre tuve vergüenza de hacer cosas en el colegio pero vos siempre me empujabas para adelante. Esta foto la necesitaba y la encontré y así tengo montones agarrándote del vestido porque no quería que te vayas. ¡Tenía miedo!", dejando en claro lo introvertida que era de pequeña.

"Así que lo positivo de esto es que ya soy grande y al día de hoy hago todo lo que me daba miedo. Viajo sola, me subo a una tarima y doy clases para mucha gente, actué en tele, canto sin parar, bailo, hago reír a la gente, así como lo hacías vos!", continuó.

Las fotos de su infancia

"Estés donde estés sé que estás ahí lo sé y es tan loco que a veces digo ‘fua lo que son las cosas de la vida’ y cómo se dan y cómo comprender y entender que la vida es una! Y hay que vivirla. Te quiero feliz cumple luci", concluyó emocionada.