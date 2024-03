El tierno mensaje de una pequeña fan a Furia de Gran Hermano

Recientemente, ha surgido una historia conmovedora para el mundo virtual: se trata de Olivia, una joven fanática de Gran Hermano que se identifica con el personaje de Furia. Gran Hermano es actualmente el programa de televisión más visto en Argentina y, como resultado, tiene un impacto significativo en miles de hogares. Muchos espectadores se identifican o se vuelven fanáticos de los concursantes que exponen sus vidas en este juego de convivencia y competencia.

Antonella decidió compartir la historia de su hija para expresar un agradecimiento muy especial a uno de los participantes del programa. Ella es la madre de Olivia y a través de las redes sociales compartió la emotiva reacción de su hija, quien actualmente está luchando contra una enfermedad. "Espero que algún día le llegue a Furia algo de lo que ella nos da", comenzó Antonella, acompañando su mensaje con una foto de Olivia luciendo los característicos corazones rosados que Furia se dibujó en la cabeza para una de las galas. Es importante destacar que la participante suele jugar con su apariencia durante todas las ediciones, creando maquillajes llamativos y originales.

“Sin quererlo, Furia se convirtió en la heroína de mi Olivia en este proceso del maldito cáncer”, agregó Antonella, explicando la situación de su hija. “Corazones Furiosos. Te amamos Furia. Esto es lo que generas en las personas”. El tweet rápidamente se volvió viral, y la hermana de Furia, Coy, no tardó en responder. En una charla amorosa, Antonella le contó a la hermana de la participante cómo Olivia había encontrado consuelo al ver a Furia en la televisión durante su lucha contra el cáncer.

Espero que algún día le llegue a FURIA algo de lo ella nos da.

Sin quererlo furia se convirtió en la heroína ♥️ de mi Olivia en este proceso del maldito cáncer.

Corazones Furiosos!!

Te Amamos FURIA !!

Esto es lo que vos generas en las personas. pic.twitter.com/6ulUfDLD0O — Antonella Guebara (@AntonellaGueba) March 10, 2024

Teleshow se comunicó con la madre de la niña, quien agradeció el contacto y compartió la situación de Olivia. "Sacamos a mi hija del jardín directo al Hospital Garrahan cuando tenía solo 5 años, y nunca más pudo volver. Se quedó aquí luchando día a día", señaló.

Cuando comenzó la nueva edición de Gran Hermano y Olivia vio a Furia en la pantalla, la imagen de la participante llamó la atención de la niña. "En la televisión había una mujer pelada, con brillos, con corazones en la cabeza, y se quedó mirándola. Me miró, me dijo ‘mamá, cuando a mí se me termine de caer todo el pelito no voy a llorar más, porque vi en la tele a una mujer pelada y es muy hermosa. No me importa estar pelada porque me voy a ver como Furia’”, compartió Antonella.

Conmovida por la reacción de su hija, Antonella quiso compartir este mensaje para visibilizar la lucha contra el cáncer y afirmar que se puede ser fuerte y hermosa. “Mi Oli nunca quiso ponerse gorritos ni turbantes, ella siempre va mostrando su cabeza, llena de corazones. Y la imagen de Furia la hizo sentir segura, le dio valentía en este proceso”.

La conversación con Coy, la hermana de Furia

Aunque por razones obvias no puede comunicarse con la participante hasta que salga de la casa, sí ha hablado con la hermana de Furia. "Me dio unos mensajes hermosos de aliento para Oli y para mí. Se puso a disposición y seguramente habrá un encuentro en el futuro, ojalá sea con Furia en la final”, dijo Antonella, sorprendida por la repercusión que tuvo su historia. “Jamás pensé que iba a tener esta repercusión, para mí fue solo un comentario que quería que llegara a su hermana, para que cuando salga pueda contárselo”.

Como es común en las redes sociales, no todos los mensajes fueron positivos, pero Antonella elige concentrarse en los aspectos positivos. “Me quedo con lo bueno. Y tal vez Oli pueda dar ese mensaje a otras niñas, aunque para ellas sea muy deprimente el proceso que están atravesando”, expresó.