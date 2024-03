Gran Hermano: Luego de que Isabel fuera expulsada, Furia le puso algo dentro de su valija

En la noche del jueves, GH sorprendió a todos con una gala inusual que incluyó la expulsión de Isabel, quien había vuelto a la casa después del repechaje, pero terminó fuera del juego por violar las reglas. La salida de la "queen recargada" dejó perplejos a todos, especialmente a Juliana Furia Scaglione, quien tuvo un gesto conmovedor hacia ella después de su inesperada partida.

Tras el anuncio de la severa sanción por parte de la voz de Gran Hermano, tanto la participante como sus aliadas dentro del juego (Furia, Cata y Virginia) no pudieron ocultar su angustia y frustración ante tal medida.

"No es la primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información del afuera. A todos los que ingresaron nuevamente, y a quienes lo hicieron este lunes por primera vez les recuerdo una vez más que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia", anunció el "big".

Continuó diciendo: "Hace algunos días me dirigí exclusivamente a Isabel tras observar que transgredió esta norma en una conversación con Lisandro. Ahora, nuevamente, voy a hablarte a vos, Isabel".

"Hoy a la mañana, en una charla con Juliana en el dormitorio, diste a entender información muy sensible del afuera. Ya habías sido sancionada y advertida acerca de la gravedad de esta situación y de lo que podría acontecer de reiterarse una conducta similar", continuó explicando gran hermano.

"No sé qué dije, Big", se defendió Isabel. "Sabrás que no puedo dejar pasar esta nueva falta, por lo tanto, lamento mucho, pero mucho, informarte que va a recaer sobre vos una severa sanción", continuó la voz del reality.

Sin proporcionar más detalles, anunció: "Quiero que abandones la casa en este momento. Tus pertenencias te serán entregadas más tarde. Reitero, tenés que retirarte de la competencia y de mi casa ahora mismo".

Ante esto, la concursante intentó regresar a su habitación para recuperar algunas de sus pertenencias, pero tras una nueva advertencia del supremo, quien previamente le había indicado que debía salir de la casa sin su equipaje, tuvo que partir sin ellas.

"Sinceramente, no creo haber dicho nada. No se pongan mal. Yo estoy bien y no hay problema", expresó Isabel, lista para salir de la casa.

Conmovida por la situación y tras haber establecido un vínculo más cercano con la recién expulsada, Furia le dijo: "Dejame abrazarte".

Isabel insistió, mientras sus compañeros la miraban atónitos y Virginia Demo lloraba: "No sé qué dije. Ahora me lo van a decir. Lo que dije fue sin intención. No me di cuenta".

Y Juliana respondió: “No me dijo nada. Cosas que yo ya sé. Yo estoy acá hace tres meses y sé quién es quién acá adentro”.

Con indignación y pidiendo que se tomen medidas contra Damián Moya, a quien acusó de "jugar sucio", Catalina Gorostidi dijo: "Si vamos a sancionar, vamos a sancionar a todos. Sé justo Gran Hermano".

Sintiéndose perjudicada por lo sucedido, Furia agregó: “A Licha le dijo algo muy importante, a mí no me dijo nada para que yo pueda satisfacerme en el juego. Me implican a mí en una cosa que nada que ver. No me dio información que yo no sepa”.

El gesto de despedida de Furia a Isabel

Después de abandonar el reality, Isabel fue llevada al estudio de Gran Hermano. Recibió su maleta con sus pertenencias en el hotel de la producción. Esta había sido preparada por Furia, entre otras compañeras, quienes colaboraron para reunir su ropa y artículos personales y organizarlos dentro de su equipaje.

Historia de Isabel GH

Isabel quedó sorprendida al descubrir entre sus prendas un cartel hecho a mano por Juliana Scaglione, que llevaba un mensaje contundente escrito con esmalte de color rojo junto a una pluma fucsia. "Isabel, te quiero. Furia", decía el mensaje.

"Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia...", escribió Isabel junto a una imagen del cartel que su amiga había incluido antes de cerrar su maleta, la cual compartió en sus historias de Instagram. "Esto me lo envió cuando estaba preparando mi maleta junto a Cata y Virginia", explicó al respecto. Y concluyó: "¡No juzguen a las personas antes de conocerlas!".