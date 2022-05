Las exportaciones de bienes siguen volando: aumentaron 28% en abril

Las solicitudes de exportación de bienes de Uruguay —incluyendo zonas francas— totalizaron US$ 1.115 millones, lo que ratifica el fuerte dinamismo del comercio exterior al cierre del primer cuatrimestre del año, ya que la expansión interanual se da contra un año récord como ocurrió en 2021.

Las colocaciones de carne bovina, soja, celulosa, vehículos, malta, madera, productos lácteos, plásticos y sus manufacturas explicaron el aumento interanual de 28% en abril y de 26% si se deja de lado las zonas francas. El arroz, los productos farmacéuticos, la cebada sin procesar y el concentrado de bebidas sufrieron caídas en sus exportaciones este mes, informó Uruguay XXI.

En el primer cuatrimestre de 2022, las exportaciones de bienes incluyendo zonas francas alcanzaron los US$ 4.006 millones. Esta cifra significa un aumento de 35% en la comparación interanual. El dinamismo de las ventas viene dado por la carne bovina, la celulosa y la soja, seguidas por el trigo y los vehículos.

El dato de abril

El producto que más explicó el aumento interanual de las exportaciones de abril fue la carne bovina. Las ventas de ese bien alcanzaron los U$S 251 millones, con compras fundamentalmente chinas (país que concentró el 60% de las adquisiciones), Estados Unidos (13%) y la Unión Europea (12%). Todos estos socios presentaron incrementos en las compras de este bien. En términos generales, el aumento fue de 62%.

Uruguay XXI.

El segundo producto exportado fue la soja. Las ventas ascendieron a U$S 248 millones, U$S 93 millones por encima del valor de abril de 2021. Uruguay está levantando una cosecha que se estima será la segunda mayor en generación de dólares para el país en su historia, con un monto que rondaría los US$ 1.700 millones si no hay contratiempos climáticos en las próximas semanas.

La celulosa ocupó el tercer puesto del ranking de productos de mayor incidencia. Las exportaciones de este producto totalizaron U$S 248 millones, 60% más que las registradas en abril de 2021.

El cuarto lugar fue ocupado por los vehículos, cuyas ventas alcanzaron U$S 51 millones en abril de 2022. Tanto Argentina como Brasil aumentaron sus compras de este bien en la comparación interanual. Argentina, en particular, registró un incremento desde U$S 0,8 millones a U$S 14 millones. Brasil lo hizo por un total de U$S 8 millones.

La malta se encuentra en el quinto puesto del ranking. Paraguay incrementó sus compras de este producto en U$S 3 millones y Brasil adquirió una partida por U$S 11 millones que no había registrado el año pasado. En total, este mes las exportaciones de malta ascendieron a

U$S 15 millones.

El sexto lugar lo ocupó la madera, cuyas solicitudes de exportación cerraron en U$S 59 millones en el mes de abril. Se observaron incrementos en las compras de todos los socios compradores. Los principales destinos fueron China (que adquirió el 31%), India (15%), Estados Unidos (14%), Portugal (8%) y Vietnam (7%).

Los productos lácteos ocuparon el séptimo puesto. Las exportaciones de estos aumentaron 13% con respecto a abril de 2021. El principal socio comprador en este rubro, Argelia, incrementó sus compras del bien en 52%. Otros destinos presentaron caídas (Brasil del 28%, China del 9%, la Federación Rusa hasta 0% y Chile 5%). El mercado ruso, el principal mercado para la manteca uruguaya, quedó fuera del radar comercial luego que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por otro lado, de los productos que registraron caídas, el arroz fue el de mayor incidencia. Las ventas del cereal ascendieron a U$S 26 millones (7% por debajo del valor de abril de 2021). Cabe señalar, en este sentido, que el año pasado Iraq adquirió una partida de arroz por U$S 36 millones que no se repitió este año. A su vez, México y Perú también registraron bajas en sus compras de arroz con respecto al 2021, US$ 9 millones y U$S 2 millones, respectivamente. Los destinos que presentaron subas fueron Brasil (en U$S 7 millones) y la Unión Europea (en U$S 1 millón).

Sin sorpresas en los destinos

Los principales destinos de las exportaciones en abril de 2022 fueron los usuales: China (32%), Brasil (15%), Argentina (10%), Estados Unidos y la Unión Europea (9% cada uno). China, cuyas compras totalizaron los U$S 236 millones, incrementó sus adquisiciones en 26%. Estas se compusieron de carne bovina en 64%, soja en 9%, subproductos cárnicos en 8%, madera en 8% y 10% otros productos.

Brasil fue el segundo destino más importante de las exportaciones uruguayas. Este país incrementó sus compras en 38%, ascendiendo a U$S 112 millones. Los principales bienes vendidos a este mercado fueron vehículos (20%), plásticos (18%), malta (10%), arroz y carne

(7% cada uno).

El tercer destino de las exportaciones fue Argentina. La estructura de estas fue: 33% soja, 19% vehículos, 10% autopartes, 6% colas y adhesivos y 32% otros bienes, según Uruguay XXI.