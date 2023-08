Las lágrimas de Camila Rajchman al contar que un error inesperado la dejó sin vacaciones en nueva York

Camila Rajchman tenía previsto viajar este viernes junto a sus tres hermanas a Nueva York, pero un error la dejó sin posibilidades de despegar. Entre lágrimas, la conductora de Weno que pasó e influencer, contó a través de sus redes sociales las razones de esa situación, y cómo resolverá el conflicto.

"Estoy en estado depresivo”, narró Rajchman en una serie de historias publicadas en Instagram este jueves. "Me di cuenta cuando fui hoy a hacer el check in para viajar a Estados Unidos que tengo la visa vencida hace 15 días. Cómo no me di cuenta antes, no sé, vengo de unas semanas sobrecargadas. Generalmente no me pasa porque soy precavida, pero no tuve tiempo ni dedicación para hacer las cosas bien", explicó.

Rajchman contó que el viaje tenía como destino la ciudad de Nueva York, y que el plan original confeccionado junto a sus hermanas era el de asistir a uno de los shows de Madonna en esa ciudad, una idea frustrada por la postergación de la gira de la Reina del Pop a causa de una enfermedad. "Íbamos a viajar igual, pero cuando uno no le da la dedicación a las cosas que lo requieren, pasa esto", lamentó.

“Hice todo para solucionarlo pero no hubo chances”, agregó, llorando. “Me sentí tremenda imbécil y además sentí que les cagué el viaje a mis hermanas, que era la primera vez que nos íbamos las cuatro", escribió en sus publicaciones, donde explicó que intentó realizar distintos trámites, y recurrió a la embajada estadounidense en Montevideo, pero sin éxito.

"Mi pasaporte europeo está vencido, pensé que tenía la visa vigente y ahí fue el problema. Me di cuenta que no lo iba a poder solucionar, y necesitaba llorar", justificó sobre su reacción.

Sin embargo, el mal momento podrá tener un final feliz. En un video publicado luego, Rajchman contó que sus hermanas la llamaron. "Me dijeron que para ellas no era lo mismo que no viajemos todas, y ver la posibilidad de cambiar de destino sin pasar por Estados Unidos. Nos íbamos mañana a Nueva York y ahora estamos cambiando todo para ver que podemos hacer. Sea lo que sea que pase, el hecho de que ellas se ofrezcan es tremendo", narró.

"La moraleja es que hace dos semanas no paro de decir que estoy agotada, sobrepasada, no puedo con todo. No tengo ganas de irme de viaje porque necesito bajar la pelota. Tengo mucho dominio sobre como repartir mi tiempo y me sentí excedida. Y en esto resultó, descuidar algo que era importante para mi. Hagan algo por ustedes cuando lo necesitan", concluyó.