Las opciones que quedan para ver Uruguay-Chile en Maracaná

Es algo típico de la cultura uruguaya: embalarse a último momento para alentar a selección mayor de fútbol. Aquellos hinchas que se les despertó la pasión para acompañar a la celeste en vivo en la Copa América de Brasil tendrán que pagar su precio, en particular si ahora pretende asistir al último partido de la serie contra Chile en el mítico estadio de Maracaná en Río de Janeiro el próximo lunes a las 20 horas.

En los papeles, es el partido más atractivo de esta primera fase por el poderío de la selección trasandina y por la rivalidad que se ha gestado en los últimos años.

La efervescencia por alentar a la celeste quedará patente este jueves cuando en Porto Alegre cerca de 20 mil uruguayos copen las tribunas en el segundo partido frente a Japón.

Las opciones para volar directo a Río de Janeiro entre este viernes 21 y lunes 24 se esfumaron. Quedan alternativas con una y dos escalas, aunque tendrá que armarse de paciencia porque en algunas casos -para cumplir con su objetivo- tendrá que disponer de 27 horas entre vuelos y esperas en los distintos aeropuertos brasileños.

Por otro lado, los precios están bastante por arriba de lo que suele costar un vuelo ida y vuelta a Río de Janeiro. Hoy la opción más económica para partidas entre viernes y lunes cuesta US$ 972 impuestos incluidos, pero hay otras que llegan hasta los US$ 1.395. Los trayectos que tienen una escala tienen un piso de 5 horas de vuelos y los extremos con 2 paradas intermedias casi 27 horas desde Montevideo a Río de Janeiro.

Por otro lado, las entradas más económicas al mítico estadio de Maracaná también se agotaron. Hoy hay disponibles sectores detrás del arco desde un piso de $ 3.800 por persona, que van escalando progresivamente hasta un tope de $ 15 mil para aquellos lugares más privilegiados.

“Hoy lo que se dice algo razonable para ir vía aérea a Maracaná, no hay nada”, aseguró a El Observador el gerente de Geánt Travel, Fernando Riva. El agente indicó que la demanda por pasajes “explotó a último momento”, sobre todo tras el aplaste triunfo por goleada (4 a 0) contra a Ecuador en la primera fecha del Grupo C.

El operador indicó que es “muy complejo” que las aerolíneas puedan adelantarse e incrementar la disponibilidad de asientos a último momento. Por ello es que las alternativas que hoy están disponibles ofrecen escalas en otros ciudades de Brasil como San Pablo o Porto Alegre.

Actualmente, hay tres aerolíneas que ofrecen vuelos al gigante norteño: Gol, Latam y Azul con una oferta de unos 800 asientos diarios. En particular, a Río de Janeiro hay dos vuelos diarios, uno de Gol y otro de Latam, pero ya no hay disponibilidad para volar directo a ese destino por la sobredemanda que despertó la Copa América.

Bus o auto hasta Porto Alegre

La agencia Cisplatina cuenta aún con un paquete vía bus-cama para alentar la celeste en Maracaná el próximo lunes. El agente ofrece una opción con salida el sábado 22 de junio de cinco días, que incluye servicio de bar a bordo, 2 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayuno y, tres comidas en restaurantes de ruta, traslado del hotel al estadio de Maracaná y la entrada para el partido. La tarifa individual es de US$ 676 y de US$ 596 en base doble o triple, informó a El Observador César de Castro, encargado de Cisplatina Punta Carretas.

Por otro lado, el ejecutivo de Geánt Travel comentó que una de las alternativas que estaban tomando algunos uruguayos para reducir los costos y los tiempos de las escalas de los vuelos aéreos, era irse en auto u ómnibus hasta Porto Alegre y luego tomar desde esa ciudad conexiones a Río de Janeiro. Desde esa ciudad, un pasaje a Río cuesta entre US$ 400 y US$ 500.

¿Chárter para cuartos?

Una de las opciones que podía manejarse para ampliar la oferta de vuelos aéreos disponibles con destino a Río de Janeiro para presenciar el partido frente a Chile era mediante chárter. Sin embargo, Riva explicó que esa alternativa para un partido contra Chile donde se presume que Uruguay “no se juega mucho” pensando en su clasificación a cuartos era un poco riesgosa. “Contratar un chárter no se hace de un día para el otro. Ahora estamos muy sobre la fecha y creo no justifica tomar ese riesgo”, consideró.

No obstante, el agente consideró como “muy probable” que para las instancias posteriores de la Copa América y en la medida que Uruguay avance a la próxima ronda esa alternativa puede ser más realista, aunque todavía es imposible saber el rival o la ciudad del partido.

Lo mismo si la celeste continúa avanzado a semifinales o a disputar la final también en Maracaná. Una competencia adicional que tendrán los uruguayos que quieran alentar a la selección uruguaya si continúa avanzando en la Copa América es la superposición con el inicio de las vacaciones de julio. Esto determina que exista una alta ocupación para viajeros que utilizan las frecuencias que van a Brasil para luego tomar conexiones con destino a Miami, Orlando, El Caribe o Europa, por ejemplo.

“Prácticamente los paquetes de vacaciones de julio se vendieron todos y eso impacta en la disponibilidad de asientos aéreos”, explicó Riva.