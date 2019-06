¿Por qué dan a Uruguay como candidato a ganar la Copa América?

Hay infinidad de canciones futboleras que resumen el más puro sentimiento de los uruguayos. “Nunca favoritos. Siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final”, canta Pitufo Lombardo en su canción Descolgando el Cielo.

“Estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. A tener el juez en contra y en el descuento empatar”, dice la letra que inmortalizó Pablo Estramín con la canción Estamos Acostumbrados en una clara alusión a un sentido de agonía propio de los habitantes de esta tierra.

Y la canción de No Te Va a Gustar, que revolucionó las tribunas del Mundial de Rusia 2018 dice en la parte donde la gente se cuelga a cantar: “Hay algo que sigue vivo, lo renueva la ilusión, y en el último suspiro… Hay celeste regálame un sol”.

Los lugares son comunes y describen una forma. A los uruguayos no les gusta ser favoritos a nada. Es la ropa que no les gusta ponerse. Prefieren presentarse desde otro lugar. Sin embargo, en la presente edición de la Copa América de Brasil 2019, por distintas circunstancias, el equipo que dirige Tabárez es considerado favorito a ganar el torneo.

¿Cuáles son los motivos y los argumentos que llevan a la cátedra, integrada por futbolistas, entrenadores, periodistas, a colocar a Uruguay en el lugar donde menos le gusta?

Cavani y Suárez

A nadie escapa que Uruguay reúne en su plantel a dos de los principales delanteros del mundo, Edinson Cavani y Luis Suárez. Juegan en equipos que cada año van en busca de conquistar la Liga de Campeones. Pero no pasa solo por tenerlos sino porque se complementan, se retroalimentan, se entiendan. Llevan años jugando juntos. Y desembarcan en la Copa con un descanso previo por lesiones. Para ambos, por razones de edad, es uno de los últimos trenes en el torneo por más que el año que viene habrá una nueva Copa América experimental en dos países.

El exfutbolista de la selección, Sebastián Abreu, explicó en el Telemundo Deportes de México sus argumentos por la que lo coloca como favorito.

“Creo que Uruguay, por lo que es el proceso, porque la idea está clara, el recambio se dio y porque tenés dos figuras en el ataque que marcan una diferencia como son Luis Suárez y Cavani, además de conocer lo que es la selección, la veo como candidata. El tema es que el uruguayo, por un tema cultural, siempre es más introvertido, de perfil bajo y no le gusta tomar ese rol de protagonista o candidato”.

El plantel

A nadie escapa la riqueza de este plantel de Uruguay. Como pocas veces, la selección se nutre de futbolistas que son titulares en los equipos de elite de Europa. Eso brinda un rodaje y una estabilidad emocional ante un torneo como la Copa América.

El chileno Manuel de Tezanos empezó a narrarle al extécnico de Chile, el argentino Claudio Borghi, donde juegan los futbolistas uruguayos que llevó Tabárez a la Brasil.

“En jerarquía individual, Uruguay es favorito, revisando la nómina de Uruguay tienen dos futbolistas en el Atlético, uno de la Juventus, uno del Milan, uno del Arsenal, otro del Inter de Milán, otro más de la Juventus, otro jugador de Real Madrid, uno de París Saint Germain, tienen un jugador en Barcelona, todos futbolistas al más alto nivel. Es para tenerlo entre los candidatos”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos, de Chile.

Justamente el entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, le colocó a Uruguay el rótulo de “máximo favorito” a ganar el título.

Rueda argumentó en una conferencia de prensa: “Uruguay, que fue la quinta mejor en el mundo el año pasado en Rusia, es decir la mejor de Sudamérica, es el máximo favorito porque ya tiene jugadores experimentados y jugadores jóvenes consolidados. Los jóvenes de Uruguay son primera línea en las ligas europeas”.

El excapitán de la selección uruguaya, Paolo Montero señaló en el programa Tirando Paredes de 1010 AM: “Veo a la selección favorita. Con los jugadores que tiene, no sé si en la historia del fútbol uruguayo tenemos tantos jugadores en Europa como ahora. Un 80% de ellos son titulares y todos jugando por títulos importantes. Entonces no te tiene que dar vergüenza decir que sos candidato al título. Todos juegan en equipos grandes, que juegan a ganar, no juegan en equipos chicos para no descender. Uruguay tiene que ir como candidato y creérsela. Nosotros tenemos mejor equipo que Argentina. Vayan línea por línea y jugador por jugador. Y no se olviden que nosotros tenemos una mitad de cancha que son niños y ya están jugando en Europa en equipos importantes”.

Las fortalezas de Uruguay

La solidez del equipo es uno de los aspectos que más remarcan quienes le asignan el favoritismo a la selección. Esto no pasa solo por la producción de la defensa sino porque Uruguay muestra otras cosas como equipo, que lo hacen fuerte. Madurez, manejo de situaciones. Saber manejar la ansiedad cuando se recibe un gol. Hoy los argentinos se sorprenden y miran con asombro el desmoronamiento de su selección cuando reciben un gol. Es habitual la imagen de los jugadores con las manos en la cintura mirándose en busca de explicaciones.

Los argentinos alaban justamente la solidez de la celeste.

“River es el mejor del continente, por eso le gana a Boca, no porque le pone la camiseta. Porque es el mejor, porque lo respetan por actualidad, no por historia. Ayer vi a Uruguay y sentí que estaba viendo a River. Uruguay es River”, manifestó el periodista de Fox Sports, Sebastián Vignolo.

De inmediato intervino el excampeón del mundo con Argentina en 1986, Oscar Ruggeri, que expresó: “¿Yo qué te dije de Uruguay? Hay que respetar a Uruguay. Es difícil. Es un candidato. Tienen el mismo entrenador de hace 50 años, parece”.

Vignolo lo interrumpió y le dijo: “Uruguay es el seleccionado más confiable del continente”.

Ruggeri sentenció: “Tiene a los dos delanteros, los dos centrales vienen jugando hace cinco años juntos...”.

El Loco Abreu habló de la solidez de la celeste en su participación en Telemundo Deportes.

“Uruguay nunca va a un torneo de estos a ser primero de grupo, sino a clasificar, a tener la chance del mano a mano. Es un equipo compacto, no vistoso, ahora esta modificación en el mediocampo le va a dar mayor posibilidad de juego pero sin dejar de lado la estructura del 4-4-2 donde replegar y contraatacar termina siendo un factor positivo”.

El mismo técnico y el respeto

Otro aspecto que visualizan desde el exterior para dar a Uruguay entre los candidatos a ganar la Copa América pasa por el hecho de mantener al mismo entrenador desde tantos años, desde 2006.

El colombiano Jorge Luis Pinto (técnico de Millonarios y exseleccionador de Colombia), brindó como candidatos a ganar la Copa a “Brasil, Perú y Uruguay porque el profe Tabárez siempre ha tenido el cuidado de los grandes cambios de nómina entonces eso da una enorme ventaja”, expresó en una entrevista con la agencia EFE.

Antes del debut de la celeste en la Copa, el técnico de Ecuador, Hernán Darío Gómez, había avisado: “Admiro mucho a los jugadores uruguayos, son jugadores que están en los equipos grandes del mundo, con un técnico que lleva tiempo en el proceso. Es el equipo que está sacando la cara por Sudamérica en todas partes, un conjunto copero y cuenta con uno de los mejores técnicos del mundo”.

El técnico argentino Claudio Borghi comentó en la televisión chilena: “El Maestro Tabárez es admirable, lo veo con su muleta, y me pregunto qué lo mantiene porque uno ya estaría en la casa, paseando por la rambla del Uruguay, pero el viejo sigue ahí, viejo con respeto. Y tienen una forma de reinventarse que es admirable”.

El exfutbolista chileno Marcelo Vega, expresó: “El respeto que le tienen todos los jugadores a Tabárez es impresionante. Los más chicos tienen el respeto hacia los más grandes y el técnico, cosa que no pasa acá”.

Claudio Mauri del diario La Nación de Argentina, analizó el debut de Uruguay en la Copa escribiendo: “En una Copa América en la que el signo predominante es la renovación en la mayoría de los cuerpos técnicos, Uruguay es el paradigma de la estabilidad y de un proyecto sostenido en el tiempo. El Maestro Oscar Tabárez es el encargado de que su larga gestión no resigne vigor, compromiso y renueve la motivación ante cada desafío”.

Otro entrenador que habló de Uruguay antes de la Copa América fue el técnico colombiano Diego Barragán, quien estuvo en Uruguay al frente de Cerro. Se refirió a la importancia del trabajo que desarrolló el cuerpo técnico de Uruguay que desde hace 13 años está al frente del equipo y que eso le permite tener un conocimiento de todos los jóvenes que van surgiendo en el Complejo Celeste.

Hay detalles de Uruguay que no pasan desapercibidos en el exterior. Previo al partido amistoso que jugó la celeste ante México en 2018, el histórico jugador ecuatoriano, Alex Aguinaga, se dio cuenta de la forma en que celebran los goles los futbolistas uruguayos. Y le llamó la atención que no gritan gol sino que expresan “Uruguay nomá”. Considera que ese detalle determina que “desde ahí ya lo sienten diferente el fútbol”.