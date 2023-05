Las razones de la fiscal del caso Penadés para declarar la reserva de la investigación

La fiscal Alicia Ghione trabaja con extremo recelo en la causa que investiga al senador blanco Gustavo Penadés. Tanto es así, que pidió a la Justicia una medida muy inusual: la reserva total de la investigación. Eso significa que hasta el 29 de mayo –tal y como informó Caras y Caretas y confirmó El Observador– el senador no puede acceder a la evidencia que Ghione tiene en su contra.

Esta medida es muy restrictiva y suele utilizarse en contadas ocasiones, dado que las personas investigadas tienen el derecho legal a conocer los motivos. Solo se les es restringido por un plazo particular cuando la fiscalía puede convencer a un juez de que podrían entorpecerla de una forma irreversible si quisieran hacerlo. Ghione lo solicitó y logró que la Justicia se lo autorizara.

La fiscal tiene varios motivos para pedirlo. Por lo pronto, quiere darle a las víctimas todas las garantías posibles para que puedan denunciar con seguridad de que no se filtrarán detalles de su causa. Ghione entiende que es probable que haya más víctimas y algunas tuvieron algún contacto, aunque fuera indirecto, con autoridades pero no denunciaron formalmente y ella quiere exhortar a que lo hagan. Otras reportaron su caso por canales no formales: en entrevistas, difundiendo chats privados o con personas que sí denunciaron en la causa.

Una de ellas fue la denuncia que divulgó Santo y Seña de un joven que presuntamente había hecho la denuncia policial. Según supo El Observador, la hizo, pero finalmente nunca la ratificó en Fiscalía. A su vez, hay posibles denunciantes que sufrieron amenazas, dijeron fuentes de la causa. Montevideo Portal informó de un caso concreto de una madre de un menor de 16 años que se aprestaba a denunciar al senador y fue amedrentada telefónicamente.

Pero además, la fiscal Ghione advierte que está investigando una causa que tiene impacto político y quiere prevenir cualquier injerencia que pueda existir para torcer la investigación.

De forma similar, indaga sobre la posibilidad de que haya una red de explotación por detrás y también puedan buscar influir.

Además de Penadés, está indagado Sebastián Mauvezin, el profesor señalado por Romina Celeste Papasso como encargado de "entregar" los menores al senador. Ambos pidieron tener acceso a la carpeta fiscal, pero por estar en reserva se les fue negado. Aguardarán a que caiga la reserva para analizar qué pruebas hay en su contra y ahí definir si, cuando los citen a declarar, darán su versión de los hechos.

Es decir, no está previsto que antes del 29 de mayo Penadés o Mauvezin declaren ante la Fiscalía. Tal y como informó El Observador, la fiscal, mientras tanto, aguarda los resultados de informes técnicos. Al momento son por lo menos seis las denuncias formales.

El relato de Romina Celeste

Romina Celeste Papasso indicó que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó en entrevista con Hacemos lo que Podemos (Direct TV).

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y el político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que bajara el asiento de atrás para que los de la entrada del hotel no lo vieran. Adentro de la habitación, relató, tuvieron relaciones sexuales.

Por su parte, Penades en ese momento negó el hecho. "Este es un tema estrictamente personal", afirmó el senador en una declaración pública y agregó que no involucraba al gobierno ni a su partido. "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo".