Caso Penadés: fiscal espera por pericias para avanzar en investigación

Mientras que el caso Penadés genera turbulencias en el Parlamento, con fuertes rispideces dentro de la bancada del Partido Nacional que terminaron en que el senador herrerista se pidiera licencia, la investigación por abuso sexual de menores avanza en la Fiscalía. La fiscal del caso, Alicia Ghione, procura hacerlo con la mayor discreción posible y por eso solicitó judicialmente la reserva de varios elementos probatorios, restringiendo de esa forma el acceso de los abogados, dijeron fuentes de la causa a El Observador.

En este tiempo ha tomado declaración a al menos seis víctimas y también a testigos. El modus operandi es similar en todos los casos y la mayoría de los denunciantes describió que iba con menores de edad a hoteles de alta rotatividad y que los pasaba a buscar por parques.

Las dos últimas denuncias que fueron presentadas en fiscalía son de dos menores de edad. Uno de los que declaró tiene 15 años y el otro 17 y ambos relataron que fue en 2022 cuando el senador les pagó a cambio de tener relaciones sexuales, según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes al tanto de la investigación.

Aún no se ha citado a declarar al senador para que dé su versión de los hechos. Esto suele suceder en este tipo de casos, donde la fiscalía espera recabar toda la información posible primero para luego convocar al señalado para que dé su versión de los hechos o descargos. Según supo El Observador, Ghione aguarda por informes técnicos (pericias) para dar sus próximos pasos.

Ghione está trabajando con recelo, no solo para evitar las filtraciones a la prensa, sino también a otras personas que por distintos motivos pudieran tener interés en averiguar qué suerte correrá Penadés en su investigación. Por eso solicitó a la Justicia varias reservas, lo que hace que menos gente tenga acceso a toda la carpeta fiscal (a la que si no hubiera reserva tiene acceso todas las partes).

En el caso de las víctimas, cada una tiene acceso a la información de su propio caso, pero no del resto. Si se hubiera dispuesto la reserva judicial también para el senador –que ya designó oficialmente a su abogado en fiscalía– podría no saber por qué situaciones se lo indaga. Esas reservas siempre tienen un plazo, pero la fiscal no puede solicitar su imputación sin ponerlo en conocimiento del material que hay en su contra.

El relato de Romina Celeste

Romina Celeste Papasso indicó que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó en entrevista con Hacemos lo que Podemos (Direct TV).

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y el político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que bajara el asiento de atrás para que los de la entrada del hotel no lo vieran. Adentro de la habitación, relató, tuvieron relaciones sexuales.

Por su parte, Penades en ese momento negó el hecho. "Este es un tema estrictamente personal", afirmó el senador en una declaración pública y agregó que no involucraba al gobierno ni a su partido. "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo".