Las románticas vacaciones de Karina Jelinek y su novia, Flor Parise: las fotos juntas

Karina Jelinek, quien está a punto de cumplir 43 años el próximo 22 de marzo, decidió tomarse unas vacaciones junto a su novia Flor Parise en las playas de Miami. La pareja fue vista disfrutando de momentos divertidos y relajados, compartiendo caricias bajo el sol de la conocida ciudad ubicada en la costa este de los Estados Unidos.

Testigos presenciales afirman que ambas aprovecharon el día para tomar el sol, tomarse selfies juntas y disfrutar de dos botellas de vino rosado durante la tarde en la playa. En cuanto a su vestimenta, Jelinek lució una microbikini negra debajo de una falda larga estampada en naranja y verde, acompañada de un cinturón rosa, un sombrero y una camisa blanca desabrochada y ligeramente atada. Por su parte, Parise optó por un atuendo totalmente negro, con un pareo, un top a juego, lentes de sol y sandalias de una marca de lujo reconocida.

A fines de noviembre, durante el programa Bailando 2023 en América, Karina fue invitada como parte de la salsa de a tres junto a Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez.

Mientras Karina estaba en el aire, su novia Flor Parise se encontraba en los pasillos del canal viendo el programa. Las cámaras de Intrusos las captaron y lograron obtener el testimonio de ambas, marcando así su primera aparición pública después de varios años de relación.

Al día siguiente, durante el programa Intrusos, se dio a conocer la entrevista y el testimonio tanto de Flor como de Karina. Cuando el notero del ciclo, Gonzalo Vázquez, buscó obtener alguna declaración textual de Flor, esta respondió: "Ay no perdón, me da mucha verguenza de verdad, no quiero, gracias". Sin embargo, admitió que todo estaba bien con Karina y reiteró su postura: "Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor", mientras dirigía su mirada hacia el monitor donde se transmitía el programa en vivo.

Una vez finalizada la presentación, Karina salió de la pista para dar paso a otra pareja, y cuando se encontraba en los pasillos, el cronista la abordó en busca de su opinión. Le informó sobre las declaraciones de Flor, a lo que Jelinek respondió: "Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho".

El cronista le transmitió algunas palabras de su pareja: "Sí igual nos dijo que ya estando acá haciéndote el aguante era un montón y que eso es lo importante", a lo que Karina añadió: "Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas".

Durante su participación en la pista, Karina también abordó el tema y, cuando le preguntaron sobre su relación con Flor Parise, quien estaba en los pasillos acompañándola pero prefirió no salir al aire, respondió con amabilidad.

https://media.cdnp.elobservador.com.uy/032024/1710519550734.jpeg

Durante el certamen, Ángel de Brito, quien forma parte del jurado, le preguntó a Karina si Flor era celosa. "No hablo de ella", respondió Jelinek, a lo que el periodista de LAM insistió: "Pero ya hablaste de ella antes". Ante esta conversación, el conductor intervino: "¿No está Flor acá?". Marcelo Polino confirmó: "Sí, vino, vino", mientras la influencer se reía incómoda con la situación.

"¿Dónde está? La queremos ver", añadió Marcela Feudale. Karina explicó: "No le gusta la exposición, es bajo perfil”. “Pero igual, queremos verla", insistió la locutora. "De hecho, hicimos la tapa de revista juntas", agregó Karina, a lo que Ángel añadió: "Pero hicieron la tapa y no querés hablar, no entiendo".

Finalmente, Jelinek elogió a su pareja: "Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas", concluyó la influencer.