Las señales que evitan muertes

Valentina Cancela fue asesinada hace casi un mes y esperé este tiempo para escribir, de nuevo, sobre abuso, violencia e ilusiones que se parecen al amor, pero que nada deberían tener que ver con él. Esperé un mes porque intenté, de nuevo, reflexionar sobre un fenómeno que en vez de amainar en una sociedad que debería ser cada vez más consciente, no para de crecer.

Aguardé este tiempo como una tregua al debate inútil que desató esta muerte, sobre quién tiene la culpa, qué debería haber hecho quién y cómo y cuándo. Esta nena-mujer no debió haber muerto ahorcada por su exnovio en las arenas de Punta del Este. Y no debió morir no solo porque sus padres y los de él sabían que la relación era peligrosa, que hubo maltrato físico y que nada de eso es aceptable.

No debió morir porque acá, como en otras partes del mundo, tenemos herramientas, expertos y hasta procedimientos para identificar cuándo el abuso se disfraza de amor, de romance, de seducción, pero es abuso y maltrato. Pero nunca son suficientes y nunca terminamos de tomar conciencia de que puede afectar a tu hija y a tu hijo, a tu hermana y a tu hermano, a tu amiga y amigo, a vos.

En este mes evité buscar culpables e intenté identificar causas. En este mes escuché críticas a los padres de los dos porque, ¿cómo no se dieron cuenta? Vos y yo fuimos adolescentes, vos y yo fuimos hijos y yo, tal vez vos también, soy madre. Deberíamos saber más sobre las relaciones humanas, sobre los mecanismo que hacen que ocultemos lo indecible a quienes más queremos, y que nos llevan a sufrir o ejercer abusos. Deberíamos saber más sobre las señales que a veces son casi imperceptibles, pero que están. Pero sabemos poco o hacemos como que no sabemos.

En todo esto pensé cuando esta semana escuché a dos mujeres que reman desde hace años para concientizarnos sobre estos mecanismos que nos cuesta entender, tal vez porque tenemos la ilusión de que “a mí no me va a tocar”. Andrea Tuana y Cristina Prego son las directoras de la ONG El Paso, que desde hace mucho trabaja en hacer aún más visible esta violencia que no cesa y en concientizar a gobiernos e individuos para que reaccionen a tiempo.

“Es importante poder transmitir, que no se sale sola, jamás salimos solas de estas situaciones, sino con alguien que nos pueda acompañar en este proceso. Necesitamos tener compañía, necesitamos gente cercana que identifique lo que nos pasa, por eso lo de las señales”, dijeron. Las señales, nueve señales, son aparentemente sencillas de identificar y, sin embargo, se nos pasan ya sea como protagonistas o como acompañantes. No es algo que pase cada tanto ni a unas pocas personas. La última Encuesta de Prevalencia de Violencia Basada en Género, de 2019, mostró que casi la mitad de las mujeres uruguayas (47%) vivió una situación de violencia por parte de una pareja o expareja al menos una vez en la vida.

Decir que “el abuso no es amor” parece una obviedad, si no fuera porque a casi todos se nos pasan esas señales que esta semana puso sobre la mesa YSL junto con El Paso, para intentar concientizar a todos y todas sobre el peligro de pasarlas por alto y la necesidad de acompañar a quienes detectan una, dos, tres o todas. Son nueve señales de alarma: “ignorarte los días que está de mal humor”; “chantajearte si te negás a hacer algo”; “humillarte o menospreciarte”; “manipularte para obligarte a hacer o decir algo”; “sentir celos por todo lo que hacés”; “controlar a dónde vas y el aspecto que tenés”; “violar tu intimidad revisando tu teléfono o rastreando tu ubicación”; “aislarte, alejándote de tus amistades y familiares”, e “intimidarte diciéndote que perdiste el juicio o infundiéndote miedo”.

Deben ser pocas las mujeres, mayoritariamente las más afectadas por la violencia de género, que no han experimentado alguna de estas situaciones y que no han buscado excusas para intentar explicar un por qué inexistente o una razón racional para lo que no debe pasar.

Desde hace tiempo, organizaciones como El Paso y organismos públicos como InMujeres trabajan para visibilizar estos comportamientos porque los detectan a cada paso en todas las edades, incluso en los más jóvenes, que supuestamente deberían tener más herramientas para evitar abusos y al mismo tiempo terminan enredados en relaciones tóxicas que dominan desde el Whatsapp hasta la vestimenta.

Poco después del asesinato de Valentina, el Instituto Nacional de las Mujeres lanzó la octava edición “Noviazgos libres de violencia”, una campaña que propone 50 días de reflexión en los que se realizan diferentes acciones en centros educativos y barriales. “Esto es una tarea de la que tenemos la responsabilidad hombres y mujeres”, dijo Mónica Bottero directora de Inmujeres. “No es patrimonio de ningún partido político, ni de las mujeres, ni de ninguna generación, es de todos”. “Ustedes son el futuro y los que van a decidir cómo se llevan adelante los nuevos vínculos de pareja”, les dijo al medio millar de adolescentes presentes en el lanzamiento.

Hay esfuerzos y seguro que faltan más esfuerzos, incluyendo educación formal y oficial sobre violencia de género que ayude a detectar abusos cuando comienzan a gestarse. Un cambio cultural de esta magnitud no se logra en una ni en dos generaciones, como queda dolorosamente en evidencia en un país donde la violencia no cesa. Ni se logra escondiendo en vez de compartiendo. O callando o mirando para el costado.

Pegar y maltratar es violencia; humillar también lo es. Una cosa casi siempre lleva a la otra. No es fácil enfrentarse a estas “señales” a ninguna edad, pero todavía es más difícil si sos joven y sentís que nadie te entiende y nadie te acompaña y nadie vivió nunca antes lo que te pasa a vos. Se necesita una comunidad atenta, adultos, docentes, amigos y amigas atentos.