Leandro Sosa, capitán de Danubio: el alivio de ascender y el objetivo de llegar a copas

Danubio se prepara para volver a jugar en Primera División luego de un fugaz pasaje por el descenso donde logró el vicecampeonato y un rápido retorno al lugar donde pertenece: el círculo de privilegio del fútbol uruguayo.

El equipo de Jorge Fossati ya tiene 10 caras nuevas y sufrió las bajas de ocho jugadores. El DT, que tomó la conducción del franjeado para la segunda rueda del torneo del año pasado, logró ahora conformar al plantel a su medida y traer jugadores para puestos claves para el sistema táctico que utiliza (3-5-2), como Nicolás "Ojitos" Rodríguez, carrilero por derecha.

Altas Equipo Posición Nicolás Rodríguez River Plate Carrilero Gerónimo Bortagaray Wanderers Zaguero Leandro Navarro Alvarado Volante Franco Macchi* Rocha Volante Denis Olivera* Villa Española Extremo Cristian Cruz Cerrito Extremo Guillermo May Nacional Delantero Santiago Paiva* Cerro Largo Delantero Jimmy Evans Rocha Delantero Sebastián Fernández Liverpool Delantero * Volvieron de préstamos

Papelito Fernández y Guillermo May son otras de las altas que prometen goles y fútbol a este Danubio recargado.

La renovación de la zona media con las partidas del argentino Matías Fritzler y de Javier Méndez y la lesión del zaguero Sergio Rodríguez (esguince de rodilla) suponen las principales complicaciones a resolver para llegar lo más armado posible al debut en el Torneo Apertura.

Bajas Equipo Juan Manuel Olivera Se retiró Matías Fritzler Agropecuario Wiston Fernández Delfín Matías Deorta Libre Jorge Graví Libre Maximiliano Lemos Miramar Misiones Javier Méndez Independiente Medellín Luis Acevedo Libre

Además de Sergio Rodríguez, también arrancan en sanidad Ribaír Rodríguez, operado en noviembre de una plastia en el tendón de aquiles, y el golero Emiliano Bermúdez, operado también en noviembre de una luxación de hombro.

Leando Sosa, carrilero izquierdo de 30 años, quedó como el capitán del equipo y le contó a Referí cómo se prepara el equipo.

"Los amistosos que hicimos la semana pasada nos sirvieron para evaluar el funcionamiento y cómo estamos físicamente", explicó.

El domingo 16 Danubio le ganó 2-0 a Defensor Sporting, el martes perdió 1-0 contra Belgrano de Córdoba y el lunes cayeron en el Campus de Maldonado 1-0 contra Barracas Central.

"Contra Defensor Sporting ellos estuvieron más sueltos y más finos con y sin pelota, hasta que hicimos los goles sufrimos el partido pero esa es una característica de este plantel, saber cómo sobrellevar los momentos adversos y reaccionar a tiempo aún sin jugar un fútbol brillante. Siempre es importante ganar esos partidos", dijo Sosa.

El año pasado, Danubio logró el retorno de varios jugadores referentes en el club: Esteban Conde (38 años), Ignacio González (39), Ribair Rodríguez (34) y Juan Manuel Olivera (40). Este último se retiró y ahora dirige a la Tercera de Peñarol con Damián Macaluso.

Inés Guimaraens

Contra Facundo Torres en Jardines

"En 2018 compartí la cinta de capitán con Ribair y en 2019 con Maravilla (Carlos Grossmuller). Es una responsabilidad linda ser el capitán con gente tan experiente de la que se aprende día a día", comentó.

El año pasado, en la última fecha de la segunda rueda, Sosa metió un golazo y Danubio le ganó a Defensor Sporting para sellar su ascenso a Primera.

"Siempre le digo a mis compañeros que hago un gol cada ocho años, pero son goles importantes", contó a las risas.

Sosa le anotó a Wanderers en el Franzini el segundo gol del triunfo 3-0 por la semifinal del Uruguayo y en la segunda final de la serie que se disputó en el Gran Parque Central marcó el primer gol franjeado en un 2-2 que se terminó definiendo por penales a favor del elenco de Maroñas.

"Ascender a Danubio fue un alivio, me sentía en parte responsable por haber formado parte del equipo en 2020. Por eso quise quedarme, dar la cara y lograr ascenderlo. Por suerte se dio todo como quería", comentó.

Leonardo Carreño

Cerrando el lateral contra Nacional en el Parque

El 2022 trae nuevos objetivos. Danubio arrancará mirando la tabla del descenso pero sabe que de hacer una buena campaña se meterá en zona de copas: "Es raro ahora hablar de permanencia, queremos dejar al club lo más arriba posible, en zona de clasificación a torneos internacionales".

Camilo Dos Santos

Jorge Fossati ante Belgrano

"La idea de Jorge es ir partido a partido", expresó sobre Fossati. "No le gusta dejar nada librado al azar, tiene todo muy planificado y le gusta trabajar tanto dentro como fuera de la cancha. A mí me favorece su sistema porque mi característica como lateral siempre fue el ataque, además físicamente me siento muy bien, mejor que en años anteriores".