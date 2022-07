Leé acá los argumentos del Tribunal de Apelaciones que revocó suspensión de vacunas

El Tribunal de Apelaciones de Sexto Turno revocó la sentencia del juez de feria Alejandro Recarey que había determinado la suspensión de la vacunación de menores.

En el fallo firmado por las ministras Marta Gómez, Martha Alves y Mónica Bórtoli, al que accedió El Observador, se señala que el abogado Maximilano Dentone no podía arrogarse la representación de todos los menores en Uruguay (es decir, no se hizo lugar a los intereses difusos), que el recurso de amparo estaba fuera de fecha, que la demanda fue "poco clara" y no cumplió con "la debida sustanciación", entre otros conceptos.

En otro orden, sostuvieron que "se viene vacunando desde hace trece o cinco meses respectivamente respecto de los menores". "No se probó en estas actuaciones lesión, restricción o amenaza a ningún derecho o libertad

dado que la vacunación nunca fue obligatoria, siempre fue y es facultativa", añadieron.

Noticia en desarrollo

Tribunal de Apelaciones revoca fallo de Recarey sobre vacunación a menores by El Observador on Scribd