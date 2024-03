Liberaron a la policía de la Federal que mató a un ladrón en La Matanza

Yanina Marotte, madre soltera de 33 años, es cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) y recibe un salario de 600.000 pesos al mes. Hace dos días, a las 6:14 a.m., mientras se dirigía al trabajo después de comprar en un quiosco, fue víctima de un robo. Dos delincuentes la interceptaron en la colectora de la avenida General Paz, en el límite entre Villa Madero, La Matanza, y Villa Lugano.

La amenazaron con un arma de fuego y la arrojaron al suelo. Yanina forcejeó hasta que le quitaron el teléfono celular y escaparon. Sin embargo, ella se levantó y persiguió al ladrón armado, disparándole y causándole heridas mortales. Como resultado, fue detenida y ahora enfrenta cargos de homicidio agravado debido a su condición de miembro de las fuerzas policiales. En su declaración indagatoria, afirmó: “No tuve otra opción que disparar, sentía miedo; era él o yo”.

Anoche, la jueza en lo criminal y correccional porteña Karina Zucconi decidió excarcelar a Marotte bajo caución juratoria. La magistrada explicó que la oficial debe comprometerse a someterse al proceso y no obstruir la investigación para permanecer en libertad.

LAS VÍCTIMAS NUNCA PUEDEN SER VICTIMARIOS



A la polícia Yanina Marotte la metieron presa por defenderse de dos delincuentes. Anoche fue liberada. Hoy la recibí para darle un abrazo y todo mi apoyo.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 8, 2024

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, declaró en su cuenta de la red social X (exTwitter): “La oficial de la PFA Yanina Marotte está en libertad. Cuidamos a quienes nos cuidan”. Anteriormente, cuando se conoció la noticia de la detención de Marotte, la ministra había afirmado: “Actuó en legítima defensa, protegiéndose de dos delincuentes que la atacaron ferozmente. No podemos considerarla una victimaria; para nosotros, las víctimas no pueden ser victimarios”.

Quién es el ladrón muerto y cómo es la versión de Marotte

El ladrón fallecido fue identificado por fuentes judiciales como Juan Román Maciel Vallejos. Su padre se opuso a la excarcelación de Marotte "porque fue un asesinato por la espalda a una persona desarmada", agregaron las fuentes consultadas.

Durante su declaración indagatoria, Marotte rememoró el momento del enfrentamiento: "No sé en qué momento me lograron tirar al piso. Un ladrón que también estaba armado me empezó a tocar toda. Tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma. Entonces intenté que no la toque, pero se dio cuenta porque se me levantó la remera. El delincuente gritó 'tiene un arma, tiene un arma'. Había muchos gritos alrededor, yo me sentía mareada y confundida por los golpes. Escuché que gritó 'matala, matala, matala'".

Luego, describió el momento en que efectuó el disparo: "Entonces recordé que había un destacamento de la Policía de la Ciudad a pocos metros. Sentí que era un lugar seguro. Cuando me levanté, a la par, también se levantó uno de los ladrones y vi su arma apuntando hacia mí. No me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo, era él o yo".