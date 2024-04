Licha de GH cruzó a Laura Ubfal: "Me sorprende tu fanatismo hacia Furia"

Las intensas emociones que despierta Gran Hermano 2023 no se limitan únicamente a los participantes y al público en general. Los integrantes de El Debate también se ven envueltos en los afectos y conflictos que surgen en la casa y encuentran su eco en el programa televisivo de los jueves. En esta ocasión, se produjo un enfrentamiento entre Licha y Laura Ubfal, siendo Furia el epicentro de la discordia.

El descontento de Licha surgió cuando la periodista simuló una risa ante el comentario de Agostina sobre la posibilidad de que Virginia fuera una competidora digna para que Juliana abandonara la casa. La actitud irónica de la panelista no fue bien recibida por el participante, quien, recordemos, fue eliminado en una votación telefónica directa contra Furia, desatando así su reacción.

Al expresar “No, no. Me sorprende el fanatismo de Laura hacia Furia”, Lisandro desencadenó la molestia de la periodista. Sin embargo, Laura defendió su posición argumentando “No es fanatismo. Veo un espejo, mi amor”.

“Lo que le decís a Joel de Paloma no es lo mismo, porque es muy difícil no hablar de una persona cuando está todo el tiempo hostigándote y llevándote al límite. Como el otro día, Furia se levanta y a Joel le dice…”, le dijo Licha pero Ubfal lo interrumpió con una actitud firme, “Hay que ser más fuerte. ¿De qué se trata el juego?”.

Finalmente, Licha concluyó el intercambio con un tono condescendiente, reafirmando sus puntos de vista ante la postura de Laura.

Tras una acalorada disputa entre Furia y Virginia, desencadenada por los acontecimientos ocurridos durante la prueba semanal, se sumó Cata al conflicto, exacerbando aún más la tensión. La confrontación escaló rápidamente, caracterizándose por un alto grado de violencia verbal entre las participantes.

El conflicto se desencadenó cuando la entrenadora expresó su frustración por el desarrollo de la prueba, lo que desencadenó una respuesta inmediata por parte de la comediante, dando lugar a un intercambio de palabras cada vez más acalorado.

“Dejame tranquila, hice todas las cosas bien”, comenzó diciendo y Virginia defendió su posición, “Ay, Furia, yo soy grande... ¿vos querés que te diga que te tengo envidia? Te la tengo... no sabés las ganas que tengo de ser como vos, boluda”. Mientras tanto, Furia mantuvo su postura, insistiendo “Hacemos todas las cosas bien y siguen rompiendo los huevos. Estas son unas envidiosas de mierda, no van a llegar a la final”. Esta afirmación provocó la intervención de la médica, quien también se sumó a la discusión con vehemencia, “Aprovechamos para decir la palabra ‘Juliana al 9009′”, dijo Cata, mientras la otra le respondió un “ya te escuché, ‘manden ‘Catalina al 9009′”.

Laura Ubfal

La escalada de tensiones se manifestó con insultos y acusaciones mutuas, llegando incluso a la provocación pública durante la transmisión en vivo. La situación alcanzó su punto álgido cuando Cata y Furia intercambiaron comentarios picantes y desafiantes, evidenciando la profundidad del resentimiento entre las participantes.

“Falluta ¿Tanto miedo me tenés?”, disparó Gorostiri. “Me parece que la falluta es otra. Por fin alguien me compite”, siguió la otra participante y agregó, “Más traicioneras. Se me colgaron de la mochila para poder llegar lejos”, expresó enojadísima. “Andá a seguir hablando de mí, crota”, finalizó.