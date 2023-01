Andrés Lima suma al exdirector de TV Ciudad, Federico Dalmaud, para comandar la "comunicación estratégica" de su campaña

El intendente salteño Andrés Lima sumó al exdirector de TV Ciudad (2017-2020), Federico Dalmaud, para encabezar la "comunicación estratégica" de su campaña como eventual precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. “Voy a estar enfocado en la elaboración de la estrategia general de comunicación y seré el responsable de la creación de productos y subproductos nacionales”, confirmó el ejecutivo audiovisual a El Observador.

Dalmaud aseguró que trabajar en una campaña electoral desde una “perspectiva técnica” siempre estuvo dentro de sus “objetivos profesionales”. “El proyecto que me planteó Lima y su equipo es muy interesante, con una campaña basada en los valores, la honestidad, el interior y sus necesidades”, contó.

El especialista, radicado en Madrid, sostuvo que “la distancia aporta otra perspectiva menos contaminada del día a día”, y adelantó que ya están trabajando en una hoja de ruta: “Será una campaña innovadora, fue una de las pocas cosas que me pidieron dado mi perfil profesional”, dijo.

El exdirector del canal de la Intendencia de Montevideo (IM) se desempeña desde hace meses como el coordinador regional para la Península Ibérica designado por la red TAL de canales públicos de América Latina y había sido nombrado por la señal televisiva UCL (Unión Continental Latinoamérica) como nuevo referente para la estrategia de expansión hacia nuevos públicos y mercados.

Dalmaud apuntalará la comunicación del intendente de Salto, quien ha manifestado su intención de ser precandidato en 2024, una carrera para la que ya se perfilan sus pares Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Lima tiene como plataforma al Encuentro Federal Artiguista (ENFA) creado en torno a su figura y que tiene a la Liga Federal como uno de sus principales sectores. El salteño busca posicionarse como uno de los líderes del Frente Amplio con más llegada al interior, donde la coalición de izquierdas reconoce un desafío de cara a los próximos comicios.

El senador comunista Óscar Andrade, quien se ha mostrado cercano a Lima en determinadas alianzas departamentales, ha declarado que el intendente "es de los dirigentes del interior más reconocidos en el país" y ha remarcado en la "ventaja comparativa" que tiene sobre Yamandú Orsi en ese terreno, dado que "para el norte de Río Negro" no es del interior quien es oriundo de Canelones.

Leonardo Carreño

Andrés Lima, intendente de Salto

Una renuncia sonada

A sus 33 años Dalmaud se erigió como el director más joven en la historia del canal de la Intendencia de Montevideo luego de que el entonces jefe comunal Daniel Martínez lo designara en ese cargo en 2017 tras la salida de Andrés Rodríguez. El experto en comunicación permaneció al frente de TV Ciudad hasta el 6 de diciembre del 2020, cuando presentó la renuncia a pocas semanas de la asunción de Carolina Cosse.

Medio año después Dalmaud contaría en entrevista con El Observador que recibía "directivas que venían como órdenes" de parte de la nueva administración. "Eran directivas de programación desde la intendencia. No funciona así. Un canal de televisión pública es independiente. (...) En dos meses no tenés nunca una reunión de transición, y lo único que te viene es: "hay que hacer esto", "cambiar lo otro". No es así. Tengo un capital acumulado de cinco años y medio de trabajo. Todo eso decantó y dije: 'Esto no viene bien'", declaró en aquel entonces.

Varias semanas después El Observador informó de los audios enviados por la entonces directora de Información y Comunicación de la comuna, Ana De Rogatis –asesora cercana de Cosse– a los encargados de la transmisión especial de TV Ciudad por el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez el 6 de diciembre del 2020.

"Tienen material suyo y yo les voy a mandar un material mío de dos minutos y otro de veinte minutos. El material de ustedes más estos dos es lo que se va a pasar en la transmisión durante el duelo nacional. Órdenes de la intendenta", decía De Rogatis en uno de los audios. Dalmaud presentó su renuncia ese mismo domingo.