Lluvias en el campo: algunos agradecieron el agua, otros lamentaron pérdidas

Las lluvias, vientos y tormentas que sucedieron en la noche de ayer lunes y la madrugada de este martes afectaron al campo de forma dispar.

Algunos productores agradecieron el agua para los cultivos y la “suerte de que solo fue lluvia y viento, y no granizo”, como comentó a El Observador Juan Manuel García, vicepresidente de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), quien destacó que en Soriano no se registraron pérdidas de cultivos.

Según informaron desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), hasta el momento la Dirección General de Servicios Agrícolas no recibió información por daños a cultivos.

Cosechas afectadas

Pero en otros lugares, como en Artigas, las lluvias y el viento fueron intensos, hubo caída de árboles, subida en los cruces de agua y daños en alambrados, informó el intendente de ese departamento Pablo Caram. Además, en chacras arroceras, “lluvias importantes y mucho viento tuvieron un impacto fuerte y negativo en chacras que estaban por cosecharse, con pérdidas de grano que van a quedar en el campo”, indicó Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

La cosecha de arroz tiene un avance promedio, en todo el país, del 87%; en Artigas, donde el cultivo se vio más afectado, la trilla está bastante avanzada, con menos del 10% por terminar. En el este, en Rincón de Ramírez (Treinta y Tres), esta mañana se registraron daños en plantas industriales, con voladura de techo de galpones y “silos complicados”, agregó Lago.

Según mencionó, las trillas están detenidas desde el domingo en casi todo el país por las lluvias.

El Centro Coordinador de Emergencia (Cecoed) de Artigas evalúa por estas horas nuevos avisos de daños en zonas rurales, resaltó Caram.

Sin granizo

En el sector de la granja no se registraron daños, indicó el titular de la Dirección General de la Granja del MGAP, Nicolás Chiesa. Según contó, se comunicó este martes con granjeros del sur y otros del litoral, quienes le mencionaron que no hubo grandes problemas porque en varias zonas del país no hubo granizo.

Y, según informó la presidenta de la Federación Rural, Mónica Silva, a nivel de predios ganaderos tampoco se registraron problemas.