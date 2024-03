"Lo de Ruglio no tiene ni pies ni cabeza": árbitro asistente criticó al presidente de Peñarol

El árbitro asistente Héctor Bergaló, integrante de Audaf, dijo este martes que no entiende al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, en el marco del paro del fútbol decretado por el gremio arbitral. Los jueces resolvieron parar el fútbol a raíz de una agresión que sufrió el línea Federico Piccardo en el partido Racing vs Peñarol.

"No entiendo lo que dice el presidente de Peñarol, pero no lo entiendo hace dos años. Le mandó un mensaje a Yimmy Álvarez para solidarizarse pero después en una entrevista dice que prioriza lo deportivo a que le partan una piedra en la cabeza a un árbitro. No tiene ni pies ni cabeza", expresó Bergaló en Sport 890.

Bergaló señaló que las mangas de protección en las canchas, "es un punto clave dentro de las medidas que pedimos. No puedo decirlo yo si llegan o no a este fin de semana las mangas. Si me dicen que las mangas no llegan a este fin de semana pero sí al otro, vamos a esperar al otro".

Héctor Bergaló

Agregó que "nosotros queremos la presencia de la policía en la tribuna, como había antes. Esa es la pata más compleja de trabajar. Yo no voy a volver al fútbol si no me dan las garantías que pedí".

"Si me dicen manga si pero policía en la tribuna no, no me sirve. Si nosotros pretendemos que la medida de seguridad sea solo la manga estamos equivocados".

Posteriormente, sobre la comunicación de AUF, señaló: "Primero dijeron que lo tenían identificado, que habían 3 cámaras. Ahora nos dicen que no está identificado. Piccardo (el línea agredido en el partido Racing vs Peñarol) sí tiene identificada a la persona, vio la gestualidad y dice que la persona después le dijo sí sí, fui yo".

"Mandamos al Tribunal de Ética al Presidente de Racing. Sus comentarios son poco empáticos con la situación de Federico (Piccardo). Del arbitraje no tiene nada para decir. Es falto de criterio y totalmente desafortunado".