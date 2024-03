Barrera, abogado de Sebastián Sosa, explicó la detención del arquero, por qué es “partícipe secundario” y la importancia de los chats de la víctima

El abogado penalista Jorge Barrera, quien representa al futbolista uruguayo de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, denunciado por abuso sexual en Tucumán, Argentina, analizó la situación en la que quedó el jugador luego de que fuera detenido tras declarar este lunes.

El arquero de 37 años fue denunciado por una periodista al igual que otros tres jugadores de Vélez, motivo por el que tuvo que declarar este lunes.

Barrera se refirió al caso y a la detención del golero. En ese sentido, señaló, con respecto a los hechos ocurridos, que “el acto es absolutamente consentido” por la denunciante, según se ve en los chats entre la víctima y el futbolista.

Sebastián Sosa en Tucumán

“(La denunciante) Compra el fernet porque los jugadores estaban en su habitación y entonces le dicen que el encuentro era para tomar algo y charlar. Ella compra, y está en los chats, compra el fernet, compra la Coca Cola, en cantidades que muestran claramente que son más de uno”, dijo este martes Barrera a La pecera de Azul FM.

“El acto es voluntario de subir a la habitación, de estar en la habitación, y sabía que había cuatro personas en la habitación, es absolutamente consentido, pero no porque lo diga Barrera que es el abogado o Ernesto Baaclini que es el abogado que en Tucumán está defendiendo a Sosa, no, porque lo dice la propia involucrada”, comentó.

Barrera señaló que la versión de que le hayan puesto alguna sustancia en la bebida para drogarla, “es un hipótesis posible”. “Pero tiene una sola contradicción: que en el día de ayer se conoció el examen toxicológico primario y determinó que no había sustancias en el cuerpo de la denunciante”, indicó.

“Eso pudo pasar, pero choca con una evidencia científica”, agregó el abogado, quien también comentó que para meter algo en una botella de fernet hay que romperla o hacerlo en el momento de la combinación de las bebidas.

“Todo el relato no es porque sea conveniente a la parte de Sosa, son hechos objetivos”, señaló.

“Un encuentro pactado”

Para Barrera, lo ocurrido “fue un encuentro pactado donde se sabían cuantas personas iban a estar ahí”.

En ese sentido, señaló que los chats “muestran claramente algunos elementos más que voluntarios”, como la intención de la denunciante de que la recepcionista del hotel no la registrara y que se “encontró con amigos del novio”, lo que en los chats expresa al decir “qué culiao están los amigos de mi ex”.

“Desde el punto de vista de los hechos objetivos y de la propia declaración, lo que no hay duda es que el ingreso a la habitación con cuatro personas es absolutamente libre y consentido, de eso no puede quedar duda. Y el objetivo cuando Sosa le escribe es ir a tomar algo”, dijo Barrera. “Por supuesto que eso no da ningún derecho a abusar de una persona, el consentimiento de estar en un lugar y hora no da derecho a otra cosa”, aclaró.

Para el penalista, “hasta ahí va la participación de Sosa”. “Desde el punto de vista penal, hay cero reproche en ir a tomar fernet y Coca Cola con tres personas y una chica, donde además le dice en los chats que ‘estas cosas las hago sola’”.

“Lo analizo desde el punto de vista estrictamente penal: el encuentro libre, voluntario, a tomar algo, llevando el fernet, llevando la Coca Cola, dentro de la habitación, jurídicamente no puede haber ningún reproche ni para Sosa ni para nadie”, dijo Barrera. “Es un acto libre, no es que la llevaron atacando su libertad”.

¿Por qué fue detenido Sebastián Sosa?

Barrera señaló que habla permanentemente con Sosa desde el primer día de los hechos.

“El respaldo hasta ahí es 100% fáctico y jurídico”, dijo el abogado, quien sostuvo que el código tucumano es casi igual que el uruguayo.

Sobre la detención de Sosa, explicó: “Lo detienen porque después de la declaración, de la Cámara Gesell, es detenido para ser sometido a lo que se llama audiencia de formalización, que es lo mismo que en Uruguay”.

Sebastián Sosa

El futbolista, que está en una seccional policial, tendrá un plazo de 48 horas para una audiencia en la que se va discutir la formalización, que “es la comunicación a la otra parte que luego de la investigación preliminar, se formalice la investigación (…) en la que existen elementos que pueden llevar a recaer en una sentencia condenatoria”.

Barrera reveló que “la fiscal adelantó que no es por los mismos delitos” la detención de los jugadores.

Ante la consulta sobre de qué se lo puede acusar a Sosa, el abogado penalista señaló que “claramente no puede ser ni autor, no coautor ni partícipe necesario, como tiene la legislación argentina en materia de coautoría. Es un partícipe secundario”.

En ese sentido, destacó que se debe “ver si la invitación a ir a la habitación, por más que fue consensuada, formó parte o no de una ayuda a un plan delictivo”, algo que “hay que demostrarlo”.

Barrera afirmó que le había adelantado a Sosa que iba a ser detenido cuando fuera a declarar y que también va a ser formalizado porque es una “comunicación de los hechos por lo que se está investigando”.

Se define si el proceso de Sosa es en prisión o en libertad

Lo que se definirá este miércoles, o antes de que se cumplan las 48 horas de su detención, explicó el abogado, es dónde vivirá el proceso Sosa, si será en prisión o libertad. “Lo que se discute no es el fondo del asunto, lo que se discute es si las medidas cautelares van a asegurar o no el proceso”.

“Hay elementos más que contundentes de que Sosa no va a entorpecer la investigación ni se va a ocultar ni fugar, sino que además que si en algún momento (…) se discute el peligro de fuga por el monto de la pena, en el caso de Sosa es un partícipe secundario donde tiene una pena muy inferior, aún en caso de condena”.

Barrera destacó que “en el tema de fondo la declaración más contundente son los chats de la víctima”, en los que la denunciante menciona que Sosa se durmió en la habitación.

“Seamos sinceros: Si Sosa no tuviera esos chats, y te digo que Sosa estaba dormido, lo primero que me van a decir es que es un invento del abogado, que no es serio, que se lo mandó a decir el abogado… Acá tengo la prueba”, señaló. “Sosa podría decir no declaro y que quede como evidencia lo que dice la propia denunciante”.