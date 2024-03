Sebastián Sosa y los otros tres futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual esperan por una audiencia clave

Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, los cuatro futbolistas de Vélez Sársfield aprehendidos bajo cargos de abuso sexual agravado, permanecen alojados en la Dirección General de Investigaciones de Tucumán a la espera de una audiencia clave, en la que se resolverá si recuperan la libertad o transitan presos el resto del proceso.

Los futbolistas quedaron privados de su liberad el lunes, después de que la presunta víctima declarara durante unas cuatro horas en Cámara Gesell y la fiscal María Eugenia Posse pidiera sus aprehensiones.

Por el sistema procesal de Tucumán, esa situación se puede extender por un máximo de 48 horas, dentro de las cuales el juez de Garantías debe convocar a una audiencia oral a todas las partes para definir si excarcela a los imputados o les dicta la prisión preventiva. Esa audiencia tiene como fecha tope el miércoles 20 de marzo a las 15 horas con la presencia del juez Lucas Taboada.

El juez tiene un abanico de posibilidades para resolver, desde descartar la imputación (lo que a estas alturas parece descartado) hasta dictar la preventiva y disponer que los futbolistas sean alojados en un establecimiento del Servicio Penitenciario local. En el medio, podría disponer la libertad de todos porque considera que no hay “riesgos procesales” (de fuga o entorpecimiento de la investigación), imponiendo una serie de restricciones y garantías para la víctima, incluyendo el monitoreo por una tobillera electrónica.

La fiscal Posse debe exponer su teoría del caso, enunciar las pruebas que tiene para imputarles los delitos y eventualmente solicitar que se les dicte la prisión preventiva, lo que se da por descontado luego de que ayer solicitara la aprehensión. El mismo papel deberá cumplir la querella, aunque Robles le anticipó al diario local La Gaceta que solicitará que continúen detenidos.

Los defensores, en cambio, continúan elaborando la estrategia para cambiar el destino procesal de la causa. “No descartábamos la aprehensión, ahora comienza otra etapa”, aseguró uno de ellos.

A favor de los futbolistas juega que aceptaron realizarse todas las pruebas que les pidieron hacerse, una clara señal de que no entorpecerán la investigación. Pero tienen un problema que les juega en contra: no tienen arraigo en la provincia y cuentan con los recursos económicos para fugarse.

Los cuatro futbolistas cuentan con defensores abogados tucumanos: Ernesto Baclini, por Sosa; José Molina, por Osorio y Cufré; y Mariano Atim Antoni, por Florentín.

La abogada Patricia Neme representa a la joven periodista deportiva de 24 años que formuló la denuncia.

Los futbolistas entregaron sus teléfonos para que sean peritados

Antes de ser aprehendidos, los futbolistas entregaron los celulares y aceptaron que se les tomara una muestra para una futura comparación genética. También entregaron sus pasaportes como garantía de que no abandonarían el país.

Los resultados de estas pericias tardarán varias semanas. En el caso de los teléfonos, la fiscal debe solicitar un turno para que los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscal analicen su contendio. Este trabajo, normalmente, tarda entre 30 y 45 días.

Al salir de tribunales, los sospechados fueron trasladados a una oficina donde se les hizo un hisopado bucal para obtener pruebas de ADN. Ese material biológico será comparado con la que se secuestró desde que se inició la investigación. Tal como indica el protocolo y pese al tiempo transcurrido, a la víctima también se le tomaron muestras.

Qué declaró la periodista que denunció a los jugadores de Vélez por abuso

Si bien el relato que realizó la víctima durante la Cámara Gesell se mantuvo en estricto silencio, trascendió que la joven mantuvo la acusación contra los tres futbolistas y complicó la situación del arquero uruguayo.

Durante la declaración, los abogados de todas las partes demoraron en ponerse de acuerdo sobre las preguntas que pretendían que se le hicieran. La denunciante relató el hecho durante casi dos horas. Luego empezó a responder las consultas de la fiscal Eugenia María Posse (4), los querellantes Juan Andrés Robles y Patricia Neme (2), Ernesto Baaclini -defensor de Sosa- (12), Camilo Atim y María Florencia Abdala -asisten a Florentín Bobadilla- (12) y José María Molina -patrocina a Cufré y a Osorio- (14). “Los interrogantes sirvieron para aclarar algunos puntos”, sostuvo una fuente judicial.

“La declaración de la víctima fue contudente. A mi criterio no dejó dudas sobre el abuso que sufrió”, explicó Robles. “Estuvo muy firme, incluso cuando llegó a quebrarse por la situación que estaba pasando. No cambió el discurso, pero sí entendió con el paso del tiempo que Sosa podría haber sido un entregador, que la manipuló para que no lo denunciara ni a él ni a sus compañeros”, dijo el abogada al diario local La Gaceta.

“Me parece que cayó en algunas contradicciones y, pese a varios intentos, no logró perjudicar a mi defendido. Me parece extraño que justo ahora dijera algo diferente”, sostuvo Baaclini, que asiste al arquero. “Considero que no es justa la aprehensión, pero es lo que establece nuestro código y no nos queda otra que aceptarlo”, añadió el penalista.

Molina dijo que no haría declaraciones hasta tanto tenga el informe de los peritos de parte que presenciaron la entrevista. “Quiero ser muy cauteloso y hablar con propiedad”, indicó. Atim y Abdala, en cambio, decidieron no hablar por el momento.

Según fuentes judiciales, el entrevistador debería presentarle hoy un informe a la fiscal sobre la tarea realizada. Los mismo harán los cinco psicólogos que fueron contratados por las otras partes como perito de parte. Todos deberán ser analizados por Posse.