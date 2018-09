Lo que hay que ver para llegar a punto a los Emmy 2018

Se acercan los premios más relevantes de la televisión y hay mucho para ver on demand.

En NSNOW de Nuevo Siglo vas a encontrar joyitas de la 70ª edición de los Premios Emmy.

Con 22 nominaciones, Game of Thrones* encabeza el podio por su séptima (¡y penúltima!) temporada. No importa el género preferido de cada usuario, indefectiblemente todos se rinden ante su hechizo. La guerra, el juego de poder, el hecho de que nadie nunca está a salvo, el vaivén de emociones, las estupendas actuaciones, la perfección visual… ¿faltan razones para verla?

Le sigue Westworld* con sus 21 nominaciones. Con un destacado elenco (Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood) y la conjunción futurismo-western, se centra en un parque de atracciones cuyos anfitriones son androides de apariencia humana que permiten a los visitantes introducirse en distintas fantasías.

Atlanta, Barry y This is us recogieron 16, 13 y 8 nominaciones respectivamente. Todas sus temporadas están disponibles en el servicio On Demand de Nuevo Siglo.

Lo diferente rinde. El encanto de Atlanta** está en su razón de ser: Donald Glover, guionista y protagonista, se propuso desarrollar una serie que reuniera sus experiencias de vida en Atlanta, donde vivió hasta su adolescencia. Universo underground del hip hop, cultura afroamericana, estereotipos, humor y búsqueda de reconocimiento por parte de un personaje con una vida aparentemente desastrosa.

Barry* estrenó en la pantalla chica a principios de 2018 y ya perfila muy bien para los Emmy. Sigue a Barry, un personaje que trabaja como asesino a sueldo y descubre en el mundo de la actuación la puerta a su felicidad. Esta serie de 8 episodios fue un acierto en su híbrido de humor negro y comedia dramática.

Y This is us**, un paréntesis a la rutina. Un descubrimiento para quien la ve, centrada en historias entrelazadas. Basada en personajes entrañables que sufren y aman, lloran las pérdidas y luchan por la aceptación. Un relato sobre los vínculos que te hará reflexionar y te dejará un gusto dulce, para nada empalagoso y totalmente adictivo.

¿Dónde verlas? En NSNOW de Nuevo Siglo están todas sus temporadas completas.

Descargate la app

nsnow.com.uy

Solicitá el deco llamando al 1715.

*Disponibles en NSNOW/HBO

**Disponibles en NSNOW/FOX