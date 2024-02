Loly Antoniale volvió al país y rompió el silencio sobre su distanciamiento de los medios

Después de un prolongado silencio, Loly Antoniale regresó al país y reflexionó sobre su trayectoria en los medios nacionales. Aunque actualmente reside en Miami, la modelo hizo una visita a su familia en Córdoba y compartió sus pensamientos sobre su pasado en una entrevista con Intrusos (América).

"Sobre las cosas que se dijeron de mí durante los últimos años y que me llevaron a dar un paso al costado, el ambiente es muy cruel, entonces no lo tomo de manera personal, simplemente es muy cruel. Claramente no estaba preparada mentalmente para soportar eso", expresó Loly sobre las críticas y rumores que enfrentó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver al teatro, Loly afirmó su amor por las tablas y recordó con cariño la obra que protagonizó junto a Flor de la V: "Amo el teatro, siempre tengo ganas de volver. Me encantaría hacerlo nuevamente con Flor. Fueron temporadas maravillosas. Extraño mucho eso".

A pesar de recibir varias propuestas para regresar al escenario, prefirió rechazarlas por una decisión personal: "Siempre me tuvieron en cuenta para hacer temporada, pero por una decisión muy personal decidí alejarme. Por el momento estoy apartada. Siempre prioricé mi paz mental, así que esa fue la razón de alejarme".

Sobre la vida sentimental de Loly Antoniale

Sobre su nueva vida en Miami, Loly comentó: "Es maravillosa, con playa y sol...". Sin embargo, optó por no hablar sobre su situación sentimental: "No me gusta discutir sobre eso. Cuando decidí alejarme, fue para priorizar mi vida y mi paz, y así me siento bien. A la gente no le interesa".

Respecto a los rumores que la vincularon con el empresario que maneja la carrera de Marc Anthony, Loly fue clara: "Me enteré de muchas cosas, nunca negué nada, que digan lo que quieran".