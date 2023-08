Lorena Ponce de León: “En nuestro país nos preparan muy bien para salir a pedir trabajo, pero no para poner un emprendimiento propio”

Lorena Ponce de León siempre quiso "tener lo propio". Con el emprendedurismo a flor de piel empezó a trabajar en paisajismo aún antes de que en Uruguay se estudiara o se diseñara con la mirada puesta en el paisaje.

Tras la asunción de su esposo Luis Lacalle Pou como presidente de la República, Ponce de León decidió escalar ese espíritu emprendedor y cultivarlo en todo el país. Para eso reclutó a un equipo de siete mujeres que son quienes, junto a ella, llevan adelante hoy en día el programa de Presidencia, Sembrando.

Sus oficinas están en el Palacio Estévez, donde habitualmente se gestan los proyectos liderados por las esposas de los presidentes. Tal fue el caso, por ejemplo, del Programa de Salud Bucal que tuvo como madrina a María Auxiliadora Delgado, cónyuge del presidente Tabaré Vázquez.

Desde el icónico balcón principal del Estévez Ponce de León acompañó a Lacalle Pou a saludar tras la jura del mandatario como presidente de la República en aquel primer día de marzo del 2020. En ese mismo piso Lorena Ponce de León recibe a Café & Negocios en un día excepcionalmente cálido que contrasta con el fresco que se siente dentro del histórico edificio. “Vengan que les hago una recorrida”, invita. Corre las cortinas y descubre el balcón, en la pared contigua un imponente cuadro de Blanes refiere a la primera vez que la mujer votó en Uruguay. Lorena o “Loli”, como la llaman sus allegados, cuenta que en otra época allí se reunían los ministros y era donde “se cocinaba todo”. “Es una parte de historia, de nuestra historia”, reflexiona mientras da los últimos pasos antes de llegar a la habitación en la que repasará su historia como emprendedora, su vocación por ayudar y lo que piensa que se debe hacer para empoderar a quienes como ella desean tener lo propio.

A continuación, un fragmento de la entrevista que Lorena Ponce de León mantuvo con Café & Negocios.

¿Cómo cambió su vida a partir de la asunción presidencial del 1° de marzo de 2020?

Primero que nada a mí me generó la responsabilidad de hacer. Luego de una gran campaña del 2014, una gran campaña del 2019 fue llegar a estar en un lugar tan visible, pero que también permite construir tanto.

Para mí siempre fue muy importante pensar en un desafío propio, es un tema cultural que viene de mi familia, pensar en cómo hago para mejorar, para ser más competitivo y más solidario también.

En la vida a veces nos pasa que pensamos que el auto-desafío o el estar generando lo propio es lo que te llena y me parece que no es así. Creo que llena más el ayudar y el dar que recibir y para mí, en ese sentido, fueron muy importantes algunas ayudas que tuve en mi comienzo como emprendedora.

Inés Guimaraens

Lorena Ponce de León junto al mapa que Lacalle Pou y su equipo utilizaron para su recorrida por el paìs durante la gira de campaña. Luego de ganar la elección, Ponce de León lo conservó y ahora lo utilizan para Sembrando

Ahora es referente en su rubro con Identidad Paisajismo, pero ¿cómo recuerda ese camino como emprendedora?

Yo soy paisajista desde hace 23 años, hice técnico forestal en la Universidad de la Empresa (UDE), después en la escuela de jardinería en el Prado, me capacité como técnica paisajista en Buenos Aires.

Me dedico a esto hace muchos años y fue difícil empezar algo nuevo.

El paisajismo en nuestro país no existía como carrera, yo sabía que quería hacer eso, pero no existía el concepto y por ende tampoco existía una demanda porque no hay una necesidad; y desde el momento que no hay una necesidad no hay consumo. Para mí fue todo un desafío el poder entrar en ese mercado, un mercado que nadie consumía, fue un aprendizaje.

En ese camino me fui encontrando con pilares que me ayudaban, por ejemplo, a promocionarme. Yo soy de la época de las páginas amarillas y en las páginas amarillas me puse como paisajista y como diseño de paisajes.

A veces me llamaban al leer “diseño de paisajes” para ver si yo pintaba cuadros. Ahí entendí la ignorancia que había sobre esta profesión.

Después sí empecé a tener diferentes clientes, hice un CD mostrando lo que hacen los paisajistas y recorrí todos los estudios de arquitectura para que sepan en qué puede llegar a complementar un paisajista a los trabajos de construcción.

Me gusta mucho, pero costó como emprendedora también.

Cuando en el 2019 hicimos toda la campaña con Luis (Lacalle Pou) y todo su equipo; con el presidente. Yo lo acompañé mucho, se recorrieron siete veces el país en un año y yo estuve el 70%, ahí tuve la oportunidad de hablar con mucha gente. En esas charlas les preguntaba qué sabían hacer y sabían hacer muchas cosas, pero a veces no sabían cuál era el próximo paso.

Desde ahí se me despertó esto de que en nuestro país, culturalmente, nos preparan muy bien para salir a pedir trabajo, pero no para poner un emprendimiento propio. Está perfecto ir a pedir trabajo y también emprender dentro de una empresa; pero muchos tenemos la curiosidad de poner lo nuestro y no sabés cómo.

Ahí queda por hacer un trabajo muy fuerte porque el 99.6 % de las empresas del país son pymes y generan el 66.5% de los empleos del país.

¿Y así nació Sembrando?

Me quedé con eso y luego conocí a Andrea Belollio que era en ese momento la directora de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU). La llamé y le dije que quería ayudar a los emprendedores, pero que fuera algo más descentralizado, para todo el país; porque Montevideo está muy atendido, pero en el interior del país me parece que está faltando información.

Desde ahí diseñamos todo el programa Sembrando, por supuesto en consulta con el presidente porque es un programa de Presidencia de la República.

Dijimos ¿qué es lo que hay hoy? y en ese momento había 140 organizaciones que se dedicaban al emprededurismo, pero el 80% está en Montevideo, Canelones y Maldonado; solamente el 20% iba al interior del país.

Entonces nos enfocamos en un programa descentralizado y con presencia local, para mi es muy importante verle la cara a la gente, que nos vean y llevar profesionales, los más excelentes que se pueden conseguir, para contarles que se necesita para dar el siguiente paso.

Hacemos como una batidora, les dejamos en la cabeza mucha información para que después decante porque a cada uno de los emprendedores que participa del seminario los llamamos para preguntarle en qué lo podemos ayudar y con nuestros mentores los ayudamos a crear una idea de negocio, a poner en marcha su emprendimiento o a formalizar un emprendimiento que ya existe informalmente.

Llegamos a todo el país, en todos los departamentos nos consultaron.

En ese desamparo que había en la asistencia al emprendendor del interior, ¿cómo fue la recepción del programa? Porque ante la ausencia, no estaban acostumbrados a pedir o recibir ayuda

En eso tenés mucha razón. Nos pasó sobre todo en la primera vuelta (al país) decíamos que había "mucho turismo" para ver de qué se trataba, generó mucha curiosidad y cuando vieron la utilidad, muchos de los que tenían idea de negocios se dieron cuenta de que había una espalda en la que se podían apoyar y por supuesto después está la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII). Uruguay XXI también nos acompaña y para nosotros es muy importante que esté porque somos un país de determinada población y hoy en día cualquiera puede exportar por más chiquito que sea, y para nosotros es importante poder comunicar eso. Mucha gente no sabe que existen esos organismos o que las intendencias tienen sus apoyos emprendedores.

La recepción fue muy buena. Nosotros siempre hacemos un cuestionario de aceptación y lo tomamos muy serio porque después diseñamos el próximo año en base a las necesidades de la gente.

De esos cuestionarios salen, por ejemplo, las becas de inglés comercial que es una alianza con la embajada de Estados Unidos y la Alianza Americana que se diseñó una estrategia de inglés comercial con un vocabulario específico para poder generar más unidades de negocios. Por ese programa ya pasaron 900 personas.

Es muy lindo sentir que estás ayudando y que esa ayuda es utilizada y que realmente llega a buen puerto.

¿Cuánto tiempo la ocupa Sembrando y cómo lo conjuga con su negocio particular?

A mí me gusta organizarme. Durante el primer año me dedicaba tres días 100% al programa, el segundo año ya dos días y ahora estoy en dos días dedicada totalmente a Sembrando y tres días a mi actividad particular. Tengo un gran equipo, somos ocho mujeres y la verdad que es un equipo que ha engranado y cada una tiene puesta la camiseta. Esto se potencia con el apoyo de los mentores, las alianzas que hemos hecho y el apoyo de las intendencias.

Hay un compromiso importante con todos los que nos apoyan. Hacemos balances todos los años, presentamos los números todos los años, mostramos todo lo que estamos haciendo, somos 100% transparentes en la gestión y eso no solo da seguridad, sino también seriedad.

En base a esas recorridas por el país y a su experiencia, ¿cuáles entiende que son las principales barreras que enfrentan los emprendedores?

Las barreras están en cómo acceder a la información, porque muchas veces no se sabe cuál es el próximo paso entonces tampoco se sabe qué preguntar. Ese es un poco el gran descubrimiento que fuimos haciendo.

Dos cosas me gustaría contar sobre esto. En las recorridas siempre visito UTU, liceos, escuelas, he visitado las 19 cárceles del país, masculinas y femeninas, para ver qué se puede llegar a hacer. Por ejemplo, estamos en nueve institutos nacionales de rehabilitación (INR) de hombres. Allí pusimos invernáculos para capacitar a los privados de libertad y funcionarios sobre el proceso de siembra, crecimiento, cosecha y generar un banco de semillas, junto con capacitaciones de seis meses con profesionales. Y estamos en seis INR de mujeres, formando a las privadas de libertad en peluquería para que cuando salgan tengan un diploma de nueve meses de L´oreal. Eso funcionó muy bien en Rivera, de 10 que hicieron el curso, seis salieron y cuatro están trabajando en esa área.

Vemos ese anhelo por aprender que es la semilla de Sembrando que queremos dejar, de seguir aprendiendo y no quedarte con lo que ya sabés.

Otra cosa importante es que en la segunda vuelta de Sembrando ya hubo un 30% más de emprendedores presentes, además, el 80% de los que asisten son efectivamente emprendedores.

Inés Guimaraens

Lorena Ponce de Leòn continuará trabajando por el programa Sembrando hasta 2025

¿Cómo imagina el futuro de Sembrando? ¿se proyecta trabajando en él?

Nuestra condición inmediata, la responsabilidad que asumimos, es hasta 2025. Este año vamos a trabajar los cuatro departamentos que nos quedan, el año que viene vamos a recorrer todo el país de vuelta.



¿El hecho de estar identificada con un partido político puede haber llevado a que algún emprendedor no se quisiera acercar a Sembrando por motivos ideológicos?

Puede ser que haya pasado en algún lugar, pero lo que sí te puedo decir es que hay una cantidad de gente que va que es de todos los partidos políticos.

Nosotros en ningún momento le pusimos color porque esto es para todos, es un programa totalmente democrático; no nos importa de qué partido político sea, queremos que haya más emprendedores y que todos tengan herramientas. Es un sentimiento nacionalista, así como queremos que cada uno tenga más conocimiento porque de esa forma es más libre y tiene más opciones para elegir.

Por eso no le pusimos nunca bandera política. Y sí, soy la esposa del presidente, pero no por eso hemos tenido ningún tema especial. De hecho, ha venido gente de otros partidos políticos a saludarme y a decirme "no los apoyo, no los voté, pero esto es buenísimo".



El caso del ex custodia presidencial Alejandro Astesiano estuvo en el ojo de la tormenta, ¿cómo fue para usted? ¿tuvo que cambiar o ajustar algún aspecto de su seguridad o la de su familia?

Para nosotros fue simplemente una sorpresa. No tuve que ajustar nada, la gente que nos cuida y estuvo con nosotros sigue estando exactamente la misma. Fue un tema que tuvo que resolver el presidente directamente.



No es habitual que un presidente se separe durante su mandato y eso hizo que su vida personal fuera foco de las noticias, ¿cómo lo vivió?

Prefiero no hablar de mi vida privada.

¿Le molesta que se hable de su vida personal?

Soy una persona pública y desde el momento que sos público estás abierto a que la gente hable de lo que piensa, pero no por eso voy a hablar yo de mi vida privada.

Sembrando en números

El 81% de los emprendedores de sembrando son mujeres en el entorno de los 40 años (el promedio es de 41 años), un 15% del total proviene del interior profundo de Uruguay

Sembrando lleva recorridos 18.318 kilòmetros en su recorrida por el país que ya alcanzó a 4.958 personas en sus estadías por todos los departamentos del país. Sembrando cuenta con el asesoramiento voluntario y honorario de 250 profesionales quienes donan su tiempo para atender virtual y presencialmente emprendedores de todo el país. A la fecha se han realizado 6.086 asesorías.

En sus diferentes programas de becas alcanzaron a màs de 4.000 personas (1.100 en inglés comercial, 1.200 en redes sociales, 1.050 en administración y 690 en tecnología).

Los emprendedores que pasaron por Sembrando llegaron, por ejemplo, a 15 supermercados de Grupo Disco Uruguay con 38 marcas provenientes de todo el país, y cinco emprendimientos de productores de frutas y verduras ahora están en las góndolas de Tienda Inglesa.

Además 64 marcas (46 del interior y 18 de Montevideo) pudieron comercializar sus productos a travès de embajadas en las ferias de emprendedores de las embajadas de España y Alemania. Tambièn 155 marcas pudieron introducirse en el comercio exterior a travès de Sembrando en grandes eventos internacionales como Expo Dubai 2020, Buenos Aires Gourmet, Canberra Festival Design, Anufood - San Pablo (2022 y 2023). A su vez 80 marcas llegaron a vender sus productos en ferias nacionales.