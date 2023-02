Los 10 barrios más buscados para comprar en Montevideo

Los diferentes actores del mercado inmobiliario concuerdan en que 2022 significó un buen año para su sector. Según datos procesados por El Observador con base en datos divulgados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y la Dirección General Impositiva (DGI), en 2021 se concretaron ventas de inmuebles por, al menos, US$ 1.600 millones. Esta cifra trepó a US$ 2.200 millones en 2022, lo que implicó un incremento de 37,5% en el último año.

Así ilustra este panorama un empresario del sector: “Fue el mejor año de, al menos, el último quinquenio; hay muchos desarrollos en construcción, una profunda expansión de los barrios jardines y un dinamismo notorio en el mercado de alquileres”. Las palabras son del CEO de la inmobiliaria y consultaría Moebius, Gonzalo Martínez, que se mostró conforme con el desempeño de compraventas del año pasado.

En este sentido, el portal inmobiliario InfoCasas concluyó a través de su reporte anual que “el mercado presentó una actividad más dinámica en comparación al 2021. Barrios tradicionales y franja costera mantienen su demanda estable y están consolidados como destino de inversión”.

Tanto Martínez como el analista de datos de InfoCasas, Diego Eizmendi, coincidieron en que la ley de Vivienda Promovida (18.795) es un importante propulsor de la actividad inmobiliaria y explicaron que esta herramienta —que otorga importantes beneficios impositivos para adquirir viviendas— estimula la venta de propiedades, en buena medida, con objetivo de inversión.

A continuación, la lista de los barrios preferidos para la compraventa de inmuebles en Montevideo:

Puesto Barrios 1 Pocitos 2 Cordón 3 La Blanqueada 4 Centro 5 Punta Carretas 6 Parque Rodó 7 Carrasco Norte 8 Tres Cruces 9 Malvín 10 Buceo

En cuanto a la tipología de las viviendas, González explicó que lo más colocado en Cordón son los monoambientes o apartamentos de un dormitorio, cuyos costos en el segundo caso pueden oscilar entre los US$ 105 mil y los US$ 125 mil. Mientras tanto, un apartamento de dos dormitorios en ese barrio ronda los US$ 150 mil.

En cuanto a Pocitos, las propiedades predilectas suelen ser los apartamentos de uno y de dos dormitorios. El primer tipo de viviendas presenta un costo que va desde los US$ 160 mil hasta los US$ 170 mil. En tanto, los apartamentos de dos dormitorios valen entre US$ 225 mil y US$ 240 mil.

Según InfoCasas, en tanto, el metro cuadrado en Cordón, La Blanqueada, Tres Cruces, Centro presenta un precio promedio de US$ 2.418. En Pocitos y Punta Carretas asciende a US$ 3.139, y en Carrasco a US$ 3.291.

Proyecciones para el sector

Por otro lado, Martínez advierte que el mercado está dando síntomas de “entrar en una meseta”, debido a dos razones principales. La primera es el “atraso cambiario” y la segunda es el convenio con el Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), que se negociará próximamente y que, según el empresario, hará que el costo de las propiedades aumente alrededor del 10%.

El 2022 cerró con una baja en el precio del dólar que mantiene en alerta a los desarrolladores, apuntó el reporte de InfoCasas. “A diferencia de los costos de materias primas y construcción que se encuentran en aumento, la depreciación en el valor de la moneda estadounidense pronostica un incremento en el precio de las propiedades a fin de amortiguar la pérdida”, desarrolla el informe, y concluye: “Debido a esto se pronostica un aumento aproximado del 12% para la obra nueva que se dará de forma paulatina en el correr del año”.