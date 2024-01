Los 80 años de Susana Giménez: de maestra a diva total de la farándula argentina

Susana Giménez celebra su octogésimo cumpleaños. Esta noche, se llevará a cabo una destacada celebración en su residencia de Punta del Este, donde residió desde el inicio de la pandemia. Con más de 55 años de trayectoria, acumuló éxitos notables en cada medio en el que se desempeñó. Compartió con el público sus alegrías, romances, desafíos y momentos difíciles. Su carrera la mostró como una figura exitosa, ambiciosa, vulnerable y humana. Una vez que alcanzó la fama y cosechó sus primeros triunfos, nunca se retiró del ojo público ni abandonó el escenario de la fama. En el ámbito del espectáculo argentino, no hay otra estrella que se compare a ella.

A los 21 años, con una hija de tres años en brazos, docente sin ejercer y recién separada, no tenía mucho más que eso. Estaba en la búsqueda de un lugar para vivir, un trabajo estable que garantizara llegar a fin de mes y, tal vez, un nuevo amor. Sin embargo, no se sentía desesperada. Confiaba en sí misma, tenía un objetivo claro y estaba segura de lograrlo. Estaba determinada a alcanzar el éxito y no preocuparse por el dinero en el futuro. Decidida a sacar adelante a ella y a su hija, sin depender del dinero de un hombre. Un día, mientras caminaba por la calle, vio un letrero de una vidente. Sin saber por qué, decidió entrar al local, pasando por unas cortinas sucias y desgastadas. La mujer que la recibió parecía salida de una telenovela. Era una caricatura de una vidente, con todos los elementos típicos: hablaba de manera pausada y enigmática, vestía una túnica larga y colorida, tenía un turbante, quemaba inciensos y la habitación estaba iluminada con luz tenue. Cuando la vidente le dijo cuánto costaba la consulta, Susana dudó, ya que representaba el equivalente a dos semanas de alimentos para ella y su hija. Sin embargo, decidió pagar. La vidente se hacía llamar Isabel. Tomó la mano de Giménez y la examinó detenidamente. Observó las líneas de la palma con atención y, al levantar la vista, mostró sorpresa en sus ojos. "Veo luz, mucha luz en tu futuro", dijo. Luego añadió: "Tu futuro está repleto de éxito y de algún dolor". Bajó la voz como si lo que iba a decir a continuación ni siquiera ella misma lo creyera: "Veo tu imagen dentro de muchas casas, de muchísimas casas". El resto fue historia.

Susana Giménez y su hija Mercedes

En la historia pública de este país, nadie dominó las portadas de revistas como ella. Estrenos, romances, divorcios, controversias, viajes, eventos familiares, salidas nocturnas, entrevistas íntimas: ningún aspecto de su vida escapó al escrutinio de las cámaras. Ser la imagen de una portada de revista solía ser un indicador de éxito y permanencia, una distinción reservada para muy pocos, incluso entre las personalidades más populares. Ser la portada era ser el imán de atención. Susana lo fue, y sigue siéndolo.

Como las verdaderas divas, Susana Giménez irradia su propia luz. Basta con escuchar su característico saludo melodioso para que la gente gire al instante y reconozca a la máxima celebridad argentina detrás de sus icónicas gafas de sol. Si algo define a esta rubia es su autenticidad, una marca registrada que lleva consigo a donde quiera que vaya, lo cual la hace cada vez más querida por su público, que la sigue fielmente en cada paso que da.

Durante los últimos años, establecida en Punta del Este, Uruguay, desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, la actriz se dedicó a planificar su espectáculo teatral "Piel de Judas", presentado en el Enjoy, del cual se despidió definitivamente la noche del pasado sábado. "Me alejo del teatro, es agotador, no quiero subirme más a un escenario", había expresado en el transcurso del 2023. Y cumplió su palabra. Acompañada por sus seres queridos más cercanos, incluyendo a su única hija, Mercedes Sarrabayrouse, su nieta Lucía Celasco, y sus hermanos Carolina y Patricio Giménez Aubert, Susana se despidió de las tablas.

Susana Giménez para Piel de Judas

Desde hace años, está sola. No en soledad, sino sin una pareja. "No tengo nada oculto", confesó en una entrevista íntima con Ángel de Brito para LAM (América) hace unos meses. "No tengo novio, ni quiero tener. No tuve mucha suerte, amé y fui amada. Siempre me pasaron cosas. No quiero que nadie me afane, que nadie me moleste. Me encanta hablar mal de la gente cuando me junto con amigos".

"Nunca soñé con un amor para toda la vida", dijo en septiembre de 2019 a Santiago del Moro, invitada al programa "¿Quién quiere ser millonario?". A pesar de haber tenido grandes amores a lo largo de su vida y haber vivido romances apasionados, no logró establecer una relación estable en el presente. Sin embargo, es una decisión propia el elegir estar sin la compañía de un hombre a su lado. Cansada de sufrir por amor, de ser defraudada tanto emocional como financieramente, de sufrir engaños y desilusiones, la conductora tomó una decisión definitiva: no más hombres. Su corazón, de alguna manera, se cerró y decidió enfocarse en las personas que más ama en el mundo: su familia y sus amigos.

Esta noche, Susana Giménez celebrará sus 80 años en su residencia en Uruguay, prometiendo ser un evento espectacular. La celebración se llevará a cabo en su magnífica propiedad en Punta del Este, que abarca 17 hectáreas y cuenta con un casco que incluye varias suites, ofreciendo todas las comodidades para recibir a sus invitados. Desde el sábado pasado, varios famosos comenzaron a viajar al país vecino para unirse a la fiesta, mientras que otros ya están allí disfrutando del verano. En las últimas horas, Marley, Elizabeth "la Negra" Vernaci y Humberto Tortonese fueron parte de un grupo que emprendió el viaje junto a los productores Luis Cella y Federico Hoffman, compartiendo la noticia en sus redes sociales.

En el ámbito familiar, estarán presentes Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana, junto con sus nietos, Lucía y Manuel, quienes desempeñarán roles destacados en la celebración. También se unirán a la celebración sus hermanos, Carolina y Patricio Giménez.

Entre los posibles invitados famosos se encuentra Verónica Castro, quien, de asistir, viajará desde Acapulco. También se extendió la invitación a Ricardo Montaner y su familia, así como a José Luis "El Puma" Rodríguez. Además, se invitó al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con quien Susana desarrolló una excelente relación desde su residencia permanente en el país.

Ricardo Darín fue invitado a la celebración y es probable que asista acompañado por su esposa, Florencia Bas. Otro invitado destacado es el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien previamente había sido invitado a participar en un especial de televisión de la diva.

En la lista de invitados también se encuentran Alejandro Marley Wiebe, gran amigo de la conductora, y su fiel amiga Teté Coustarot. Mirtha Legrand, a pesar de tener compromisos en Mar del Plata, confirmó su asistencia. Marcela Tinayre, quien reside en Punta del Este, junto con sus hijos Juana y Nacho Viale, también estará presente.

Gustavo Yankelevich, productor de "Piel de Judas", asistirá junto con su esposa, Rosella Della Giovampaola. Dolores Mayol e Inés Hernández, amigas y colaboradoras de Giménez, así como su asesora de vestuario Marcela Amado, también se unirán a la celebración. Darío Turovelzky, uno de los responsables de la programación de Telefe, estará presente, al igual que Federico Levrino y Guillermo Pendino, autoridades del canal y cercanos colaboradores de la diva. Se rumorea que el espectáculo principal de la noche estará a cargo de Palito Ortega y su banda, quienes ofrecerán un homenaje tanto a Susana como a sus invitados. Palito estará acompañado por su esposa Evangelina Salazar y algunos de sus hijos.

Durante su trayectoria, Susana aprendió a reírse de sus propios errores y despistes, convirtiéndolos en parte de su identidad característica. Su autenticidad y espontaneidad frente a las cámaras generaron un mayor afecto del público hacia ella. Sus innumerables seguidores la respaldan en cada proyecto, ya sea en la televisión o en el teatro, demostrando un apoyo inquebrantable a lo largo de su carrera.