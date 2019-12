Los ascensos militares y el pedido de García a Bayardi de "no innovar" en Defensa

El ministro de Defensa, José Bayardi, se reunió este miércoles con su sucesor, Javier García, para comenzar la transición bilateral de esa cartera de Estado. García fue acompañado por Rivera Elgue, futuro subsecretario, y por Fabián Martínez, que presidirá la Dirección General. Pese a que Bayardi también estaba junto con los actuales subsecretario y director general, tuvo un encuentro mano a mano con García para conversar sobre el ascenso de nuevos generales del Ejército que se efectivizará a principios de febrero.

El nuevo gobierno quiere incidir en la designación de los siete nombres que deberán designarse porque considera que forma parte de la transición, ya que su cargo se desarrollará en gran parte en la nueva administración. Bayardi dijo que el Partido Nacional todavía no había enviado un listado de nombres, pero cuando lo haga los tomarán como una “sugerencia” que no necesariamente será tenida en cuenta. “Estamos recibiendo opiniones y esas opiniones están abiertas. Tomaremos nosotros las decisiones (hasta el 29 de febrero). La opinión se va a tomar en cuenta por sí o por no. Después evaluaremos y diremos sí o no”, dijo en rueda de prensa luego del encuentro con todo el equipo, que duró más de dos horas.

El ministro actual y el entrante aclararon que ese punto se conversó en privado porque se trata de evaluar la carrera de personas y “lo peor que podría pasar es una danza de nombres”, expuso Bayardi.

Camilo Dos Santos

En la reunión con los demás jerarcas, las próximas autoridades realizaron algunos pedidos, como por ejemplo el de “no innovar”. García se refirió específicamente a la posibilidad de cambiar el Hércules por otro tipo de avión. Para el gobierno entrante, la decisión no se debe tomar “a las apuradas, obligados por el tiempo”, dijo García. “A nosotros nos parece que hay un pensamiento estratégico que los aviones Hércules sirven al país en diferentes circunstancias que implica razonar un poco más”, complementó.

Bayardi, en cambio, consideró que ese tema se debe resolver antes de marzo porque de esa decisión se desprende, entre otros puntos, la organización de misiones oficiales.

Las futuras autoridades también pidieron que no se tomara ninguna decisión sobre la posible reforma del edificio central del ministerio, en avenida 8 de Octubre y Pedro Berro. “Tenemos otras prioridades”, afirmó García.

A su vez, los próximos jerarcas pidieron conocer “la situación actual en materia de operatividad y seguridad” de buques, aeronaves y los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas. “Con toda esa información vamos a tomar decisiones porque una de las prioridades que tenemos es proceder a una modernización de sus buques y aviones de forma tal de tener a una fuerza armada y naval operativa”, sostuvo García. Luego, agregó que “esto es tecnología que requiere mucho dinero. Cuando falta dinero se requiere mucho ingenio y buscar mecanismos financieros que impliquen que el bolsillo presupuestal pese lo menos posible”.

Camilo Dos Santos

Para Bayardi, “las transformaciones sin dinero son casi mágicas” Yo en la magia no creo. Así como nosotros vivimos tensiones con el Ministerio de Economía y Finanzas seguramente el senador García también las va a tener, cuando le toque asumir”, indicó.

Casi a la misma hora, también se reunieron el ministro de Salud, Jorge Basso, y el futuro jerarca, Daniel Salinas. Una hora después, el futuro ministro de Educación, Pablo Da Silveira —acompañado por la subsecretaria designada, Ana Ribeiro, y por quien será el director general de la secretaría, Pablo Landoni—, llegó a la secretaría de Educación y Cultura para llevar adelante la primera reunión de transición con María Julia Muñoz.

"Fue una reunión muy productiva, muy cordial. De esos encuentros que nos dan orgullo de ser uruguayo. Nos llevamos un montón de deberes, una pila grande papeles y carpetas que vamos a estudiar", dijo Da Silveira en rueda de prensa una vez finalizada la reunión.

Los ministros continuarán con ese tipo de encuentros en las próximas semanas y los directores también tendrán reuniones bilaterales. En el caso de Defensa. García y Bayardi quedaron en volver a verse el jueves 26.