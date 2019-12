Soldados negaron cánticos contra tupamaros y comunistas en investigación de urgencia

El ministro de Defensa, José Bayardi, recibió un informe del comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola sobre la investigación de urgencia que solicitó luego de que funcionarios de OSE denunciaron que un grupo de soldados marchaba al grito de "tupamaros y comunistas todos juntos al cajón". Sin embargo, el informe no permite esclarecer la situación ya que de los soldados y oficiales interrogados negaron que ese episodio haya ocurrido, indicó Bayardi este miércoles en rueda de prensa.

Los funcionarios de OSE habían informado que se trataba de un grupo de soldados del Regimiento de Caballería Mecanizada N° 4, pero la investigación concluyó que se trataba de militares del regimiento N° 3. Bayardi dijo que pidió pruebas audiovisuales para poder comprobar si lo informado por esos funcionarios es real, dado que el regimiento involucrado lo niega rotundamente. En las entrevistas que se les realizaron, admitieron haber cantado canciones motivacionales pero aseguraron que en ningún momento hicieron cánticos ofensivos.

EFE

“Conozco el dato porque he hablado con funcionarios de OSE que dicen que escucharon lo que escucharon y los efectivos niegan que lo hayan dicho. Pedí registro pero por el momento no me llegó. Si hubieran esas pruebas no estábamos discutiendo esto”, sostuvo el ministro.

Bayardi agregó que como las versiones son opuestas, está esperando a que los funcionarios de OSE denuncien para que sea la Justicia la que lleve adelante la investigación. La vicepresidenta del sindicato de OSE, Gabriela Rodríguez, aseguró a El Observador el viernes pasado, cuando se dio a conocer el comunicado, que evalúan presentar una denuncia penal.