Los audios del VAR de las polémicas quejas de Independiente por las decisiones arbitrales

Después de la polémica iniciada por el arbitraje de Pablo Dóvalo entre Independiente y Barracas Central, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol compartieron los audios del VAR.

“El árbitro, a solo tres metros de la acción e inmejorable ángulo, hace una correcta evaluación de la jugada y amonesta al jugador infractor. El equipo VAR hace la misma evaluación que el árbitro de campo y confirma la decisión de tarjeta amarilla por juego temerario”, comienza explicando el video.

En un principio, se escucha al propio Dóvalo afirmando que "no es roja porque es un roce. Pisa la pelota y sigue...” y, desde el VAR, se le responde que "es un slice, no hay intensidad”. Luego, desde el campo de juego, el árbitro continuó: “Pisa la pelota, patina y lo roza. Creéme que si lo agarra, lo parte”. Y, finalmente, se le confirmó que "si, lo toca con la punta del pie en la canilla. Pero hay un slice, pasa... no hay intensidad, no hay contacto pleno", y que "te conformo la amonestación al jugador número nueve negro (Alexis Rodríguez)".

Minutos más tarde, tras otra polémica por un penal en favor del Rojo que no se cobró, señaló: "Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto. Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe".

"El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades, y el uso de las consideraciones, evalúa al igual que el árbitro que se trata de una mano no sancionable de una acción de juego, confirmando la decisión inicial de no penal", agregó.

En ese sentido, desde el VAR, el árbitro Luis Medina, que estaba a cargo, le indicó: "Fijate donde pega, quiero ver dónde pega. Cabeza y le pega por acción de juego. Sí, está todo chequeado”. "Sí, le pega en la mano por acción del juego. En la disputa está de espalda", vuelve a subrayar Medina, y cerró: “Pablo, está todo chequeado. Le pega en la mano a Arce, pero por acción de juego en la disputa”.