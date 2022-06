Los Auténticos Decadentes y 35 años de fiesta popular: "La alegría es muy importante, sobre todo en momentos difíciles"

El sábado 13 de setiembre de 1986 fue la primera vez que Los Auténticos Decadentes tocaron en vivo. El escenario fue el colegio secundario número 10 de Almagro, General José de San Martín, donde se había organizado un peña en la que los estudiantes se habían comprometido para hacer música en vivo. Pero no había banda.

Los Auténticos Decadentes se armaron en una semana: Gustavo Eduardo "Nito" Montecchia , Gustavo "Cucho" Parisi, y Gastón "El Francés" Bernardou llamaron a Jorge Serrano –guitarrista de Todos Tus Muertos– que trajo con él a Daniel Zimbello. Después de que terminaron de hacer las cinco canciones que tenían, entre las que se encontraban algunas de las que se convertirían en sus clásicos como Loco (tu forma de ser) y Divina Decadencia, el público pidió más. Y las tocaron de vuelta. No había más. “A partir de eso dijimos 'vamos a seguir tocando' y ahora ya pasaron 35 años, ¿viste? A veces las cosas no las pensás tanto pero salen y perduran”, dice Montecchia en diálogo con El Observador.

Desde entonces la banda se convirtió en un milagro: un grupo de rock y una orquesta popular que fusionó el ska, el pop, el cuarteto, la cumbia, la murga y cualquier ritmo que para las convenciones no cuadraba con un proyecto puritano y eran mirados por encima del hombro por el status musical de la época. El Milagro Argentino fue el título del disco debut de una banda que fue apropiada por la movida nocturna, las canchas de fútbol y los piratas de toda una generación.

Después de 10 álbumes de estudio decidieron lanzar A.D.N., una trilogía de versiones de canciones que los marcaron como banda que incluye temas como Los viejos vinagres de Sumo, Golpes en el corazón de Los Tigres del Norte con la voz de Natalia Lafourcade, una reversión del clásico de Luis Alberto Spinetta Seguir viviendo sin tu amor con Los Pericos, Bailando con Miranda! y en el número 7 de la parte A una versión de Ayer te vi con la participación de Ruben Rada. Logrando conformar un proyecto en el que no se guardan nada. Una celebración de su genética en el marco de su 35 aniversario.

La primera vez que tocaron en Uruguay fue en 1992 y desde entonces han forjado una relación cercana y frecuente con su público de este lado del río. “Estamos un poco adoptados”, comenta el actual guitarrista y fundador de la banda. Este 11 de junio vuelven a traer la fiesta a Montevideo, más precisamente al Antel Arena, con los grandes éxitos de la extensa carrera musical de una banda que tiene la defensa de la alegría como una misión y que con el tiempo están "cada vez más auténticos y más decadentes".

Martín Bonetto

Nito Montecchia

¿Cómo recuerda aquel show del 13 de setiembre de 1986?

La banda fue concebida para ese concierto nada más. Íbamos con Gastón a la escuela, habíamos dicho que teníamos una banda y que íbamos a tocar. Ese era el espíritu y el concepto que teníamos pero la banda en sí no estaba. Fuimos a buscar a Jorge Serrano, que es mi primo, y armamos la banda en una semana: ensayamos todos los días de lunes a viernes y el sábado tocamos. Fue muy loco porque fue algo de un momento para otro y ese show fue increíble. Tanto se copó la gente que teníamos cinco canciones y las tuvimos que tocar dos veces cada una porque no teníamos más (risas).

En principio éramos cinco y nos fuimos reproduciendo como una familia numerosa porque se fueron incorporando algunos amigos. Siempre tuvimos la idea de hacer una banda grande, nos gustaba ese concepto de orquesta. Llegamos a ser 12 de los que hay 10 que somos los mismos de siempre, es una banda en la que estamos casi todos desde el principio. Creo que es una especie de hermandad que tenemos entre nosotros. Una muy buena relación en el aspecto musical y en el aspecto humano. Disfrutamos de lo que hacemos y no tenemos diferencias, a veces alguna pero no son trascendentales. Todo se puede conversar.

Desde fines de 2021 vienen lanzando A.D.N. ¿Cómo surge este proyecto de celebración?

Empezamos queriendo hacer un disco de covers, que hace mucho tiempo que lo veníamos postergando después del MTV Unplugged. Comenzamos en México, entre octubre y noviembre de 2019 pero vino la pandemia, tuvimos que terminar algunas canciones y después se fueron agregando más temas que fuimos grabando remotamente en nuestro estudio. Eso nos dio un espacio para poder hacer más canciones y tener más participaciones de artistas. Se fue haciendo algo más grande. En total son 24 canciones y como no entraban en un disco hicimos una trilogía de 8 canciones cada uno.

Luego de haber terminado la mayoría de las canciones vimos que todas eran anteriores a que nosotros saliéramos, la más cercana era del 90. Nos dimos cuenta de que era como nuestro ADN, lo que nos conforma como banda. Las que nos marcaron. En una primera etapa grabamos Golpes en el corazón, de Los Tigres del Norte, y Oro, de Bronco, que son canciones que escuchábamos mucho y que nos influenciaron de la música mexicana. También ahí hicimos Ayer te vi.

En esa primera tanda de canciones hicimos como una génesis de lo que más nos gustaba. Después nos dimos cuenta de que tenemos una amplitud bastante grande en cuanto a nuestras influencias y el proyecto se amplió. Hay de todo tipo, incluso podríamos haber hecho más canciones.

Traducido a nosotros me parece que está bastante bien representado el ADN en esas canciones que están en estos discos. En el A, en el D y en el N, incluso con la participación de artistas. Nos dimos el lujo de tener a Ruben Rada, que si bien lo conocíamos y se había acercado a vernos, que participe cantando y tocando con nosotros es como un sueño. A veces es darse un gusto muy grande, como León Giecco, Bronco y un montón de artistas que participaron con nosotros. Fue muy lindo y creo que no nos quedamos con ganas de nada.

¿Cómo fue para ustedes dejar de lado la composición y abordar estos 24 temas desde el lugar de intérpretes?

Lo loco es que nosotros habíamos hecho muy pocas canciones que no son de nuestra composición en nuestros discos. El hecho de abordar una canción como intérpretes es una responsabilidad muy grande. Es un desafío porque si bien respetamos bien las letras y las estructuras, y no queremos alterar nada de lo que es la obra en sí, queremos darle el color decadente. Ahí está la parte que le ponemos nosotros y cómo lo abordamos para que quede bien, les guste tanto a la persona que hizo la canción como a nosotros y al público en general.

Hablabas de la participación de Ruben Rada en la parte A de esta trilogía que va al A.D.N. de la banda, ¿cómo idendificás su influencia en ustedes?

Siempre fue un referente, como músico y también como persona. Creo que para los argentinos fue muy importante. Yo lo escucho desde que era niño o sea que mis influencias están muy marcadas por la música de él. Tuvo esa cosa, como la tuvimos nosotros, de mezclar los ritmos y los estilos: la música del candombe con el rock, mezclar esas raíces africanas tan plasmadas en el candombe y también la canción. Su aporte a la música es muy muy grande.

Tenemos bandas de rock en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia y en México, que toman cosas de su folklore: No te va gustar, Café Tacuba, Aterciopelados o los Búnkers, cada una se diferencia por esa mixtura que tiene entre el rock y la música de su país. Nosotros eso lo tomamos un poquito de Ruben. Para nosotros significó el poder abrirnos a no tocar un rock cuadrado y tradicional como él lo hizo en los 70. Algo que después se fue abriendo a todo lo que es América. Mirá cómo son las influencias que parten de un lugar y van y vienen. Es buenísimo. No es que uno se copia de otro sino que las influencias son eso, las influencias son una cosa circular que enriquece.

En estos 35 han tocado en diferentes contextos políticos, económicos, sociales. ¿Hacer música que invite a la fiesta actualmente es una trinchera?

Nosotros nos dimos cuenta, sobre todo en momentos difíciles a nivel social y económico en la Argentina, que la gente lo que más nos agradecía era la alegría, como algo importante. De alguna manera lo tomamos como una misión. Por ahí parece como si fuera algo superfluo pero no lo es. La alegría es muy importante y sobre todo en momentos difíciles.

Durante la pandemia creo que la música fue una trinchera, un refugio, algo en lo que uno podía sentirse bien de alguna manera. Extrañamos mucho el contacto tanto físico con nuestras familias y nuestros amigos. También extrañamos los recitales y los festivales. Extrañamos todo. Ahora hicimos el primer concierto justo el día que se cumplieron los 35 años, que fue en setiembre del año pasado en el Estadio Obras, y fue algo muy loco porque hacía como un año y medio que no tocábamos. Te generaba mucha incertidumbre. Sin embargo fue una fiesta, una especie de liberación y de volver a decir "estamos vivos y estamos festejando". Son muchas las emociones que uno vive a través de la música.

¿Cómo definirías esta banda que empezó allá en un concierto de un colegio y se fue afianzando en el panorama latinoamericano? ¿Cuál es el ADN de Los Auténticos Decadentes a sus 35 años?

Somos como somos, decadentes, así somos (risas). Somos los mismos de siempre, como los de La Renga. Creo que tenemos algo que no hemos perdido durante este tiempo: somos auténticos. Quizás somos más auténticos y lo de decadentes, cada vez más decadentes también.