Los clubes se mantienen firmes: primero elecciones y luego estatuto

El grupo de los 10 equipos que reclamaron ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por la intervención de la Asocioción Uruguaya de Fútbol (AUF) decretada por la FIFA sigue con una convicción firme: votar las nuevas autoridades de la AUF conforme al estatuto actual y luego aprobar el nuevo.



Eso es justamente al revés de lo que FIFA le encomendó al comité de regularización que intervio la AUGF con Pedro Bordaberry como presidente junto a Andrés Scotti y a Armando Castaingdebat que se sumó este jueves.



El miércoles, los clubes se enteraron de que no tendrán ante el TAS el proceso acelerado que pretendían y para el cual contrataron al abogado brasileño Eduardo Carlezzo.



“Hay un error de información. El TAS da la posibilidad a las partes de una vía rapida pero si una de ellas se opone ya no se puede llevar a cabo el proceso acelerado. En este caso, la AUF, la FIFA y Conmebol se opuso al proceso rápido”, contó a Referí Daniel Jablonka, presidente de Defensor Sporting, club que integra el G10 junto a Boston River, Cerro, Danubio, El Tanque Sisley, Liverpool, Progreso, Racing, River Plate y Wanderers, además de cinco clubes de la Segunda División Profesional y otros de la Segunda B Nacional.



“Para nosotros es una buena señal, porque cuando sentís que tenés razón en un reclamo querés que se decida lo más rápido posible. Si querés estirar la cosa es que tus expectativas no son las mejores”, afirmó Jablonka.



Los clubes esperaban un fallo para mediados de octubre. Reunidos en la sede de Daecpu el miércoles de noche con sus asesores locales (Adrián Leiza y Rosana Tarullo) no manejan un plazo exacto ahora pero entienden que el caso no demandará ni seis meses ni un año. “Hay antecedentes como el reclamo de Chile de los puntos de las Eliminatorias a Bolivia en el cual Bolivia se opuso y no demandó mucho tiempo el fallo. Creemos que en este caso lo político se va a mover en paralelo a lo jurídico”, dijo Jablonka.



“Somos un grupo político muy firme y quizás abra una apuerta para abrir una negociación. Nuestro objetivo primordial es hacer las elecciones conforme al estatuto vigente al día de hoy. Siempre estuvimos de acuerdo en eso, es una condicioón indispensable”, agregó.



¿Hay posibilidades de que esto se haga así? Willie Tucci, presidente de River Plate, así lo manifestó en Tiempo de Fútbol que se emite por Sport 890: “Bordaberry busca la posibilidad de formar un ejecutivo provisorio para que luego sea definitivo y que en el medio se vote el estatuto”.



“Además hay efectos prácticos muy fuertes para que esto se tenga que hacer así”, agregó Jablonka a Referí. “Nos lo explicó claramente Leonardo Goicoechea en la reunión del miércoles. La última versión aprobada del nuevo es del 6 de abril y fue aprobada en forma absoluta por FIFA. Pero ahora hay que modificarlo para que cuente con la presencia de los jugadores. Es el mismo que propuso Peñarol cuando (Edgar) Welker volvió de Asunción tras la reunión con Conmebol. Somos conscientes de que para aprobarlo hay que darle presencia también a los demás grupos de interés, luego habrá que resolver la cuotificación y si tienen voz y voto. Y después de eso, hay que someterlo a aprobación del Ministerio de Educación y Cultura que es otro trámite que demanda tiempo”, explicó el titular violeta.



“El grupo de abogados que estaba trabajando con el estatuto estaba abolutamente de acuerdo en que las elecciones debían hacerse con el estatuto vigente para que luego entre en vigencia”, expresó.



La semana próxima, Bordaberry puede llevar este planteo a Asunción para sostener una nueva reunión con el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez con quien se reunió este miércoles en la AUF en presencia de la secretaria del organismo, Monserrat Jiménez.



A Bordaberry lo acompañarán dos de los asesores del comité, Eduardo Ache y Fernando Goldie, y Leonardo Goicoechea. “Él va a ir en representación de nuestro grupo”, dijo Jablonka.

El otro dirigente saldrá del bloque que integran Nacional, Peñarol, Fénix, Torque y Rampla, los que no firmaron el reclamo al TAS. Atenas tampoco lo hizo pero tiene afinidad con el G10.