Los drones navales deben superar varias debilidades antes de su uso masivo en combate

En octubre de 2022, siete pequeñas embarcaciones de superficie no tripuladas (USV) se infiltraron en el puerto de Sebastopol en Crimea para atacar a la flota rusa del Mar Negro. Estos drones ucranianos causaron pocos daños, pero la campaña de relaciones públicas que siguió fue espectacular. En cuestión de días, las imágenes se difundieron por Internet. Las grabaciones de video fueron aclamadas en todo el mundo occidental, se exaltaron como los inicios de una revolución naval y se inició una campaña internacional de financiación colectiva para construir la futura flota autónoma de Ucrania.

En los Estados Unidos, los barcos con drones o embarcaciones de superficie no tripuladas forman la piedra angular de la agenda estratégica más reciente de la Marina. A principios del año pasado, el nuevo escuadrón no tripulado de la Marina recibió sus primeros prototipos de embarcaciones de manos de Ghost Fleet Overlord (la Flota Fantasma Overlord), el nombre oficial del Pentágono para su programa de prueba y evaluación de nuevos sistemas. Mientras tanto, en el Golfo Pérsico, la Marina, trabajando junto con la industria privada, también probó Saildrone, una pequeña embarcación que parece promisoria.

Pero según escribieron para el Boletín de los Científicos Atómicos Jonathan Panter y Johnathan Falcone, dos especialistas miembros de la Marina de los Estados Unidos, si se dejan de lado los videos y la terminología de "Flota fantasma", es importante equilibrar la publicidad con el pragmatismo.

La investigación académica indica que las supuestas "revoluciones en asuntos militares" a menudo se exageran. Este tipo de exageración se aplicó más recientemente a los drones aéreos, y algunos observadores informados también están comenzando a cuestionar las proyecciones demasiado entusiastas sobre los buques de superficie no tripulados.

Según Panter y Falcone, las grandes promesas sobre tecnología militar siempre merecen escepticismo, pero especialmente cuando provienen de fabricantes de armas. La Marina, muy juiciosamente, fomentó la competencia en la industria.

Pero incluso los contratistas de la competencia comparten un interés: convencer a los militares, al Congreso y al público de que las USV son el futuro. Si realmente lo son, o si la exageración está nublando la conciencia de las vulnerabilidades de estos buques, requiere evaluación.

Todo lo relacionado con los USV, con su jerga tecno-militar asociada (como IA, autonomía, arquitectura de fuerza distribuida, etc.), tiene una imagen imponente para el ojo no experto. Esto da lugar a las afirmaciones del tipo “simplemente no lo entiendes; confía en nosotros." Pero algunas limitaciones de las USV tienen más que ver con la física simple y la ética humana que con la alta tecnología.

En primer lugar, el viento, las olas y el agua de mar degradan rápida y severamente los sistemas de ingeniería. Sin personas a bordo para realizar las reparaciones, cuanto más compleja es una plataforma, más probable es que falle.

En segundo lugar, cualquier misión que requiera decisiones éticas o evaluar la ambigüedad retendrá una capacidad latente para la intervención humana. Por lo tanto, es poco probable que los buques no tripulados realicen las misiones principales de la Marina de los Estados Unidos sin el apoyo humano fuera del barco.

Las comunicaciones hacen que todos los buques de superficie no tripulados de hoy sean ciber vulnerables por defecto de fábrica. La tecnología de conducción detrás de muchas naves navales no tripuladas, a menudo elogiadas como inteligencia artificial (IA), responden más acertadamente al concepto de autonomía graduada. Algunos drones navales se controlan de forma remota, mientras que otros tienen diversos grados de autonomía, como los sistemas in-the-loop (donde se requiere permiso humano para algunos pasos) o los sistemas on-the-loop (donde los humanos desempeñan un papel de supervisión y pueden intervenir si lo desean). Actualmente, ninguno es verdaderamente autónomo y, dadas las preocupaciones legales, éticas y de escalada no deseada de conflictos, es probable que pocos lo sean alguna vez.

Según los autores, el ataque con drones teledirigidos en Ucrania ilustra estos límites. Un ataque suicida contra objetivos fijos en el puerto es uno de los casos de uso más fáciles para la autonomía pura. Los objetivos están identificados y aprobados de antemano, y no se mueven.

La distancia de viaje es corta, por lo que el GPS es innecesario y la discriminación de objetivos es posible con el software de reconocimiento de imágenes existente. Y, sin embargo, los drones todavía tenían antenas visibles, lo que sugiere una capacidad retenida para el control humano a través de comunicaciones de alta frecuencia o por satélite.

Las comunicaciones del dron para la transmisión y recepción de datos, o para el control externo, son un vector para el ataque cibernético enemigo. Las comunicaciones encriptadas brindan una protección importante, pero plantean sus propios problemas, que incluyen fallas en la carga de claves criptográficas (que interrumpen las comunicaciones) y el peligro de que, si se captura la embarcación, las claves y los sistemas se vean comprometidos.

Incluso sin comunicaciones duraderas y seguras, el acceso confiable a los satélites es fundamental para los datos meteorológicos y de posición rudimentarios, pero críticos, o para las actualizaciones de la misión. Ya sean constantes o intermitentes, las comunicaciones satelitales y de línea de visión son susceptibles a ataques de guerra electrónica y cibernética, desde interferencias hasta denegación de servicio y escuchas ilegales.

Al comienzo de la invasión de Rusia, las redes de comando y control de Ucrania sufrieron un ataque exitoso contra una compañía de satélites privada. Afortunadamente para los ucranianos, la compañía privada Starlink con su red de satélites pudo brindar un servicio constante y confiable, lo que permite operaciones militares.

Sin embargo, como la mayoría de las reacciones de acción en la guerra, es probable que la ventaja proporcionada por la constelación de órbita baja de Elon Musk sea rápidamente desafiada y de corta duración. Como reveló Musk en octubre, los esfuerzos rusos para piratear y bloquear dichos satélites están en marcha, y en un conflicto futuro entre estados más poderosos, las armas antisatelitales también podrían desempeñar un papel.