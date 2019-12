Los elogios de Tabárez a Viña, Brian Rodríguez y Pellistri

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, hizo una recorrida por medios radiales este miércoles por la mañana y habló de varios temas referido a la celeste.

El DT fue entrevistado en 100% Deporte de radio Sport 890, en Tirando Paredes de radio 1010 AM y en Derechos Exclusivos de 1050 AM.

El balance del año 2019

"En este año lo más significativo en cuanto a resultado, por la transcendencia, fue la Copa América. Tuvimos buenos momentos, quedamos fuera de la Copa América en un partido que bueno, nunca se puede hablar demasiado de lo que pudo haber sido. Pero es un buen ejercicio y si uno va a los números de ese partidos, en cuanto a situaciones de gol y a cosas que tienen que ver con el resultado, no se explica demasiado por esos parámetros. Después perdimos una definición por penales. Algunas veces nos ha tocado ganar, y hay que aceptar el resultado. Y logramos que los seis partidos que se jugaron de fecha FIFA, el más problemático fue el de Argentina en Israel, sirvió para ver esa evolución".

Valverde y los jóvenes

"No puedo decir que Valverde ya ha dado su máximo o que va a segur una evolución. Eso lo va a macar la realidad. Y lo mismo para el equipo. Hay otros jugadores que se le ha dado la oportunidad y están evolucionando mientras juegan en la selección y eso es importante. Estoy diciendo los casos de Brian Rodríguez, Brian Lozano, Matías Viña, jugadores jóvenes que son los últimos en haber llegado y creo que están dando la talla, pero están en una evolución. Lo concreto es que aumentan el espectro elegible de jugadores para los partidos que se vienen a partir de marzo que componen la meta principal de este período: tratar de ir al Mundial de Catar".

Brian Rodríguez

"Su venida a la selección tuvo que ver con cosas que mostraron en los equipos en los que estaban. Brian Rodríguez en su última etapa en Peñarol. Matías Viña en su juego de ataque me sorprendió en Nacional. Estos futbolistas enseguida dieron su aporte".

"Yo creo mucho, en lo personal y en mi vida como entrenador, en los futbolistas que vuelven de momentos difíciles, los que se reinventan, los que le dan significado a las cosas y muestran una nueva cara que no la habían demostrado en esa dimensión. Lo de Brian Rodríguez, por ejemplo, él había estado en los procesos juveniles y él fue cortado, no fue al Sudamericano. Y uno lo vio en Peñarol, más allá de todas las ayudas, porque tiene que ser así, después me fui enterando de cosas, y él le fue dando un significado, a cambiar en silencio, y mostró cosas interesantísimas".

"Ahora ha tenido las oportunidades, ha estado a la altura de las oportunidades que se le dieron. No teníamos un jugador con tanta velocidad, con tan buen golpeo a la pelota con ambas piernas, con esa capacidad para tomar decisiones en el último tramo de la cancha. Entonces en una tarea de largo plazo, como una selección nacional, uno tiene que acomodarse a los ajustes generacionales".

Liverpool de Inglaterra, el mejor equipo

"El fútbol de élite en estos momentos está en el centro de Europa en esas grandes ligas. Y asustan. Corren, la intensidad que tienen, el juego que hacen, y todos toman sus precauciones. Y en estos momentos el equipo que, para mí, es lo máximo en esto que se está representando al máximo eso es Liverpool. Juega para ganar, gana, defiende excelentemente, tiene esquemas de ataque, individualidades que juegan en función defensiva y aportan al ataque".

"Y después otro asunto que nosotros lo tenemos en la selección y que procuramos que los jugadores nuevos lo incorporen es el aspecto de saber cuál es el propósito en la selección. Que todos en algún momento tienen que asumir alguna posición de liderazgo en el campo para demostrar que están en la misma sintonía con lo que se propone".

La Copa América 2020

"Ya tenemos la distancia. Después veremos dónde nos toca desde el punto de vista de los hoteles. Pero ya tenemos experiencia de 2011 y hay ciudades que se repiten y ya más o menos tenemos el camino adelantado respecto a la evaluación que hicimos en aquel tiempo".

"Es una competición novedosa, inédita hasta ahora, y en la que los que jueguen la final van a jugar más partidos que un Mundial, ocho y en el Mundial son siete. Es novedosa, eso despierta curiosidad y expectativa".

"Y hay que ver cómo puede influir en la Eliminatoria y en la cantidad de partidos que juegan los futbolistas en Europa y en el año, cómo pueden influir en su salud deportiva".

El VAR en Uruguay

"El VAR es algo nuevo, no le podemos pedir todo y que me gusta el VAR o no me gusta el VAR. El tiempo es el que va poniendo las cosas, el tiempo de evolución y las correcciones que se puedan hacer".

"Pero el fundamento de la existencia del VAR a mí me tiene totalmente de acuerdo y además se está capacitando, hay cosas que se están haciendo en cuanto a la capacitación de los árbitros del VAR. O sea, se está en un proceso de evolución de algo que es muy joven en la historia del fútbol".

Facundo Pellistri y Viñas

"Es un jugador muy veloz, tiene mucha noción del fútbol de ataque. De encarar, cuando no encuentra el pase conduce en velocidad y hace daño. Creo que en la definición tiene que mejorar, pero es un jugador que está en evolución. No se puede pensar que va a ser un jugador de élite a los 17 años y jugando en el fútbol local. Tiene que pasar por los filtros que han pasado todos los demás. Se avizora una cosa buena como otros jugadores en otros equipos, como este jugador que está en América de México, (Federico) Viñas, que ahora fue convocado a la sub 23. Eso es lo que hay que ver, cuando empiezan el fútbol significativo, el fútbol de desafío. Y ahora está en la finalísima del fútbol mexicano. Son cosas muy importantes. Lo está acercando a haber comprendido qué significa eso y haber estado a la altura. El 95% del mérito para eso es del propio jugador".