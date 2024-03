Los escandalosos audios y chats que revelaron Dalma y Gianinna Maradona sobre la muerte de Diego

En el día en que se desarrolla una audiencia clave para el futuro de la causa de la muerte de Diego Maradona, sus hijas Dalma y Gianinna hicieron públicos una serie de audios y chats que muestran diálogos que dejarían muy mal parados a varios de los acusados.

Dalma y Gianinna Maradona expresaron su firme oposición en un día significativo para su familia. La hija mayor de Claudia Villafañe compartió una serie de publicaciones en las que señaló a aquellos que considera cómplices de los responsables de la muerte de su padre.

"¡Ni Gianinna ni yo vamos a parar! ¡Nunca! A mí me van a tener que matar para que me quede callada. Ustedes sigan operando en los medios con sus payasos pagos, que lo único que dejan a la vista es el medio que tienen de que se descubra la organización y el desastre que hicieron", acusó. "No lo digo yo sino sus propios audios que me revuelven el estómago. Mañana empieza el juicio, yo voy a dormir muy tranquila, imagino que ustedes no", aseguró.

Fuerte denuncia de Dalma y Gianinna sobre la muerte de Diego Maradona

Luego le dedicaron una historia al periodista Luis Ventura. "Escuchá los audios que están en todos lados y también en la Justicia. Informate para así podés informar", cuestionó Dalma. Tras eso, publicó fragmentos de "algunos de los nuevos chats de la causa Diego Maradona". Allí el asistente al momento de su defunción, Maximiliano Pomargo, dialogó con Luque.

"Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo Gianinna lo perdemos", reveló el asistente. "Listo", le contestó el neurocirujano. "Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo, que si logro zafar de ésta, hay plata para todos", deslizó Pomargo.

Fuerte denuncia de Dalma y Gianinna sobre la muerte de Diego Maradona

Además de ese diálogo revelador que evidencia la intención de sacar provecho de la situación del ex entrenador de Gimnasia de La Plata, las chicas compartieron otro intercambio entre el neurocirujano y el kinesiólogo Nicolás Taffarel. "Decime que aunque sea puede hablar... ¿Puede hablar o no?", preguntó Luque. "¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón. ¿Sabés que la cagada se la manda Matías, Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron", confesó Taffarel.

Fuerte denuncia de Dalma y Gianinna sobre la muerte de Diego Maradona

"Qué boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así", continuó el neurocirujano. "Una bronca, la cara desencajado, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino, lo puso de putas a las 9 de la mañana, ¿por qué lo despertás? Es un pelotudo", reconoció el kinesiólogo.

"¿Y él quería ir? No lo tienen que llevar así, boludo", señaló Luque. "¿Sabés qué pasa? Matías dijo: 'che, ¿está para llevarlo? El chabón no está bien...", reveló Taffarel. "Yo lo cancelo y le digo que no va, punto. Pero bueno hoy es el cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es el cumpleaños, que haga lo que se le cante el orto", expresó el neurocirujano. "Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria", finalizó el kinesiólogo.

Fuerte denuncia de Dalma y Gianinna sobre la muerte de Diego Maradona

Gianinna se sumó a las denuncias de su hernana

Rápidamente, Gianinna también decidió expresar su enojo en las redes sociales y compartir más chats de la causa. En este caso, Leopoldo Luque estaba hablando con Nicolás Taffarel, el kinesiólogo de Maradona.

Fuerte denuncia de Dalma y Gianinna sobre la muerte de Diego Maradona

El chat era del día del cumpleaños del Diez, cuando reapareció públicamente, y estaban hablando de su estado de salud, afirmando que no tendría que haber ido al evento, pero que fue por decisión de Matías Morla. "Qué asco me dan estos dos, todos operados por el jefe", sentenció Gianinna.