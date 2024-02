Los escandalosos motivos por los que Coti Romero se ausentó en la final del Bailando: "No se pueden ver"

La vibrante final del Bailando 2023, que coronó a Tuli Acosta como ganadora, estuvo marcada por una ausencia notable: la de Coti Romero en el streaming del programa, generando una serie de especulaciones.

Tras su eliminación en el teléfono frente a su expareja, el "Conejo" Quiroga, la joven decidió romper vínculos tanto con el certamen como con el streaming en el que participaba. Se sugiere que Romero expresó un marcado descontento hacia la producción del Bailando.

Durante el programa LAM, se revelaron los posibles motivos que llevaron a Coti a apartarse del concurso de baile conducido por Marcelo Tinelli en América, “Fue raro. Ella me dijo que se iba a Corrientes al Carnaval. Después, a Ángel de Brito le dijo que tenía el cumple del abuelo”, comenzó diciendo Maite Peñóñori, quien agregó "después dijo que venía y la esperaron en el streaming".

Por su parte, Pepe Ochoa aportó: "Acá contamos que Coti renunció al streaming del Bailando por todo el lío que se armó con Cris Vanadía cuando quedó como la tercera en discordia (entre él y Brenda Di Aloy). De ahí en adelante, ellos no se soportan, por más de que se digan: ‘Ay, gracias compañero/a’, no se pueden ver".

"Después de que el Conejo la saca en el teléfono, Coti empezó a tener actitudes muy raras y el martes pasado fue como el quiebre final. Ese día, ella fue al streaming y tiró para todos lados. El problema es que cuando ella queda afuera del programa, descree de la veracidad del certamen. Ahí decide renunciar", siguió desarrollando.

Reveló sobre la exhermanita que: “Toda la semana en vivo no la iba a hacer y no iba a volver para la final. Ahí, el productor y cabeza del streaming logra convencerla pero ella le dice que iba a volver solo dos días, y que para la semifinal no estaría, y se termina yendo”.

Ochoa cerró: “Hay un tema interno ahí porque lo vi yo, nadie me lo dijo. Ese día cuando termina el streaming, Coty se levantó y se fue a los gritos sin saludar a nadie, y cuando empecé a preguntar todos me decían que no entendían su actitud. Me parece que es un error para ella porque se va por la puerta chica”.

Por último, Peñóñori informó que Coti había solicitado a la producción que le pague los gastos de viaje entre Corrientes y Buenos Aires, solicitud que fue denegada por el programa.