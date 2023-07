Los Estados Unidos legisla sin un adecuado conocimiento de la realidad de la comunidad LGBT+ e intersexual

Nuevas leyes que afectan a las personas LGBTQ+ están proliferando en los estados liderados por el Partido Republicano en los Estados Unidos, pero a menudo las decisiones políticas no están basadas en una comprensión clara de la cantidad de personas que se verán directamente afectadas y de qué manera.

Un informe de la agencia Associated Press (AP) revela que se recopilaron datos relativamente escasos sobre la cantidad de residentes LGBTQ+ en los Estados Unidos, en particular las personas intersexuales, aquellas que nacen con rasgos físicos que no se ajustan a las definiciones típicas de categorías masculinas o femeninas. Eso significa que los legisladores a menudo escriben leyes sin el mismo tipo de información de referencia que podrían tener para otros grupos demográficos.

“No podemos estudiar el impacto sin conocer a la población”, dijo Christy Mallory, directora legal del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA. El Instituto Williams es un grupo de expertos que investiga la orientación sexual y la demografía de la identidad de género para dar fundamento a las leyes y las decisiones de política pública.

Las decisiones legislativas para prohibir que las mujeres y niñas transgénero practiquen deportes escolares a menudo no tienen en cuenta el impacto en los estudiantes intersexuales.

Una nueva ley de Kansas define el sexo de una persona como masculino o femenino, en función de lo que llama el “sistema reproductivo biológico” identificado al nacer, sin dejar lugar para personas no binarias o intersexuales e ignorando la existencia de personas transgénero que viven en el estado.

Muchas veces las conversaciones sobre las prohibiciones de cuidado de afirmación de género se vieron empañadas por un estudio de 2018 ya desacreditado que afirmaba que los niños podrían experimentar disforia de género debido a la influencia de sus compañeros. Esto condujo a sugerencias erróneas de que la cantidad de personas trans estaba sobredimensionada.

Los argumentos basados en ese estudio ayudaron a que se aprobaran las prohibiciones de cuidados de afirmación de género en Georgia, Idaho y otros lugares.

“Las redes y las presiones sociales que se ejercen sobre nuestra juventud, y creo que eso podría influir un poco en esto”, dijo el senador republicano de Idaho Doug Ricks durante un debate en la cámara estatal a principios de este año. “Hay buenos argumentos que los validan y otros que los invalidan”.

Si bien las prohibiciones de la mayoría de los estados sobre la atención de afirmación de género intentaron crear excepciones para las personas que nacen intersexuales, aún podrían dificultar que las personas intersexuales reciban atención médica, dijo Erika Lorshbough, directora ejecutiva de InterACT, un grupo de defensa que trabaja para promover los derechos de los niños nacidos con rasgos intersexuales.

“Los médicos y otros profesionales de la Salud que tratan a personas intersexuales pueden estar confundidos por las leyes o no estar seguros de su posible responsabilidad, especialmente si un paciente intersexual también se identifica como LGBTQ+”, dijo Lorshbough.

La mayoría de los grupos de defensa estiman que el 1,7% de las personas nacen intersexuales, el equivalente a unos 5,6 millones de habitantes en los Estados Unidos. Esa estimación se basa en una revisión publicada en el American Journal of Human Biology que analizó cuatro décadas de literatura médica desde 1955 hasta 1998. La estimación incluye a personas con cromosomas ligados al sexo extra o faltantes, y aquellos nacidos con otras variaciones físicas que no encajan en las categorías de masculino o femenino.

Las personas intersexuales nacen con al menos una de aproximadamente 40 variaciones naturales relacionadas con sus genitales, órganos reproductivos internos, patrones cromosómicos u hormonas.

No todas las personas intersexuales son identificadas al nacer, y aquellas que sí lo son aún pueden figurar como masculino o femenino en su certificado de nacimiento. Esto se debe a que sólo alrededor de 16 estados actualmente permiten una designación de marcador de género que no sean las binarias en los certificados de nacimiento, y no todos los hospitales tienen políticas de afirmación de la intersexualidad.

En el informe de la agencia de noticias AP se explica que algunas características intersexuales pueden no ser evidentes hasta la pubertad o más tarde; de hecho, a veces una persona no sabe que es intersexual hasta que busca tratamiento para la infertilidad o se somete a otros procedimientos médicos no relacionados.

Otros sólo podrían averiguarlo si encuentran registros médicos de su infancia, porque muchos bebés y niños intersexuales son sometidos a cirugías y tratamientos sin su consentimiento para que sus cuerpos se ajusten a las categorías de masculino o femenino, según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP) que, desde 2018, se opone a las cirugías genitales médicamente innecesarias realizadas en niños intersexuales.

“Algunas personas nunca saben que son intersexuales si tienen lo que consideramos una variación más leve”, dijo Lorshbough. “Y hay muchas personas con variaciones en las características sexuales que no se identifican como intersexuales, y estos problemas las afectan por igual. Se trata de consentimiento y autonomía”.

Los hospitales no están obligados a realizar un seguimiento de la información sobre cuántos bebés nacen con características intersexuales, y nunca hubo una encuesta nacional sobre el estado intersexual realizada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud u otra agencia gubernamental que normalmente recopila datos demográficos, afirmó Lorshbough. Eso significa que no hay suficientes datos para calcular un número de población intersexual definitivo.

En cuanto a la comunidad LGBT+, hay más de 13 millones de personas lesbianas, gays, bisexuales o transgéneros mayores de 13 años, incluidos unos 300.000 jóvenes y 1,3 millones de adultos que se identifican como transgénero, según el Instituto Williams. Casi la mitad de ellos viven en estados sin protección legal contra la discriminación en el trabajo, la escuela, la vivienda, los alojamientos públicos y el crédito.

Dos encuestas de la fundación KFF y del Washington Post muestran que hay casi 2 millones de personas en todo el país que se identifican como transgénero o trans, lo que representa menos del 1% de todos los adultos. La encuesta reveló que la mayoría de los adultos trans tienen menos de 35 años y la gran mayoría, casi 8 de cada 10, dicen que la transición los hizo más satisfechos con su vida. Dos tercios de los adultos trans dicen que se dieron cuenta de que lo eran en la infancia, y alrededor de un tercio dijo que comenzaron a entenderlo cuando tenían 10 años o menos.

El Censo Nacional no agregó preguntas sobre orientación sexual e identidad de género hasta 2021, aunque comenzó a recopilar datos sobre hogares encabezados por parejas del mismo sexo en 2010. La Encuesta de Pulso de Hogares del Censo de 2021 encontró que el 0,6% de los adultos que respondieron se describieron a sí mismos como transgénero y el 1,7% se describieron a sí mismos como ni hombre, ni mujer ni trans.

La misma encuesta del censo encontró que el 4,4% de los adultos encuestados se consideraban bisexuales, el 3,3% dijeron que eran homosexuales o lesbianas y el 88,3% dijeron que eran heterosexuales. Alrededor del 2% dijo que eran “algo más” o que no sabían.

Los esfuerzos para cuantificar la cantidad de personas LGBTQ+, incluidas las personas intersexuales, en los Estados Unidos fueron escasos hasta las últimas décadas, y el estigma probablemente impidió que algunos revelaran sus identidades. Hay cierta superposición entre los grupos; las personas intersexuales se incluyen en el signo más del acrónimo LGBTQ+, y algunas personas intersexuales también se identifican como gay, lesbiana, bisexual, transgénero o queer.

A partir de sus estudios demográficos de 2017 y 2022, el Instituto Williams notó un ligero aumento en la cantidad de jóvenes que se identificaron como transgénero, pero la directora Mallory dijo que investigaciones adicionales seguramente brindarán una imagen más precisa.

Y agregó que “este tipo de recopilación de datos sobre el estado transgénero es muy nuevo para los jóvenes”, y parte del aumento podría deberse a que más estados preguntan sobre el estado transgénero durante las encuestas a estudiantes de secundaria.

Y agregó Mallory que “parte de eso es probablemente porque los jóvenes se sienten más cómodos identificándose como trans”.