Los inesperados y sugestivos mensajes que compartieron las ex parejas de Nicki Nicole durante su separación de Peso Pluma

En las últimas horas, el mundo del espectáculo recibió una noticia inesperada: la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma ha llegado a su fin. Después de varios meses juntos, decidieron hacer pública su relación, pero en medio del entusiasmo sentimental, el vínculo se quebró cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes del músico con otra mujer que no era su novia argentina.

El video fue capturado después del Super Bowl, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde se vio a Peso Pluma en un casino, muy cariñoso con una joven. Las especulaciones no tardaron en surgir, y fue Nicki quien puso fin al misterio al romper el silencio y confirmar su separación del mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, declaró la cantante, dando por finalizado el romance que habían oficializado en octubre de 2023.

Aunque el artista mexicano aún no comentó sobre el tema, otra parte implicada en este escándalo que habló públicamente es la joven que aparece en el video con Peso Pluma en un casino de Las Vegas, Sonia Sahar. Ella se describe a sí misma en su perfil de Instagram como "investigador privado".

Minutos después de volverse famosa, Sahar publicó una historia en su cuenta, que cuenta con más de 20 mil seguidores. Con palabras en inglés, la influencer expresó: "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia".

Historia de la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole

Y cuando parecía que no habría más comentarios, los seguidores de la artista notaron que justo después de que la cantante argentina confirmara su separación con Peso Pluma, dos de sus ex parejas lanzaron mensajes sugestivos, lo que provocó especulaciones entre los usuarios.

A través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), fue donde inicialmente el trapero Khea, quien fue pareja de Nicki Nicole, compartió el lanzamiento de "Hola Perdida", en el que participará en colaboración con el clásico tema de Luckra. A pesar de que esta colaboración simplemente es una acción entre ambos artistas, muchos seguidores creyeron que podría ser una indirecta dirigida a la cantante rosarina, debido a ciertas líneas de la canción.

Tweet de Khea

El estribillo de la canción dice: "Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví, para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida". Sin embargo, estas interpretaciones son solo especulaciones de las redes sociales y no existe confirmación de que Khea esté dirigiéndose directamente a Nicki.

Es relevante señalar que Khea no fue el único ex de Nicki Nicole que decidió expresarse en esa red social durante la separación entre Peso Pluma y Nicki. Trueno, quien fue su última pareja antes de que Nicole comenzara a salir con el mexicano, también dejó un mensaje en X que captó la atención de los usuarios: “Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”, publicó, en un juego de palabras similar al que la cantante utilizó en el comunicado anunciando el fin de su relación.

Tweet de Trueno