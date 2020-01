Los inicios de Bob Dylan llegarán al cine y quien lo interpretará ya está elegido

Parece que ningún músico emblemático quiere quedarse afuera del juego de las series y las películas biográficas. Después del éxito de películas como Bohemian Rhapsody y Rocketman, que contaban las historias de Queen y Elton John respectivamente, aparece en el horizonte una biopic sobre Bob Dylan, que se enfocará en su consagración como músico folk, y contará su transformación en rockero, que le valió críticas de parte de colegas y fanáticos en su momento.

Y el anuncio de la película viene acompañado de que el actor encargado de interpretar al joven Dylan ya está elegido. Se trata de Timothée Chalamet, uno de los nombres en pleno ascenso dentro de Hollywood, y una de las estrellas jóvenes más cotizadas del momento. El protagonista de Llámame por tu nombre, que viene de integrar el elenco de la nueva adaptación de Mujercitas y la película de Netflix El rey, sigue sumando proyectos atractivos a su currículum, ya que en su futuro también está el rol protagónico en la adaptación de la clásica novela de ciencia ficción Duna.

El filme biográfico aún no tiene título, aunque los medios especializados, como el portal Deadline, que publicó originalmente la noticia, se refieren a ella con el nombre provisional Going electric, en referencia a ese cambio sonoro dado por Dylan a mediados de la década de 1960, un movimiento clave en el devenir de su carrera, aunque le significó que le gritaran "Judas" en algunos de los shows de la primera gira que hizo en ese formato, presentando el disco Bringing it all back home.

La película estará dirigida por James Mangold, que tiene como películas más recientes Ford versus Ferrari y Logan, el cierre de la saga del superhéroe Wolverine. Mangold tiene experiencia en contar biografías musicales, ya que fue el director de Johnny y June: pasión y locura, que contó el romance entre Johnny Cash y June Carter, protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon.

No es la única película que contará la vida de un importante músico estadounidense en los próximos tiempos. Hace algunos meses se anunció un proyecto para contar los inicios de Elvis, que tiene a Austin Butler como encargado de interpretar al Rey del rock, a Tom Hanks como su célebre mánager el coronel Tom Parker, y a Baz Luhrmann (Moulin Rouge) como director.