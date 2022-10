Los jefes de gobierno de España y Portugal manifestaron su apoyo a Lula en el balotaje

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo público su apoyo al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para la segunda vuelta electoral que se disputará el domingo próximo.

"El próximo 30 de octubre Brasil elige su futuro y quiero enviar todo mi apoyo al candidato Luiz Inácio Lula da Silva en esta elección decisiva para el porvenir de una tierra unida a España", manifestó Sánchez en un video publicado en su cuenta de Twitter y compartido por Lula, quien agradeció el respaldo.

Sánchez se sumó así a la lista de mensajes de respaldos al candidato del PT que inauguró el miércoles el primer ministro de Portugal, António Costa.

Costa, que se identificó como secretario general del Partido Socialista (PS) portugués, publicó en Twitter: "Brasil y el mundo necesitan a Lula da Silva. Lula, cuenta conmigo".

"Tu triunfo querido amigo será el de los progresistas de todo el mundo, también de los que desde España esperamos tu victoria, un abrazo muy grande desde Madrid", escribió por su parte Sánchez.

Lula, por su parte, tuiteó: "Gracias mi amigo Pedro Sánchez. El mundo necesita un Brasil soberano, con diálogo con el mundo, que genere empleos y no niegue la ciencia. ¡Un gran abrazo!".

El jefe del gobierno español destacó que “Brasil es la mayor economía de Iberoamérica y su voz es imprescindible ante los grandes desafíos globales que nos unen”.

Abogó por “una voz de apertura al mundo y no de desconfianza, de ilusión y no de miedo, de compromiso con la igualdad y no de aceptación de esa desigualdad", agregó Sánchez.

"Frente a quienes predican el odio y el negacionismo climático, frente a quienes quieren un Brasil aislado y encerrado en sí mismo es el momento de abrir la puerta a la esperanza. Brasil merece ese horizonte de progreso. Brasil merece a Lula", expresó el mandatario español.

A partir de noviembre, el jefe del gobierno español pasará a presidir también la Internacional Socialista, cuando se celebre la cumbre de esta organización en Madrid.

En noviembre del año pasado Lula realizó una gira por distintos países europeos en los mantuvo contactos y participó en un acto organizado por esa colectividad política.