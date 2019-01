Los mensajes de apoyo para Rodrigo Mora

La noticia del alejamiento del fútbol de Rodrigo Mora sacudió el ambiente deportivo del Río de la Plata este domingo a la noche, cuando el delantero de River Plate argentino comunicó su decisión.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol", publicó el jugador de 31 años en su estado de WhatsApp.

Cuando sos grande dentro y fuera de la cancha. #GraciasMora pic.twitter.com/C7NbbTBEgJ — River Plate (@CARPoficial) January 7, 2019

Inmediatamente, compañeros y excompañeros, además de otros futbolistas, reaccionaron en las redes sociales y publicaron mensajes de apoyo para el uruguayo, quienes demostraron el cariño que tienen por él.

"Gracias a vos, por enseñarme a luchar contra todo, sos un grande y la vida te va a dar revancha!!", expresó Gonzalo “Pity” Martínez, figura del equipo millonario en el 2018.

Rafael Santos Borré también le escribió al riverense: "No tengo palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste y más en los momentos difíciles".

Otro que le dejó un mensaje muy emotivo fue Augusto Batalla. "De las mejores personas que conocí en el fútbol!", escribió el arquero. Además, le agradeció “por estar, siempre, cuando más lo necesité”. “Nunca borres la sonrisa, la vida te traerá más felicidad”.

Te vamos a extrañar amigo, sos enorme🙏🏼⚽️🔝💪🏼 pic.twitter.com/RIDTyx1Txt — Rafael Borré (@RafaelBorre_) January 7, 2019

El ecuatoriano Juan Cazares le pidió que aún no se retire. “No te podés retirar nunca, hermano. Tienes que salir de esa, de seguro lo superas. Por favor, no hagas eso. No hagas eso, hermano”, dijo el jugador que estuvo con Mora en sus primeros meses en River y que hoy juega en Atlético Mineiro.

Carlos Andrés “Pato” Sánchez también le dejó un emocionante mensaje. “Es una pena que tenga que ser así, pero agradezco a la vida y al fútbol por cruzarnos en el camino y por haber vivido momentos importantes que quedarán marcados por siempre. Sos un ejemplo de que nunca se deben bajar los brazos!! Sos grande Rodri!!”.

Otros excompañeros de River también lo alentaron. “Siempre te voy a estar agradecido porque fuiste uno de los que me integró al grupo el primer día”, escribió Sebastián Driussi.

En tanto, Matías Kranevitter expresó: "Qué locura, amigo, qué fuerte sos".

El colombiano Teófilo Gutiérrez, quien fue compañero de ataque en el millonario y hoy está en Junior de Barranquilla, indicó: "Qué placer haber jugado contigo".

Mientras que Leonel Vangioni, hoy en Monterrey de México, manifestó: "No te vas como merecías, pero cumpliste tus sueños y eso no se borra más".

Emiliano Albín, por su parte, lo recordó en un clásico Boca-River.