Los millones de inversión privada que ilusionan al gobierno y las señales de Google

En el Poder Ejecutivo hay cierto aire de optimismo y expectativa de que en los próximos meses se puedan confirmar una serie de inversiones privadas en el país. El gobierno ya tiene un punto de partida con proyectos por unos de US$ 1.500 millones que se presentaron en los últimos meses ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para acceder a los beneficios impositivos que otorga esa norma. Si bien esto es un trámite y no asegura que todas esas iniciativas se materialicen, la expectativa es que el grueso se termine ejecutando en el correr de los próximos meses.

“Son proyectos quizás chicos, de US$ 5 millones o US$ 10 millones, pero es inversión genuina de empresas que ya están instaladas en el país. Eso lo vemos como una señal alentadora”, dijo a El Observador una fuente del gabinete ministerial. Dentro de ese paquete hay algunas de mayor porte, como la nueva planta que Cementos Artigas instalará en Minas con una inversión de unos US$ 40 millones. Leé también El dólar tuvo su mayor suba mensual desde mayo y el riesgo país avanzó casi 20% en la última semana El secretario de la Presidencia Álvaro Delgado se mostró confiado en una “aceleración del despegue” de la actividad económica y dijo que el manejo de la pandemia dejó un “activo intangible” y mejoró el posicionamiento del país para captar inversión extranjera. “Ustedes no saben la cantidad de gente que está llamando o está viniendo por posibles inversiones a Uruguay. En los próximos días vamos a tener una serie de novedades en ese sentido”, dijo en entrevista con Informativo Carve este jueves. Según supo El Observador, una de las “buenas” noticias que está esperando el gobierno de Luis Lacalle Pou es el desembarco inminente del gigante tecnológico Google para instalar un centro de datos en la zona franca del Parque de las Ciencias en Canelones, una iniciativa que se viene gestando desde la anterior gestión de gobierno. “La negociación está encaminada, pero son ellos ( por Google) los que están manejando los tiempos”, explicó la fuente. La empresa tiene señado un terreno pero todavía no hizo efectiva su compra. Sin embargo, ha estado desplegando fibra óptica en la zona en los últimos meses, lo que es interpretado por las autoridades del Ejecutivo de que la confirmación “está más cerca”. Leé también La pérdida de salario real de los trabajadores uruguayos se agudizó en enero Otros sondeos que hubo en el mismo sector fue con otro peso pesado: Amazon. De todas formas, la fuente precisó que esto “todavía está verde” y está lejos de equipararse a la situación de Google. El despliegue de inversiones para la tecnología 5G tanto por parte de Antel como de los operadores privados (Claro y Movistar) es otro motores de la inversión tecnológica que espera a corto plazo. Planta de biocombustible Dentro de las iniciativas privadas y del exterior que están avanzadas para desembarcar en Uruguay, hay “una inversión de porte” europea para la producción de biocombustibles de última generación, reveló la fuente. En este caso se trata biodiésel sintético en base a aceites vegetales. Las nuevas normas en la Unión Europea para el cuidado del medioambiente están acelerando las inversiones en este tipo de tecnología y Uruguay y la región aparecen como una destino atractivo. El biodiésel es el biocombustible que mayor consumo en Europa. De hecho, en Paraguay ya hay iniciativas en marcha para inversores en este tipo de tecnología y el sector logístico-portuario uruguayo es otro de lo que puede sacar rédito a estas iniciativa. Ese tema formó parte del encuentro que mantuvo Lacalle Pou con su par paraguayo Mario Abdo en su visita a Punta del Este hace un par de semanas. La idea es que Uruguay pueda ser definitivamente la “puerta de salida” para la carga paraguaya.