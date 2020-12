Los ocurrentes árboles de Navidad en este año pandémico

Por eso, no es casualidad que diversas personas alrededor del mundo decidan pasar la Navidad y despedir este año dentro de una semana con una decoración acorde.

Desde chirimbolos con forma de SARS Co-V, Papa Noeles y angelitos de tapabocas y referencias varias a computadoras y papel higiénico, estos son algunos de los diseños navideños que se aggiornaron a la realidad pandémica y que Twitter recopiló:

My mom has been making wooden ornaments this season, and selling them locally in #MapleRidge.

Many have been “1st Christmas,” pet tributes and the classic name ornament.



I present to you the top selling design for 2020z pic.twitter.com/9oFqBCpNhE