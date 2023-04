Los planes de expansión de Decathlon en Uruguay: ¿dónde estarán los nuevos locales?

En octubre Decathlon abrirá las puertas de su local en Punta Carretas. La tienda que le demandará más de US$3 millones de inversión será la primera de la firma en Montevideo y contará con algunas particularidades. En diálogo con Café & Negocios la gerenta comercial de la firma, Magela Méndez, confirmó que el local de 1.600 m2 será novedoso ya que utilizará, por ejemplo, vidrieras y madera, materiales que habitualmente no están presentes en sus locales; además tendrá doble entrada, una por el shopping y otra directa desde la calle.

Pero esta primera tienda de Decathlon en Montevideo no es la única cruz que la compañía marca tiene dibujada en el mapa del Uruguay. “Pensamos abrir cinco nuevos locales en el corto plazo”, adelantó Méndez. Otro de los que ya está confirmado es el que abrirá dentro del retail park en Distrito 52, según adelantó a El Observador Omar Daneri, CEO de Car One.

Los otros tres locales no tienen lugar geográfico determinado, pero sí se definió que uno tendrá lugar en la capital y los otros dos en el interior del país. Consultada a propósito, Méndez subrayó que pretenden cubrir distintos tipos de público por lo que la segunda tienda en la capital no será cercana a Punta Carretas Shopping. Aún no deciden cuáles serán los departamentos del interior que recibirán a la marca de aquí a 2026.

Según amplió Méndez en conversación con Café & Negocios la empresa plantea hacer una inversión total de US$ 18 millones.

Desde Car One a todo el país

La tienda deportiva francesa Decathlon inició sus operaciones en Uruguay en noviembre de 2021 con la apertura de su primer local ubicado en el centro comercial Car One en Canelones. El local que empezó con 1.600 m2 hoy cuenta con más de 3.000 m2.

En abril esta tienda de Decathlon fue la de mayor venta de toda América Latina (opera también en Colombia, Chile y Brasil).