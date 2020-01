Conocé el pronóstico de los primeros 11 días del año

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un pronóstico del tiempo que se extiende del 2 de enero al 11.

Temperaturas

Al norte del río Negro, este viernes se esperan mínimas de entre 16° C y 17 °C, y máximas entre 28°C y 29 °C. El miércoles habrá un aumento gradual y se alcanzarán máximas de hasta 35 °C. Para el jueves 9, en tanto, se esperan mínimas entre 21°C y 23 °C, y máximas entre 30°C y 32 °C, que se extenderán hasta el sábado 11 de enero.

Al sur del río Negro, para este viernes se prevén temperaturas mínimas entre 14°C y 16 °C, y máximas entre 25°C y 26 °C. Para el miércoles 8 de enero se espera un aumento de temperaturas, de entre 17° C y 19 °C como mínimas y 32° C y 34 °C como máximas, con excepción del martes 7, cuando las mínimas serán de entre 14° C y 16 °C. El jueves 9 habrá mínimas entre 19° C y 21 °C, y máximas entre 29 y 31 °C, que se mantendrán hasta el sábado 11 de enero.

Lluvias

Para este viernes 3 de enero se esperan lluvias escasas y aisladas al este del país. A partir del sábado 4 hasta el domingo 5 de enero no se prevén lluvias. Se esperan lluvias entre el lunes 6 y el sábado 11 de enero, con excepción del martes 7. El lunes 6 serán escasas en todo el país. El miércoles 8 se prevé que las lluvias se registren en el norte del río Negro, y se extenderán a todo el país entre el jueves 9 y el sábado 11 de enero, con acumulados de entre 40 y 80 mm al norte del rio Negro, y entre 20 y 40 mm al sur.

Vientos

Del jueves 2 al domingo 5 de enero habrá vientos del este entre 10 y 30 km/h. El lunes 6 se prevé una rotación del viento al suroeste, con intensidades entre 20 y 30 km/h, detalla el pronóstico de Inumet. Se prevé que amaine el martes 7. Entre el miércoles 8 y el viernes 10 de enero predominarán vientos del norte, con intensidades entre 10 y 30 km/h.

En la región costera, el viernes 10 se esperan vientos del sureste de igual intensidad. Durante el sábado 11 de enero los vientos se intensificarán y se afirmarán del sureste en todo el país.