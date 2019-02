Los secretos de la matriz de la selección sub 20

Ese hombre que parece imperturbable. Que no discute ni le grita a sus dirigidos. Que no se sale jamás de la línea. Conserva y transmite la misma imagen en la victoria que en la derrota. Cuando su equipo convierte un gol todo queda resumido a un abrazo con sus colaboradores. Jamás una palabra fuera de lugar.

Ese hombre lleva 12 años en las selecciones de Uruguay. ¿Dirigiendo? Sí. Pero su tarea va más allá de eso. Formando. Pensando primero en la persona y luego en el que, por ahí, se puede llegar a convertir en un futbolista que cristalice su sueño de defender a la selección mayor o simplemente se transforme en un jugador de Primera división.

No es sencillo trabajar con jóvenes que aspiran a cumplir su sueño y que deben convivir con las mieles del éxito, empresarios que les endulzan los oídos, y un entorno que habitualmente le da la razón.

Fabián Coito llegó a las selecciones en 2007. Pasó por todas las categorías (sub 15, sub 17 y sub 20). Clasificó a todos los mundiales. Se consagró campeón de un Sudamericano juvenil, después de 36 años, en 2017, y la semilla que plantó germinó en la selección de Óscar W. Tabárez.

¿Cuál es el secreto del éxito de éste hombre? No hay una sola razón. No pasa solo por un tema deportivo. Hay un montón de ingredientes que hacen a la historia y que el propio Coito resumió en una charla con Referí.

“Creo que hay un poco de trabajo de madurez y coherencia. Madurez porque hay un equilibrio entre el desarrollo del proyecto, lo que es la forma de trabajar, la intención y los logros que se traducen en los resultados. Y coherencia, bastante de coherencia, porque esto está alineado a la idea madre (el proyecto de Tabárez presentado en 2006 y renovado en 2014), y además la acción, porque los resultados no han distorsionado. Los resultados, en éxitos o derrotas, no distorsionaron la acción de trabajo y se mantiene fiel”, comenzó diciendo el entrenador.

El secreto del éxito

Coito cree en una forma de trabajar, de preparar a los jóvenes. Tiene claro que trata con chicos de edades en las que conviven con vaivenes emocionales.

El concepto que tienen en las selecciones nacionales de Uruguay es: primero la persona, después el jugador.

De un tiempo a esta parte, la formación de los chicos incluye el fair play deportivo. En ese sentido Uruguay cambió radicalmente su imagen en los últimos años.

“Fundamentalmente creo que estamos en una categoría juvenil y no podemos perder de vista la formación y la formación es un poco como un binomio entre la información y la educación, el mensaje que pasamos. La educación es un conjunto de ideas creadas por un docente entrenador que intentan crear cierta tendencia o accionar y el resultado deportivo no puede distorsionar eso que creemos. Y me parece que la formación de la persona y el futbolista deben ir de la mano, también ese estilo de superación personal que debe haber es imprescindible, sobre todo en la competencia, pero no que se aleje de la idea de formar la persona y que el estilo de juego y la forma de jugar vaya alineado con ese crecimiento en el que no por lograr resultados podamos apelar a cualquier cosa”, explicó el DT.

El entrenador reafirma el concepto agregando: “La idea final es formar y ganar partidos de fútbol en un torneo, pero el ganar no puede distorsionar todo lo que les hablé anteriormente y todos los rasgos del proyecto”.

Los que suman

Coito reveló a Referí que mantuvo una charla con los jugadores sobre la visibilidad que empezaron a adquirir de la mano de los resultados deportivos. Todos esos detalles no solo se hablan sino que se trabajan con el grupo de profesionales que está al servicio de la selección como los psicólogos Axel Ocampo y Hugo Pereira.

“El otro día estuvimos hablando de cuando estás en la selección, los chiquilines tienen más popularidad y la gente opina de la gestión y opina de lo que ven. Acá hay un jugador imprescindible y no lo nombran porque no lo ven, pero es imprescindible en el día a día, y la gente ni sabe si está”, comenzó diciendo el conductor celeste y se explayó luego con su nombre: “Mathías Laborda. Lo que pasa es que coincide en una posición con jugadores de gran nivel, pero Mathías era seguro que venía al Sudamericano porque conozco los torneos, sé qué personas tenemos que ir seleccionado y aparte es un buen futbolista”.

Los anónimos

Las caras más visibles, los que aparecen al lado de Coito en los torneos, habitualmente son Gustavo Ferreira, Carlos Nicola (entrenador de goleros) y Sebastián Urrutia (preparador físico).

Pero dentro del cuerpo técnico hay otros colaboradores. Los anónimos. Aquellos a los que se les ve poco la cara pero tienen la misma importancia de todos porque suman al colectivo desde el lugar que les corresponde.

El entrenador de la sub 20 reveló a modo de ejemplo que su asistente Pablo Alonso le eleva la moral tras algún golpe duro, cumpliendo su simple tarea de preparar el siguiente partido.

“Pablo es el entrenador de análisis. La verdad hay momentos donde de repente luego de un resultado deportivo negativo o mal momento inicia inmediatamente el trabajo, la preparación de lo que viene cuando a veces estamos medio golpeados y genera una confianza y un estimulo. Interpreta muy bien, participa en cancha y da un producto terminado de alta calidad, y como es docente tiene mucha llegada con los chiquilines. Manda los compactos a los chiquilines (utilizando redes sociales y a través de lo celulares). Todo este tiempo ha hecho que ni siquiera se nos ocurra mirar lo que les manda. Confiamos plenamente en él”.

Otros que ejercen su rol son los psicólogos. Hasta la sede del Sudamericano, en Chile, viajó junto a la delegación uno de los profesionales.

“No es exclusivo de la sub 20. Trabaja con todas las selecciones juveniles. Ocampo vino con nosotros. No generamos un espacio para charlas, sino que permanentemente está cerca de ellos, comparte con ellos. Genera instancias grupales, observa ciertas cosas desde un ojo técnico, en algunas conductas, actitudes grupales”, dijo Coito.

Convivir con el error

En el inicio de esta semana, el técnico de los juveniles uruguayos lanzó en una entrevista que le realizaron para la web de Conmebol una frase que dejó margen para la reflexión. “Yo creo que estamos en una etapa cada vez menos formativa y más profesional de una edad juvenil temprana. Parece que los chiquilines no tienen derecho a equivocarse, cuando el error es parte del aprendizaje”, opinó Coito.

Referí profundizó en el tema en esta charla con el entrenador, quien explicó: “No es fácil convivir con el error, tolerarlo. Les decía que a veces equivocamos la formación de los chicos cuando les decimos que está todo bien, que se equivoca el juez, el profe en el liceo, el técnico que no te pone, por el hecho de trasmitirles afecto, y está mal, está mal. Entonces algunos piensa: 'No, pero si le decimos que está mal se pone mal'. Claro que se tiene que poner mal, que interprete que hace cosas equivocado. El error es aprendizaje, forma parte de eso. Otra cosa es un error de juego, que pueda comprometer un resultado, y que se menosprecie la persona, que es lo que la gente hace y eso está mal. No tiene nada que ver un error de juego con el valor de la persona. Entonces es bueno saber que nos equivocamos. Cuando le decimos que está todo bien lo inducimos a un descanso, a relajarse El aprendizaje es de toda la vida. Como dice el dicho: el fracaso se siembra en pleno éxito”.

El futuro de Fabián Coito

La selección Sub 20 de Uruguay está a un paso de clasificar al Mundial de Polonia, y por curioso que resulte, puede perder a su entrenador.

La permanencia de Coito al frente de la sub 20 de Uruguay es una incógnita. Su contrato se renueva automáticamente clasificando al Mundial de Polonia, pero en su contrato existe una cláusula para salir.

El técnico reveló a Referí: “El futuro lo voy a resolver cuando vuelva. La verdad que hay federaciones y hasta equipos que me expresado su intención, y han hablado de contar conmigo, pero hasta terminado el torneo no voy a hablar nada. Se cayeron los equipos, pero las federaciones me dijeron retomamos (cuando termine el sub 20). Ha sido excelente porque no me han escrito, no me han llamado a lo largo del torneo. Así que hasta el final del torneo no voy a hablar de otras cosas que no sean de fútbol”.

Consultado sobre si el contrato que tiene con la AUF se renueva automáticamente clasificando al Mundial Sub 20 de Polonia, el técnico respondió: “El vinculo se renueva pero hay cláusula de rescisión. El tema es el desafío, la propuesta, el futuro. Es verdad, el Mundial es un desafío pero no tengo nada definido, lo voy a resolver cuando vuelva".

El técnico de la selección mayor, Oscar Tabárez, dijo que mantuvo una charla con Coito al respecto. “Me ha informado de todo lo que había que informar pero en nada vamos a influir. Lo único que tenemos, que es obvio, es el deseo de que continúe. Es una persona muy importante sobre todo en la sub 20 porque cuando se instaló ahí consiguió cosas importantes. Como el proyecto de selecciones necesita de entrenadores que lo lleven adelante, es un deseo, pero para nada tomamos partido y no generamos ninguna presión”, expresó en el programa Todo Pasa de Océano FM.

El técnico de Uruguay agregó: “No es una situación inédita, hubo entrenadores que estuvieron como Diego Aguirre, Juan Verzeri y tomaron otro rumbo para el fútbol de clubes, es una cosa común, muy válida y respetable porque tiene que ver con nuevos desafíos y progresos personales en muchos aspectos”.

La generación 2019 despierta interés en el mundo

Como nunca en lo que va de los procesos de selecciones juveniles el plantel de Uruguay que forma parte del Sudamericano sub 20 de Chile está conformado por mayoría de jugadores que militan en el exterior.

El hecho es que, la actuación de varios de los jóvenes que juegan en equipos del medio comenzó a despertar interés en el mercado internacional.

En ese sentido, el capitán Bruno Méndez seguirá su carrera en Brasil y el volante Nicolás Acevedo, Sebastián Cáceres y Mathías Laborda están siendo seguidos por los ojeadores de equipos que están interesados en su concurso.

Al volante Nicolás Acevedo se lo asocia con la Fiorentina de Italia en una operación que se concretaría en el mes de junio, según reflejó el sitió tuttomercato de Italia.

El diario inglés The Sun informó que Barcelona de España se mostró interesado en fichar al defensa uruguayo de Liverpool, Sebastián Cáceres. No es el único que mostró interés en el chico, también surgió Arsenal como posible competidor.

Barcelona no es nuevo en esta historia de poner interés en centrales uruguayos. De la generación Sub 20 anterior compraron a Santiago Bueno y el año pasado sorprendieron adquiriendo a Ronald Araújo al cual no le permitieron concurrir a este Sudamericano.

El delantero Juan Manuel Boselli fue negociado escasos días antes de iniciarse el Sudamericano. El jugador se enroló en Girona.

Mundo Deportivo de España reveló que consultó a dirigentes de Barcelona sobre un supuesto interés por el defensa Laborda y respondieron que le estuvieron haciendo un seguimiento.

El diario deportivo informó que “Ramon Planes, adjunto al secretario técnico del Barça Eric Abidal, ha pasado recientemente un par de semanas en Sudámerica realizando un seguimiento a varias de las perlas del fútbol sudamericano. Planes, que estuvo acompañado de André Cury, estuvo espiando a Laborda”.

Participaciones internacionales de Uruguay con Coito como DT en juveniles

Sudamericano sub 15 2007 Vicecampeón

Sudamericano sub 15 2009 Cuarto

Sudamericano sub 17 2011 Vicecampeón

Mundial sub 17 2011 Vicecampeón

Sudamericano sub 17 2013 Cuarto

Mundial sub 17 2013 Octavo

Sudamericano sub 20 2015 Tercero

Mundial sub 20 2015 Duodécimo

Sudamericano sub 20 2017 Campeón

Mundial sub 20 2017 Cuarto

Panamericano 2018 Vicecampeón

(Bajo la conducción de Fabián Coito todas las selecciones juveniles de Uruguay clasificaron a los mundiales)

Partidos dirigidos por Fabián Coito en Uruguay

En sub-15: 36 (PG: 23, PE: 2 y PP: 11)

En sub-17: 98 (PG: 47, PE: 23 y PP: 28)

En sub-18: 6 (PG: 3, PE: 2 y PP: 1)

En sub-20: 113 (PG: 53, PE: 27 y PP: 33)

Panamericana: 5 (PG: 4, PE: 0 y PP: 1)

Mayor: 1 (PG: 1, PE: 0, PP: 0)

TOTAL: 259 (PG: 131, PE: 54, PP: 74)

Aclaración: Para la elaboración de estas estadísticas publicadas por la AUF tomaron en cuenta los partidos internacionales contra selecciones y contra clubes del exterior. (Computado hasta 1-2 con Argentina en la fase final del jueves 7 de febrero)

Jugadores que llegaron a la selección mayor

Sub 15 2007: ninguno

Sub 15 2009: Emiliano Velázquez, Gastón Silva

Sub 17 2011: ninguno

Sub 17 2013: ninguno

Sub 20 2015: Gastón Guruceaga, Mauricio Lemos, Erick Cabaco, Mathías Suárez, Nahitan Nández, Gastón Pereiro

Sub 20 2017: Marcelo Saracchi, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde