Los socios de Peñarol definen el futuro presidente en una jornada histórica

Luego de tres años y de mucha agua que ha corrido bajo el puente, los socios de Peñarol se aprestan a votar este sábado a quien será su nuevo presidente.

Al igual que sucedió en el acto eleccionario pasado, serán cinco los candidatos a ser el titular carbonero en el club más polarizado y politizado del país.

Mario Colla, Juan Pedro Damiani, Evaristo González, Ignacio Ruglio y Guillermo Varela, son los candidatos por los que los socios deberán elegir.

De ellos cinco, el único que fue candidato en las pasadas elecciones fue Ruglio, en tanto que Damiani –quien ya fue presidente en tres períodos distintos y consecutivos desde 2008 a 2017 inclusive– volverá luego de no haberse presentado en las últimas y de haber propuesto para el oficialismo a Jorge Barrera, quien finalmente sería electo.

Camilo Dos Santos

En 2017, la lista más votada por los socios fue la de Ignacio Ruglio, la 1891 con 2.890 votos, pero no fue electo presidente ya que Barrera sumó votos por distintas listas en ley de lemas.

A Barrera entonces lo acompañaron otras seis listas con Rodolfo Catino, Evaristo González, Sergio Perrone, Fernando Jacobo, Fernando Valls y Gervasio Gedanke.

También a Marcelo Areco, candidato a presidente en 2017 por el Movimiento 28 de Setiembre, lo acompañaron varias listas con Rafael Fernández, Walter Sobrero, Darío Pedretti y Panos Hodjaian.

Camilo dos Santos

Los otros dos candidatos de entonces, José Carlos Domínguez y Julio Trostchansky, fueron, al igual que Ruglio, con lista única.

En este 2020, Ruglio, Evaristo González, Colla y Varela, van con lista única, en tanto que a Juan Pedro Damiani, además de su lista, se le suman la 3 de Rodolfo Catino, la 5 de Sergio Perrone y la 1987 de Walter Sobrero.

Cómo serán las elecciones

Los lugares de votación debido a la pandemia mundial por coronavirus, en esta ocasión serán tres y no solo el Palacio Cr. Gastón Guelfi como es tradicional.

Los otros dos lugares serán el Antel Arena y el Estadio Campeón del Siglo.

Carlos Pazos

En este último, según confirmó el pasado miércoles el Esc. Ernesto Ubal, presidente de la Comisión Electoral a Referí, las mesas de votación serán al aire libre a pedido del Ministerio de Salud Pública.

En el Palacio Cr. Gastón Guelfi sufragarán los socios con mayor antigüedad que son los vitalicios.

En todo el Palacio habrá solamente ocho mesas de votación para que haya mucho espacio entre los propios asociados que concurran y se mantenga el distanciamiento social.

Martin Tocar

A su vez, tanto en el Antel Arena como en el Estadio Campeón del Siglo, se ubicarán 15 mesas de votación.

A diferencia de las elecciones anteriores, en vez de que haya 26 mesas, para que haya mayor fluidez a la hora de votar, se colocaron 38 y con eso se espera que prácticamente no haya colas.

Además, a pedido del MSP, se extendió el horario de votación. En un principio se iba a sufragar desde la hora 10 a las 20, y ahora se votará desde las 8.30 a las 20.30.

La cantidad de votantes será 22.923 (3.737 vitalicios), en tanto lo que ocurre históricamente es que vota aproximadamente el 10% del padrón social.

A diferencia de lo que ocurría normalmente en las elecciones que se llevaban a cabo solo en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y sin pandemia, el escrutinio de los tres lugares, serán brindados a través de los medios de comunicación oficiales aurinegros.

Diego Battiste

MARIO COLLA

Lema: “Unidos por Peñarol”

Lista: 555

Edad: 52

LOS 11 TITULARES

1) Mario Colla, 2) Jorge Da Silva, 3) Jorge Caponi, 4) Felipe Frascheri, 5) Lorena Martínez, 6) Daniel Rilo, 7) Juan Canessa, 8) Andrés Tuzman, 9) Alberto Spencer, 10) Elbio De Agrela y 11) Marcelo Fernández.

TRES PRIORIDADES PARA MARIO COLLA

En lo deportivo

Un acuerdo grande

Pablo Bengoechea llevó a cabo adelante un proyecto deportivo para ser el futuro director deportivo de Peñarol con Gabriel Cedrés como gerente deprotivo. Luego, habló con su amigo Jorge “Chumbo” Da Silva y le dijo que consiguiera un candidato a presidente. Así surgió el nombre de Mario Colla.

En lo económico

“Que se firmen los balances”

Colla dice que no es negociable, por ejemplo, la transparencia. “Queremos que se firmen los balances auditados en tiempo y forma en los primeros tres meses de cerrados”, dijo a Referí. Además, quiere que los futuros dirigentes firmen una declaración jurada de bienes al entrar y al terminar el proceso y que una persona los audite.

Mejorar la marca

“Está muy maltratada”

Con relación a la “marca Peñarol”, el candidato sostiene que “está muy maltratada”. Afirma que no hay camisetas oficiales para los niños que pretendan comprarlas, y que el club tiene un problema administrativo serio. “Es un gastador compulsivo”, explicó Colla a Referí. Desde ese punto de vista, su intención es mejorar mucho en ese aspecto.

Inés Guimaraens

JUAN PEDRO DAMIANI

Lema: “La Obra Fútbol”

Lista: 10

Edad; 62

LOS 11 TITULARES

1) Juan Pedro Damiani, 2) Gastón Tealdi, 3) Rodolfo Catino, 4) Pablo Amaro, 5) Eduardo Feibuscheurez, 6) Alessandra Mazurkiewicz, 7) Héctor Liberman, 8) Bruno Núñez, 9) Fernando Quarnetti, 10) Lucas Cataldi y 11) Concepción Picarelli.

TRES PRIORIDADES PARA JUAN PEDRO DAMIANI

En lo deportivo

Aguirre como técnico

Para presentarse nuevamente a las elecciones, Juan Pedro Damiani esperó a que primero Diego Aguirre le dijera que se haría cargo de la dirección técnica y del proyecto de juveniles. De allí en adelante, y ya en el próximo Campeonato Uruguayo 2021, Aguirre formará un nuevo equipo.

En lo económico

“La autosustentabilidad”

Damiani comentó en Referí que pretende “la sustentabilidad del club”, pero no priorizar la caja por encima de lo deportivo, como, según él, hizo la actual directiva el año pasado y por eso se perdió el tricampeonato uruguayo. Dijo que cuando se fue hace tres años, dejó un fideicomiso de US$ 6.500.000, más toda la venta de Rossi, y no entiende este presente.

La liga profesional

“Peñarol debe liderarla”

Una idea de Damiani de hace un buen tiempo, es “liderar lo que puede ser la Liga Profesional” del fútbol uruguayo, como sucede en Argentina, España y varios países, que no dependa exclusivamente de la AUF. “El fútbol profesional tiene otras urgencias y habría que mejorarlo sustancialmente”, indicó el candidato que va por su cuarta presidencia.

Diego Battiste

EVARISTO GONZÁLEZ

Lema: “Primero Peñarol”

Lista: 280921

Edad: 55

LOS 11 TITULARES

1) Evaristo González, 2) Carlos Scherschener, 3) Marcelo Areco, 4) Gustavo Guerra, 5) Juan Antonio Rodríguez, 6) Daniel Rama, 7) Mijael Lichtenstein, 8) Carlos Trujillo, 9) Pablo Arretche, 10) Horacio Rubino y 11) Néstor Da Costa.

TRES PRIORIDADES PARA EVARISTO GONZÁLEZ

En lo deportivo

Quiere a Aguirre

Si bien Diego Aguirre le dio el sí solo a Damiani, Evaristo González, en caso de ser electo presidente, lo llamará para tratar de contratarlo. También cree que Pablo Bengoechea trabajaría con cualquiera de estos candidatos que este sábado puedan ser electos como nuevo presidente carbonero.

En lo económico

“Estamos pésimo”

Los cuatro pilares económicos del club según él son los ingresos por televisión, los socios, el esponsoreo y la venta de jugadores al exterior, que indicó a Referí, mejoró muchísimo con esta directiva saliente de la cual él fue secretario general. El candidato pretende mejorar en esos cuatro aspectos en el futuro de la institución carbonera.

Otros proyectos

La Ciudad Deportiva

La intención de Evaristo González en caso de ser electo es proyectar la Ciudad Deportiva porque es “fundamental, debido a que por ahí es por donde pueden crecer más las juveniles”. En ese contexto, su idea es juntar en un mismo predio –al lado del Estadio Campeón del Siglo– a la Primera división junto al resto de las divisionales.

Diego Battiste

IGNACIO RUGLIO

Lema: “Unidos por el cambio”

Lista: 1891

Edad: 41

LOS 11 TITULARES

1) Ignacio Ruglio, 2) Eduardo Zaidensztat, 3) Álvaro Queijo, 4) Jorge Nirenberg, 5) Marcelo Erlich, 6) Mariza Sibrú, 7) Antonalla Tamiglia, 8) Mario Bonanata, 9) Luis Padrón, 10) María Eugenia Rivero y 11) Daniel Calgagno.

TRES PRIORIDADES PARA IGNACIO RUGLIO

En lo deportivo

Bengoechea y Cedrés

Al igual que Mario Colla, habló con Pablo Bengoechea para que fuera su director deportivo y con Gabriel Cedrés para que fuera su gerente deportivo. Los dos aceptaron, pero a diferencia de lo sucedido con Colla –que el proyecto fue de Bengoechea–, en este caso la iniciativa surgió del propio Ruglio.

En lo económico

“El club está pésimo”

Según comentó Ruglio a Referí, en lo económico el club “está pésimo” con deudas de US$ 7.000.000 solo en sueldos con los futbolistas, además de los premios por el bicampeonato uruguayo, deudas con contratistas, del Estadio Campeón del Siglo y de fideicomisos. “Eso es parte de lo que hay que empezar a cambiar cuanto antes”, explicó.

Cambios en juveniles

“Falta ADN del club”

El candidato sostuvo a Referí que “hay que darle mucho más Peñarol a las juveniles de Peñarol. Absolutamente falta más ADN, le falta muchísima gente vinculada al club”. Ruglio entiende que de esa forma, existe una pérdida real y permanente y por eso, “cada vez que un jugador sube al primer equipo, está 10 días y ya se quiere ir a algún club del exterior”.

Camilo dos Santos

GUILLERMO VARELA

Lema: “Volvamos a ser Peñarol”

Lista: 129

Edad: 52

LOS 11 TITULARES

1) Guillermo Varela, 2) Marcos Acle, 3) Fernando Vargas, 4) Mayte Álvarez, 5) Leonardo Mazurkiewicz, 6) Yael Erlich, 7) Daniel Aguirre, 8) Carlos Consonni, 9) Javier Martínez, 10) Sabrina Torterolo y 11) José Pedro Dregonetti.

TRES PRIORIDADES PARA GUILLERMO VARELA

En lo Deportivo

Un formato nuevo

“Creemos en el formato de una dirección deportiva fuerte, con una secretaría técnica en contacto directo con el plantel”, dijo Varela a Referí. Piensa en hacer valoraciones científicas basadas en tecnología con una nueva evaluación para los jugadores para sus contrataciones.

En lo económico

“Controlar el gasto”

El candidato de “Generación 129”, cree que hay que apuntar a controlar el gasto, “hacerlo de una manera mucho más lógic, razonable. Eso debería achicar mucho la brecha de los números rojos en Peñarol”. Tiene previsto abrir los fideicomisos para que cualquiera que quiera participar en los diferentes instrumentos de financiación que se propongan, lo pueda hacer.

La infraestructura

Es obligación mejorarla

Varela tiene como idea y obligación, mejorar la infraestructura de Peñarol. Sostiene que si bien el club mejoró en ese aspecto, todavía está “lejos de una infraestructura mínima y necesaria para el nivel que pretendemos en el club. Para el candidato, esta tiene que ser una de las prioridades del futuro de la institución.

TODOS LOS PRESIDENTES DE PEÑAROL EN SU HISTORIA

Frank Henderson (1891-1899)

Frank Hudson (1900-1906)

Roland Moor (1907-1909)

Percy Sedgfield (1910-1913)

Jorge Clulow (1914-1915)

Francisco Simón (1916-1917)

Félix Polleri (1918-1920)

César Batlle Pacheco (1919)

Julio María Sosa (1921-1928)

Arturo Abella (1929)

Luis Giorgi (1930-1931 y 1935-1936)

Juan Scasso (1932)

Alberto Demicheli (1933-1934)

Francisco Tochetti Lespade (1937-1940)

Alberto Mantrana Garín (1938)

Eduardo Alliaume (1939 y 1949-1951)

Bolívar Baliñas (1941-1942)

Armando Lema (1943)

Constante Turturiello (1944-1948)

José Buzzetti ( 1952-1955)

Raúl Previtali (1956)

Gastón Guelfi (1958-1973)

Washington Cataldi (1973-1984 y 1990-1992)

Carlos Lecueder (1985-1986)

José Pedro DAmiani (1987-1989 y 1993-2007)

Juan Pedro Damiani (2009-2017)

Jorge Barrera (2017-2020)

LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE LEMAS

Muchas veces a lo largo de la historia de las elecciones de Peñarol, la ley de lemas ha sido muy importante para conseguir los votos necesarios para ser presidente. Sin ir muy lejos, en las pasadas elecciones, Jorge Barrera en su lista tuvo 528 votos, es decir, 2.062 menos que Ignacio Ruglio –quien no solo competía contra él por la presidencia, sino que además iba con lista única–. Sin embargo, contó con los votos de otras seis agrupaciones distintas: las de Rodolfo Catino, Evaristo González, Sergio Perrone, Gervasio Gedanke, Fernando Jacobo y Fernando Valls. Todas ellas acompañaron a Barrera con sus votos y fueron decisivas para que ganara las elecciones. A su vez, Marcelo Areco y el Movimiento 28 de Setiembre, pudieron llegar a cuatro consejeros porque además de los 1.840 votos logrados (la segunda lista más votada), sumó a su lema los votos de las listas que encabezaron entonces Rafael Fernández, Darío Pedretti, Walter Sobrero y Panos Hodjaian. Los otros candidatos a presidente que, como Ruglio, fueron con lista única en 2017 fueron José Carlos Domínguez y Julio Trostchansky.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PASADAS EN PEÑAROL

Lista 1891 de Ignacio Ruglio: 2.590 votos

Lista 2809 de Marcelo areco: 1.840 votos

Lista 3 de Rodolfo Catino (*): 901 votos

Lista 9 de Jorge Barrera: 528 Votos

Lista 21 de Evaristo González (*): 450 votos

Lista 5 de Sergio Perrone (*): 435 votos

Lista 11 de FErnando Jacobo (*): 358 votos

Lista 1 de Gervasio Gedanke (*): 351 votos

Lista 1987 de Walter Sobrero (**): 271 votos

Lista 6 de José Carlos Domínguez: 232 votos

Lista 2017 de Julio Trostchansky: 229 votos

Lista 8 de Rafael Fernández (**): 222 votos

Lista 53 de Darío Pedretti (**): 212 votos

Lista 33 de Fernando Valls (*) 132 votos

Lista 1960 de Panos Hodjaian (**): 64 votos

(*) Acompañaron a Barrera en el lema

(**) Acompañaron a Areco en el lema

Camilo dos Santos

LA AGENDA DEL FUTURO PRESIDENTE DE PEÑAROL

Tan solo dos semanas durará la transición entre las elecciones de Peñarol y que el nuevo presidente reciba el club de manos del titular saliente, Jorge Barrera, el comando de la institución.

Es decir que ya el lunes 14 de diciembre quedará conformado de manera oficial el nuevo consejo directivo.

Según manejan en sus respectivas encuestas los distintos candidatos a la presidencia de Peñarol, todo indica que el próximo consejo seguirá los pasos del actual, es decir, será muy polarizado entre distintos grupos.

Cabe recordar que Jorge Barrera no logró mayoría absoluta –ingresaron cuatro dirigentes por sus agrupaciones (el propio presidente, Catino, Evaristo González y Pablo Torres), cuatro por el Movimiento 28 de Setiembre y tres por Sentimiento 1891, el grupo de Ignacio Ruglio.

Una agenda agitada

El nuevo presidente y sus flamantes compañeros deberán encarar el hecho de que a fin de año se terminan 18 contratos. Si bien los mismos son extensibles hasta febrero, cuando está estipulado que termine el Campeonato Uruguayo 2020, deberán decidir cuántos de ellos permanecerán en el club, si es que ello sucede.

Además, determinar si se mantiene al técnico Mario Saralegui hasta que termine el Uruguayo.

Desde el punto de vista económico, hay versiones encontradas. Por un lado, Ignacio Ruglio sostiene que el club tiene deudas de US$ 7.000.000 solo de sueldos atrasados con los futbolistas. No obstante, Evaristo González y Guillermo Varela concuerdan en que esto no es así y que el club es autosustentable hasta agosto de 2021.