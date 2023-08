Los tres tiempos de Cosse, Orsi y Bergara, de recorrida como precandidatos en comités

"¡Menos mal que me afeité!", exclama José Mujica, a minutos de ratificar, a cuadra llena frente al comité Los Malvines, que sigue siendo el político más popular del país. Al expresidente le llueven los pedidos de fotos, el "no te mueras nunca" de una militante y los ojos llorosos de varios que escuchan con atención su discurso, más filosófico que partidario.

Rodolfo Nin Novoa, exvicepresidente, habla primero en ese homenaje al difunto Tabaré Vázquez, y voltea para elogiar la resiliencia del viejo líder tupamaro.

–El Pepe está. Y no va a ser candidato... No vas a ser candidato, ¿no? –pregunta entre risas.

Pero en cuestión de pocas horas sí habrán pasado por este mismo comité del barrio Malvín los tres precandidatos en carrera para llevar al Frente Amplio al poder, sin contar un cuarto en esa lista (el intendente salteño Andrés Lima) que trabaja para posicionarse en la contienda.

El senador Mario Bergara es el primero en cruzarse con Mujica.

Federico Gutiérrez

Mario Bergara junto a José Mujica

–¡Se traspapeló esa invitación! Me dijo Lucía (Topolansky).

El líder de Fuerza Renovadora acaba de lanzar su precandidatura hace una semana, con el respaldo del ala socialdemócrata de la coalición de izquierda. En una interna polarizada entre Yamandú Orsi y Carolina Cosse, Bergara empieza a posicionarse como el líder de ese espacio progresista, aunque aún lejos en las encuestas. Por un malentendido, Mujica no pudo estar en el acto del club Welcome.

"Mirá que yo no me olvido cuando fuiste a mi primer lanzamiento", le susurra Bergara, que le devuelve la gentileza de aquel 12 de octubre de 2018, cuando estrenaba su candidatura tras renunciar al Banco Central, y ante la ausencia del entonces ministro de Economía, Danilo Astori, cuyo apoyo hubiera esperado por afinidad ideológica. Pese a las tensiones, hoy ambos aparecen como aliados dentro de la Convocatoria Seregnista Progresistas.

La nueva alianza ya tiene equipo de campaña en los coordinadores de los sectores que la componen, mientras se aprestan a designar una "jefatura", dice Bergara a El Observador. Para esa responsabilidad ya se barajan nombres como el de Jorge Rodríguez y el de Gerardo Rey, ambos del viejo equipo de campaña de Daniel Martínez y de los sectores que componen Convocatoria (PDC y Plataforma, respectivamente).

"Ya estamos armando esos ámbitos. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, somos optimistas", afirma Bergara, al tiempo que se propone trillar el país para hacer conocer su figura durante los tres meses que faltan para el Congreso del Frente.

Yamandú Orsi fue el primero en lanzarse y hoy lidera las encuestas. Este viernes por la mañana, Día del Comité de Base para la izquierda, lo empezó con más de 200 audios de WhatsApp personalizados a presidentes de comités y departamentales frentistas. Con una coordinación de sectores que se reúne cada 15 días a trabajar en su precandidatura, el intendente de Canelones ya recibe pronunciamientos públicos de personalidades por fuera de la estructura que se encaminan a asumir cargos de gobierno en un eventual gobierno del FA.

Uno de ellos es el economista Gabriel Oddone, quien reconoció en entrevista con Brecha su disposición a ser ministro de Economía de Orsi. "Todavía es muy temprano para hablar de esas cosas, pero tener economistas del nivel de Fernando Lorenzo, Daniel Olesker o Gabriel Oddone dispuestos a trabajar... tienen que pasar las elecciones, pero es un placer saber que hay tantos", dice Orsi a El Observador.

Federico Gutiérrez

Yamandú Orsi, intendente de Canelones

El economista Lorenzo está alejado de la política desde su renuncia al Ministerio de Economía en 2013 por el caso Pluna, pero desde hace meses hay acercamientos con el actual jerarca del MPP, reconocen en su entorno.

Orsi reclamó la última semana "desempolvar" el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, trancado en el Parlamento desde la anterior legislatura. Consultado por El Observador sobre si transparentaría las finanzas de su precandidatura –hoy los políticos no están obligados a declarar los ingresos y egresos de la campaña hacia las internas–, el intendente contesta: "Estaría dispuesto; ahora, con reglas de juego parejas para todos".

–Algo así como: "Si los otros no lo hacen, no me voy a regalar yo".

–No, no, lo tengo que hacer. Ahora, esto es política y tiene que ser claro cuáles son las reglas de juego, porque no está bueno inventar cosas para mentirnos. Entonces, llama mucho la atención por qué no se tienen que rendir cuentas de la interna. Y me preocupa, de verdad. Ahora, algunas disposiciones podrían tomarse por ejemplo desde los medios. ¿Por qué no una tarifa promedio para todos?

Orsi refiere a las pautas publicitarias en televisión y radio, que suelen ser dos rubros importantes en las campañas. "Todos sabemos que a algunos partidos les costó más. Depende del medio. A algunos les costó más y a otros menos. Está bien, pero es una forma de financiar bastante más encubierta", plantea, en línea con una histórica queja de la izquierda, reeditada por Fernando Pereira durante la campaña por el referéndum contra la LUC, cuando denunciaba tarifas tres veces más caras para el voto rosado.

Federico Gutiérrez

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo

Carolina Cosse no ha confirmado su precandidatura, pero ya tiene importantes respaldos y es una postulante cantada desde que asumió en la Intendencia de Montevideo. "Yo voy a estar donde el FA y la gente decidan que yo esté. Hoy estoy construyendo contenidos, participando de ciclos sobre el programa. Antes del Congreso me voy a expresar", dice ante la consulta de El Observador.

La intendenta aguardará hasta los meses previos a diciembre de 2023 antes de dar la luz verde a su carrera electoral, con miras a pisar formalmente el acelerador a partir del 5 de febrero, una fecha simbólica para los frenteamplistas, según calculan desde su entorno.

Cosse aún le pone paños fríos: "Es tiempo de programas y yo respeto los tiempos en serio. No hay que apurarse".

El próximo 25 de agosto ya no serán precandidatos quienes reciban el abrazo de la militancia de base frentista, sino una fórmula definida entre los dos más votados.