Louis Tomlinson se presentó en el Antel Arena: mirá las fotos del show

Ante un Antel Arena repleto de fanáticas y fanáticos en éxtasis, el cantante británico Louis Tomlinson se presentó este miércoles 24 en Montevideo por primera vez, presentando su disco Walls, su debut como solista luego de la disolución de la boy band One Direction, con la que ya había estado en Uruguay en 2014.

El cantante de 30 años es el primer integrante de la banda surgida del programa de talentos The X factor en visitar el país como artista solista (su excompañero Niall Horan tenía previsto un espectáculo en 2020, suspendido por la pandemia de covid-19), y entre el público se contaban fans tanto del grupo como de la faceta solista del inglés, que a lo largo del show respondió al cariño de un público que lo esperaba con carteles, posters y una serie de acciones planificadas de antemano para distintos momentos del espectáculo.

"Lo he dicho probablemente veinte veces en esta gira, pero es increíble estar aquí. No estaría acá sin todos ustedes, es tan sencillo como eso. ¡Los amo!", exclamó el cantante en un momento de la velada, en la que repasó las canciones de su disco así como algunas de las del repertorio de One Direction firmadas por él, junto a un par de versiones ajenas para complementar un repertorio de dieciocho canciones.

El público, que esperó durante horas en las puertas del Antel Arena para tener un buen lugar en el recinto, y que colmó el estadio cubierto, lo esperó con letreros (desde los que manifestaban amor con referencias a canciones hasta uno que decía "bienvenido perdedor" y le recordaba la derrota de la selección de Inglaterra a manos de la uruguaya en la Copa del Mundo de 2014), y con acciones preparadas por los clubes de fans.

Carteles que decían "Uruguay loves Louis" (Uruguay ama a Louis) en la canción Walls, y un mosaico hecho con las luces de los celulares formando los colores de la bandera de la diversidad (bandera que ondeaba también en las manos del público) durante Only the brave, fueron algunos de los gestos preparados y que son habituales en este tipo de presentaciones.