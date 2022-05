"La mejor persona del mundo": Louis Tomlinson movió a una legión de fanáticas en su llegada a Uruguay

Que es bueno. Que es único. Que es dulce. Que es humilde. Que es "la mejor persona del mundo, literal". Las respuestas se repitieron mientras cientos de fanáticas esperaban durante horas en las afueras del Antel Arena por el momento en que se abrieran las puertas para materializar lo que para muchas había sido un sueño: ver el primer show de Louis Tomlinson en Uruguay.

Mientras el presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en una visita oficial a Reino Unido, el músico inglés ocupa su lugar en las manos de una fanática que sostiene un cartel celeste con la figura del cantante nacido en Doncaster vestido de traje y portando la banda presidencial. "Louis Lacalle Pou", se lee sobre el referente de las adolescentes que se reúnen y esperan escuchando las canciones del ex One Direction.

Camilo Dos Santos

En 2015 la boy band británica anunció un descanso que se convirtió en separación. Ahora Tomlinson llegó a Uruguay en el marco de la gira que lo tiene mostrando su primer trabajo de estudio: Walls.

Después de haber agotado una serie de shows en Argentina, Chile y Paraguay, el cantante de 30 años llegó a Uruguay y se hospedó en el Hotel Hyatt. Durante dos días la entrada que da a la rambla de Kibón estuvo custodiada por una legión de fans. Aunque la mayoría no lo pudieron ver se conformaron con fotos con los miembros de la banda y la experiencia de compartir ese momento con otras personas con sus mismos intereses.

"Esperamos 195 días", puntualiza con precisión Valentina, quien junto a Clara y Aynhoa lloraron frente a la pantalla de la computadora cuando vieron que se les fueron de las manos los lugares que querían. Las entradas volaron.

Camilo Dos Santos

Belén y Bruno son hermanos, y esperan desde las 11 de la mañana por el momento en que se abran las puertas. "Hace 10 años que estoy en el fandom, desde los cinco años soy fan de Louis y de One Direction. Era mi sueño estar acá", dice ella.

"Alfonsina faltó a la escuela para comparar las entradas", apunta su madre entre los grupos de adolescentes vestidas con los buzos y camperas con el nombre del cantante. Bianca y Alfonsina son hermanas, tienen 13 años y viven en San José. "Salía la preventa y dije que estaba enferma y me creyeron", dice entre risas la adolescente que ahora ya está en el liceo y este martes tuvo un examen de Ciencias Físicas en apenas 17 minutos para emprender el viaje para Montevideo. "Me habré sacado un 5. Pero todo sea por Louis", se consuela.

Es que la preparación llevó meses. Pintó un jean con las canciones del artista en letras blancas, agregó la fecha del show y una frase del cantante: "Faith in the future" (Fe en el futuro). Traen con ellas una figura de Tomlinson en tamaño real, pegada sobre un cartón y cubierta con una bandera uruguaya, que hizo Alfonsina hace seis meses y mantiene a los pies de su cama. "Te levantás y es lo primero que ves", comenta.

Camilo Dos Santos

Aunque lo deseaban, no esperaban que el cantante británico llegara a suelo uruguayo. "Cuando anunció el tour era una emoción tipo 'por favor, que venga'. Nadie pensaba que iba a venir porque nunca nos tienen en cuenta a Uruguay", dice Luana que no contuvo la alegría cuando anunciaron su llegada para el 24 de mayo.

"¿Qué es lo que tiene Louis Tomlinson que te hace fanática?", la pregunta se repite entre las asistentes y la primera respuesta que sale de sus bocas parece calcada, después de algunas risas nerviosas lo condensan en una palabra: "Todo". "No caigo que está acá. Voy a llorar en todas las canciones. Me encantan sus letras y cómo canta, no se cómo explicarlo. Tiene una voz muy dulce", dice Luana.

Con la banda inglesa, Tomlinson ya se presentó en Uruguay en otra oportunidad, en un espectáculo que tuvo lugar en el Estadio Centenario en mayo de 2014. Para ese entonces algunas de las chicas que hoy hacen fila eran apenas unas niñas. Pero algunas lograron verlo con su banda original. Fernanda, de 20 años, fue una de ellas. "Acá estamos, ocho años después", señala vestida con un pantalón de pana sujetado con tiradores a semejanza del estilo del cantante inglés y un maquillaje que se inspira en la bandera de la diversidad. Banderas que se reparten entre los participantes del show.

Camilo Dos Santos

"Mi familia me preguntó por qué me iba a maquillar así y tiene que ver con la temática de la canción Only the brave, que dice amar es una cuestión para la que tenés que tener pila de valentía. Mucho más la gente que se anima a expresar su sexualidad, a ser quien realmente es sin miedo. Esta buenísimo que alguien sienta que acá hay un lugar en el que todos te vamos a apoyar y te vamos a tirar siempre para adelante. Es algo que Louis y Harry [Styles] impulsan. Motiva a que cada uno pueda expresarse", señala.

Fernanda es parte del Fan Proyect, una dinámica ideada por las fanáticas para "vibrar" durante el show y que explican en unos volantes que reparten entre los asistentes. La cosa es así: durante la canción Only the brave agitarán las banderas LGBTI+, cuando sea el momento Walls toca levantar un cartel que dice "Uruguay loves Louis" y en Kill my mind sacarán papel celofán para poder hacer un juego de luces de colores y movimiento desde la tribuna con los celulares. Todo está planificado para que sea una fiesta.

Camilo Dos Santos

A lo largo de las filas que esperan para entrar se vive el mismo ambiente. Las canciones suenan desde parlantes en el piso, las chicas se pintan las caras entre ellas y se atan vinchas de tela sobre la frente.

Martina, Candelaria, Micaela, Ana y Agustina son las primeras en una fila que serpentea sobre la explanada del Antel Arena y esperan este momento desde que se separó One Direction. "Desde los supuestos 18 meses", recuerda Martina. Y aunque se acaban de conocer, parecen parte de un mismo grupo de amigas. Comparten los mismos gustos, terminan las frases de las otras, se ríen de las mismas cosas.

Camilo Dos Santos

César y María se sientan en las escaleras y se sacan una selfie con el cartel que dice "Uruguay loves Louis". Si bien son uruguayos viven en Argentina y volvieron como parte de un regalo familiar para Morena, de 14 años. "Hace varios años traje a mi hija mayor a ver los One Direction. Ahora le tocó a la más chiquita, que se hizo fan de Louis", señala el padre y agrega, usando un gorro negro de la gira del cantante, que él también es un fanático convertido.

"¿Que esperaran del show de esta noche?", la pregunta recorre las filas. La respuesta se resumen en dos estados: "Llorar y quedar afónica".

Camilo Dos Santos

Hace falta buscar entre las hileras de chicas para encontrar algunos adolescentes fanáticos del cantante británico. Ahí está Valentín, de 17 años, que si bien escuchaba One Direction empezó a interesarse en la música de Tomlinson cuando empezó su carrera solista. Él también faltó al liceo para poder verlo en vivo y confiesa que a la noche le costó conciliar el sueño por la emoción. "Me gustan mucho las letras y el ritmo, que tenga una influencia del rock", señala.

Finalmente, las barreras se corren. Están a punto de vivir un sueño.