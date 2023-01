Lucía Rodríguez y su interpretación de Gilda: dónde ver una de las mejores actuaciones del carnaval 2023

La actuación de Lucía Rodríguez, a la hora de considerar rendimientos individuales, fue hasta el momento uno de los más relevantes en las primeras etapas del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, que se desarrolla en el Teatro de Verano.

La actriz y comunicadora interpreta a Gilda, en una de las dos parodias de Los Muchachos, uno de los conjuntos con mayor hinchada y habitualmente candidato al primer premio en el parodismo.

"A Gilda en estos meses de ensayo y ahora de actuaciones la escuché mucho más que cuando tenía 15 años", contó Lucía, riendo.

Añadió: "Soy admiradora de Gilda, desde siempre, ¿quién de nuestra generación, más grande o más chico, no bailó con los temas de Gilda? Siempre me pregunté por qué no se había hecho antes una parodia de Gilda, con la historia que tiene. Cuando el "Colo" (Eduardo Gianarelli) me lo propuso enseguida le dije que ni loca, porque era una responsabilidad muy grande, pero bueno, acá estamos, todos contentos".

El show que Los Muchachos presentó ante el jurado del concurso de carnaval fue hasta el momento el mejor de los que se vieron en la categoría de parodistas, y claramente está en el podio de las mejores propuestas, considerando a los 12 conjuntos que ya debutaron, de un total de 39.

En una propuesta global titulada con el nombre de una de las canciones de Gilda, No me arrepiento de este amor, tras la presentación y previo a la despedida se suceden dos parodias, la primera sobre la historia de la Villa del Cerro y la segunda sobre la vida de la cantante argentina.

Juan Samuelle

Lucía Rodríguez, como Gilda.

"Quede muy contenta, cansada pero muy feliz porque el trabajo de un montón de meses se vio reflejado y la gente lo disfrutó. El concurso es otro tema, obviamente muy importante, pero lo que más nos llena es la respuesta de la gente, que la veníamos viendo en los tablados y tuvimos ayer otra noche divina", contó Lucía.

Si bien mucha gente elogió su performance, como aporte individual al conjunto, "en Los Muchachos siempre se priorizó hacer espectáculos colectivos, en una de las parodias tengo la responsabilidad de personificar al personaje que da nombre a la parodia, pero el trabajo es colectivo, por ejemplo mis amigas Leticia Cohen, Denisse Caseaux, que las amo y admiro, fueron brillantes, hicieron delicias, reír y emocionar".

Juan Samuelle

La parodia sobre la historia del barrio Cerro.

En el espectáculo, que dura 70 minutos, además de interpretar a Gilda en la segunda parodia Lucía desarrolla otros aportes.

Cantar, como Gilda, es para Lucía el desafío mayor: "Sin dudas, estuve viendo el video y me noté la voz medio temblorosa, estoy saliendo de mi zona de confort, me siento cómoda actuando, haciendo humor... esto es como que a un cantante le pidan que haga los chistes... esto de cantar me cuesta, nunca estudié canto, pero acá me apoyaron muchísimo para que no quede expuesta y lo hago con mucho cariño y respeto".

Su gran labor en el escenario del Parque Rodó tiene un antecedente que avala la calidad de su interpretación: fue elegida como el mejor personaje en la categoría Parodistas durante el Desfile Inaugural realizado por la avenida 18 de Julio.

En el caso de Gilda, en el Ramón Collazo y en los tablados, Lucía va exponiendo momentos clave en la vida de la artista: cuando ejercía como maestra en el nivel de educación inicial, cuando se fue involucrando cada vez más en el mundo de la música tropical y finalmente cuando fallece, con momentos humorísticos y más reflexivos alternándose, todo con una alternancia de actuaciones, coreografías y temas musicales.

Juan Samuelle

Parodia sobre Gilda.

Momentos destacados

Un par de momentos sobresalientes en la parodia son cuando se utiliza una coreografía para representar el momento del accidente que causó la muerta de Gilda (ver en el video a los 56'30") y cuando, al final, hay una secuencia de fragmentos de siete de los temas más populares de la artista, en un enganchado musical de Agustín Amuedo: Fuiste; No me arrepiento de este amor; Ámame suavecito; Corazón valiente; Se me ha perdido un corazón; Paisaje; y No es mi despedida (ver en el video a los 59'45").

Otra instancia, tal vez la más emotiva, es cuando Lucía pide a los espectadores que crean en sus sueños aunque las puertas se cierren, desafiándolos a "volar alto", como lo hizo Gilda.

Las figuras

Los Muchachos, que prepararon su espectáculo en el club de básquetbol Montevideo, tienen como director responsable a Marcel Yern y la dirección artística está a cargo de Eduardo Gianarelli y Maximiliano Xicart. Entre los componentes con mayor participación están Martín Perrone, Leticia Cohen, Denisse Caseaux, Damián Lescano, José Morgade y Fabrizio Silvera.

Juan Samuelle

Parodia sobre Gilda.

Va por el tercero

Los Muchachos ganaron el primer premio del concurso carnavalero en 2016 y en 2020.

En el concurso de 2022 ocuparon la tercera posición en la tabla de puntajes, detrás de Caballeros y Zíngaros.

Juan Samuelle

Los Muchachos, en su presentación.

Donde verlos

Este viernes Los Muchachos actuarán en el tablado del Velódromo Municipal a la hora 20; en el tablado gratuito del Municipio F a la hora 21:50; en el tablado del club Liverpool a la hora 22:50; y en el tablado popular de Las Acacias desde la hora 23:50.

Juan Samuelle

Un momento de la despedida.